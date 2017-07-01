«Валенки? В них тоже играют в футбол?» Илкай Гюндоган в России

На выходные в Россию прилетел полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Пока его сборная Германии будет биться в финале Кубка конфедераций, Гюндоган приедет в московский Парк Горького, чтобы наградить победителей российского этапа Tango League, а заодно – поучаствовать в кроссбар-челлендже. Для «Чемпионата» Илкай тоже нашёл полчаса.

«Может быть, вместо футбола стал бы школьным учителем»

– Что для вас adidas BASEMOSCOW?

– Для меня – возможность пообщаться с детишками, найти с ними общий язык. Поиграть в футбол ради веселья. Наслаждаться временем, проведённым вместе. Я ведь, как эти ребята, играл в футбол на улицах, искал возможность поиграть и хорошие площадки… Думаю, это большое дело для ребят, играющих в футбол и желающих себя показать.

– На adidas BASEMOSCOW вы будете участвовать в кроссбар-челлендже. С кем обычно устраиваете такие соревнования в «Сити» и сборной Германии и как успехи?

– Это фан-челлендж, просто для удовольствия, чтобы приятно провести время перед тренировкой или после. Но я участвую в таких конкурсах просто так, не тренирую удары в перекладину – думаю, в матчах это не сильно поможет. В Москве я не в полную силу смогу участвовать в конкурсе, потому что набираю форму и восстанавливаю колено. Но если буду чувствовать себя хорошо, то выиграю, конечно.

– Какой была ваша первая футбольная площадка?

– Даже не площадка, а улица. Там, где я рос, мы собирались компанией из нескольких детей, искали площадки, чтобы гонять мяч. Часто пинали его по улицам, по доскам, по гаражам. А потом я стал играть за городскую команду, причём очень рано.

– Вы учились в гимназии параллельно с футбольным обучением. Кем бы стали, если бы не футбол?

– Ох, даже не знаю. Я часто встречаюсь с тремя лучшими друзьями из гимназии, и все они работают школьными учителями. Может быть, я пошёл бы по их пути, но на самом деле о таком даже не думал. Я играл в футбол, когда начинал учиться в школе, когда заканчивал, так что у меня был всего один выбор. Но хороший выбор.

«Если бы Смолов спросил меня, посоветовал бы ехать в Дортмунд»

– Следите за Кубком конфедераций?

– Да, слежу. Во время группового этапа я был в отпуске в Америке, так что было сложно смотреть матчи в прямом эфире. Смотрел полуфинальный матч с Мексикой. Жалко, что не смогу увидеть финал.

– Сборная Германии вышла в финал Кубка конфедераций даже вторым составом. Почему так?

– У нас очень мощная система обучения юношеских команд. С каждым годом обучение становится профессиональнее, растут тренеры и менеджеры. Появляются новые возможности инфраструктуры, строятся новые поля. Ребята с детства учатся в максимально профессиональных условиях, и год за годом они становятся опытнее. Мы видели это и на Кубке конфедераций, и на молодёжном Евро, где Германия стала лучшей.

Правда, в других странах, например во Франции, Испании, тоже растёт поколение сумасшедших талантов. Футбол с каждым годом развивается всё сильнее, а игрокам вроде меня с каждым годом становится всё труднее. Но на этот процесс интересно смотреть.

– Три самых сильных игрока в сборной Германии, которая приехала к нам?

– Специфика нашей сборной – у нас никогда не было индивидуально сильных игроков вроде Месси или Криштиану. Зато у нас много квалифицированных футболистов, умеющих играть в команде. Именно командная работа – ключевой фактор успеха Германии. У нас 11 основных футболистов, ещё 12 — на скамейке, и у каждого большой набор навыков, чтобы выходить на поле и составлять мощную команду. Это история не о крутых игроках, это история командной работы.

– Опасаетесь за своё место в составе сборной на чемпионат мира?

– Мне нужно не опасаться, а смотреть вперёд. В первую очередь мне нужно набрать форму, вкатиться, провести сильный сезон в «Манчестер Сити». Тогда, надеюсь, смогу попасть в сборную Германии. Это очень важно, так как два предыдущих крупных турнира я пропустил. Так что моя цель – набрать форму к чемпионату мира и смотреть вперёд.

А на чемпионате мира мы, конечно, будем ставить максимальные цели. Главная задача – выиграть ЧМ-2018. Это большой турнир, куда приедут лучшие сборные мира.

– На Кубке конфедераций сборная России – единственная команда, в которой все 23 игрока выступают в домашнем чемпионате. Считаете ли, что в каждой сборной должны играть футболисты из разных лиг?

– Именно о сборной России не могу ничего сказать. Я почти не знаю футболистов в её составе, не смотрю матчи чемпионата. Но, думаю, лучшие игроки – и ваши, и в других странах – должны приезжать в три лучшие лиги мира: АПЛ, Бундеслигу или Примеру. Может быть, русские игроки думают по-другому, но для меня переезд в большой чемпионат был бы вызовом, возможностью проявить себя среди лучших. Лично я переехал в «Манчестер Сити», потому что провёл несколько сильных сезонов в Бундеслиге. Новая команда, новые игроки, непохожие условия… Для меня это был вызов. Неоценимый опыт.

– У нас есть нападающий Фёдор Смолов, выбирающий между большой зарплатой в России и мечтой сыграть за дортмундскую «Боруссию». Какой совет дадите ему?

– Я, кстати, играл против него. Он в «Краснодаре», да? Помню Смолова. Я играл в дортмундской «Боруссии», это большой клуб. Знаю изнутри, как хорошо там учат, сколько возможностей ты там получаешь. Здесь важно сделать правильный выбор… Сколько ему лет?

– 27.

– Думаю, в его возрасте нужно делать ключевой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая карьера, — остаться в России или переехать в зарубежный чемпионат. Но я играл в дортмундской «Боруссии», так что рекомендую любому перейти в такой клуб, выступать в одной из лучших лиг, одной из лучших её команд. Если бы Смолов спросил меня, я посоветовал бы ему переехать в Дортмунд. Рассказал бы о «Боруссии» много хорошего.

«В лучшую команду мира взял бы четверых Месси»

– Есть байка, согласно которой Юрген Клопп однажды вывез команду в Швецию, где игроки спали в палатках, ловили рыбу, ходили по лесу. В вашей «Боруссии» было нечто такое же безумное?

– У нас в Дортмунде, конечно, бывало многое, но в палатках мы не спали и рыбу с Клоппом не ловили. Но я могу представить, что Клопп так делает. У него был помощник, Дэвид Вагнер, он поднялся в Премьер-лигу с «Хаддерсфилдом», и я слышал много таких историй от него. Но сам не участвовал.

– Самая безумная установка Юргена Клоппа перед матчем?

– Одну каку-то не вспомню. Но его лучшее качество – способность влезть в голову каждому игроку, вложить правильные мысли. Он много говорил со мной, мотивировал меня, это меня задевало. И его эмоции работали: мы выигрывали Бундеслигу, доходили до финала Лиги чемпионов. Он очень простой мужик в общении, он настоящий.

– В одном из интервью вы говорили о Pep Philosophy. What is a Pep Philosophy?

– Выигрывать матчи, контролировать мяч, доминировать на всех участках поля. Его философия работает и в «Манчестер Сити», просто иногда чуть-чуть хуже. Думаю, в следующем сезоне мы начнём понимать его философию ещё лучше – у нас топ-тренер, топ-игроки. В первую очередь нам нужно защищаться лучше, чем год назад. Я лично учился играть в лиге, где 6-7 команд борются за чемпионство, это очень длинный путь, который нужно было пройти. Плюс постараемся проявить себя в Лиге чемпионов.

– В чём тактическое отличие футбола Гвардиолы и футбола Клоппа?

– В «Боруссии» мы меньше внимания уделяли владению, игре с мячом, чем в «Манчестер Сити», но атаковали очень быстро, сразу после отбора мяча. Думаю, такой стиль был эффективен. У Пепа больше внимания уделяется контролю, передачам, удержанию мяча. Он больше стремится доминировать на поле, чем Клопп.

– Недавно на официальном канале «Манчестер Сити» появилось видео, где вы и Лерой Зане приезжаете домой к болельщику. Что должно случиться, чтобы ко мне в гости приехал Илкай Гюндоган?

– Ничего особенного, просто в клубе устроили специальный день, когда многие игроки посетили фанатов – молодых, пожилых. Многие из них вообще не пропускали матчей «Сити» за последние пять лет, некоторые – пропустили всего один-два. Мы приходили к ним, чтобы поблагодарить за поддержку, подарить презенты от клуба. Главное, болельщики были счастливы – в таких акциях это очень важно.

– Если бы нужно было собрать команду, от которой зависит судьба человечества, каких четверых игроков вы бы взяли в свой состав?

– Обязательно Месси. Можно было бы взять четверых Месси, жалко, что это невозможно… Вратарём взял бы Нойера. А можно взять игроков из разных поколений, да? Тогда Роналдиньо и Хави.

«Валенки? А в этом тоже в футбол играют?»

Специально для Илкая Гюндогана мы подготовили простой тест на интуицию — показывали на картинках вещи, ассоциирующиеся с Россией, а Илкай должен был понять, что это. Передо мной сидел умный полузащитник, с развитой интуицией – это было заметно.

– Это для чая, что ли? – предполагает Гюндоган, глядя на самовар. – А, вижу кран, откуда льётся горячая вода. То есть заливают воду, а сверху насыпают что-то вроде угля?

В этот момент разрушилась моя теория о том, что без объяснения ни один иностранец не сможет понять, зачем нужен самовар и как он работает.

– Выглядит как что-то съедобное, но не понимаю, что, – говорит Гюндоган, глядя на картинку с пельменями. – Может, какой-то вид равиоли?

– Это мясные шарики, завёрнутые в тесто, называется «пельмени».

– Кое-что похожее есть в Турции. Называется «манты». Вы же знаете, да?..

– А что это за обувь?

– А в этом тоже в футбол играют?

– Да-да. Это новые бутсы, русская версия.

– Они защищают от холода, да?

Пока сборная Германии, приехавшая на Кубок конфедераций, гуляет всем составом по Санкт-Петербургу, в Москве у неё появился потенциальный сильный экскурсовод.

Осталось только дождаться 2018-го и приехать в Москву с главной сборной.