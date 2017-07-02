Кудряшов отправляется в «Рубин», ЦСКА громит «Партизан»

Гаджиев в «Амкаре» ещё на три года

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и его помощники – тренеры Андрей Каряка, Арслан Халимбеков и Горан Алексич, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физизической подготовке Андрей Разин — подписали новые трёхгодичные контракты, сообщает официальный сайт пермского клуба.

«Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах – доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаёмся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал.



В последнее время у «Амкара» не раз возникали сложные периоды, однако наша сплочённость позволяла нам становиться только сильнее. На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать в «Амкаре» одну из лучших тренерских команд РФПЛ, и я очень рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми.



Переговоры о новых контрактах были несложными – мы все дорожим тем, что нам посчастливилось работать вместе, так что пришлось только обсудить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. От всей души хочу пожелать Гаджи Муслимовичу и его помощникам новых творческих удач и хорошего футбола на радость нашим болельщикам!» — заявил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матче

ЦСКА разгромил сербский «Партизан» в контрольном матче. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счетом 3:0.



В середине первого тайма прошла диагональ направо на Марио Фернандеса, который легко ушёл от соперника вблизи угла вратарской, прострелил на Константина Кучаева, и тот подправил мяч в ворота. На 31-й минуте после ошибки голкипера «Партизана» Витиньо получил мяч на краю чужой штрафной и здорово пробил в дальний нижний угол.

На 85-й минуте мяч после ошибки вратаря подхватил Фёдор Чалов и поразил пустые ворота.



«Партизан» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Сербии.

«Спартак» обыграл «Вождовац»

«Спартак» одержал победу над «Вождовацем» в контрольном матче. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.

Уже на 5-й минуте Зе Луиш вывел красно-белых вперёд, а через восемь минут Луис Адриано удвоил преимущество москвичей. Вскоре нападающий сербской команды Джуро Зец отыграл один мяч, а в конце первого тайма «Вождовац» сравнял счёт благодаря голу Стефана Дражича.



На 79-й минуте команды остались вдесятером — Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку. «Спартак» в концовке навалился на ворота «Вождоваца» и добился своего: за пять минут до конца основного времени Джано Ананидзе забил победный мяч.

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«Зенит» объявил о переходе Паредеса

Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.



«Зенит» приветствует Леандро Паредеса в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!" — сообщается на официальном сайте питерцев.



Паредес родился 29 июня 1994 года в Сан-Хусто. Воспитанник «Бока Хуниорс» дебютировал в главной команде в 2010 году, провёл в ее составе 29 матчей, забил 5 мячей. Вместе с командой из Буэнос-Айреса выиграл чемпионат и кубок страны. В 2014-м перешёл на правах аренды в «Кьево», сыграл один матч за основную команду и два — за дубль. Через полгода Паредес перебрался в «Рому», откуда в сезоне-2015/16 уходил в аренду в «Эмполи».



В мае 2017-го получил приглашение в национальную сборную Аргентины, за которую дебютировал 13 июня в товарищеском матче с командой Сингапура, отметился забитым мячом и результативной передачей. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника.

Петкович подписал контракт со «Спартаком»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых.



24-летний сербский футболист уже прибыл в расположение новой команды, которая ведёт подготовку к сезону в Австрии.



В гостинице Петковича встретили генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов, технический директор клуба Юхан Гераскин и главный тренер команды Массимо Каррера.



«Добро пожаловать в «Спартак»! Желаю вам успешно проявить себя в новой команде», — сказал Родионов.



«Рад встрече!» — поприветствовал новичка команды итальянский наставник чемпионов России.

Марко Петкович стал игроком «Спартака» Фото: spartak.com

«Ростов» объявил о переходе Кудряшова в «Рубин»

«Ростов» объявил о переходе 30-летнего защитника Фёдора Кудряшова в казанский «Рубин».



«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Рубином» достигнута договорённость о трансфере в казанский клуб защитника Фёдора Кудряшова.



Мы благодарим Фёдора за 1,5 года, которые он провёл в нашей команде. Его бойцовские качества и надёжная игра в обороне позволили «Ростову» выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках. Желаем Фёдору удачи!» — информирует официальный сайт «Ростова».