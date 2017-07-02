Петкович приехал, «сборники» на подъезде. «Спартак» в Австрии: фото, видео

На исходе первой недели австрийского сбора Массимо Каррера обрадовал подопечных свободным (от нагрузок) вечерком. А чтобы футболисты больше положенного не расслабились, поставил в план утреннюю тренировку. В день матча. До обеда красно-белые обильно пропотели под вернувшимся на небо Филлаха после пары дождливых дней солнцем, а спустя несколько часов вышли на игру с «Важдовацем», клубом древним, 105 лет от роду, но в масштабах мирового футбола неприметным. Типичный середнячок, весь состав которого известный ресурс оценил в треть стоимости одного Промеса – 6,75 млн евро.

Ни пропасть в экономических возможностях, а стало быть, и спортивном потенциале соперников, ни платный вход на стадион (ох уж эти практичные австрийцы!) не смутили филлахских любителей футбола (и просто зрелищ, с которыми тут туговато). Для них, привыкших к представлениям любительской «Адмиры», любой «высшелиговый» гость сродни гранду. Чемпион России собрал на маленьком, но уютном «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» аншлаг. Билеты по пятёрке евро разлетелись у колоритной фрау с цигаркой в зубах, как горячие пирожки. Несколько сотен, а то и тыщу, администрация арены заработала: единственная мини-трибуна заполнилась целиком. Много было детворы, вплоть до ясельных малышей – с них денег за вход не просили.

«Спартак» явился на матч в полном составе – ну, то есть в том, в котором прилетел в Австрию, без травмированного Зобнина и пятёрки здоровых «сборников». Но не всех «алленаторе» мог задействовать в игре. Мельгарехо, Тимофеев и Нимели даже не меняли кроссовки на бутсы – не готовы ещё. Свежеиспечённый спартаковец Петкович лишь за несколько часов до игры примкнул к новым одноклубникам. О выходе Марко против соотечественников, даже чисто символическом, на 3-5 минут, речи не шло. Сперва Петкович присел рядом с Нимели, перебросившись с ним парой приветственных слов, после чего переместился на ряд выше, составив компанию Юхану Гераскину, техническому директору красно-белых.

Гендиректор «Спартака» выбрал более неожиданный наблюдательный пункт – на пригорке в районе углового флага. Голевое чутьё прославленного в прошлом нападающего не подвело. Именно в ближние к Сергею Родионову ворота москвичи уложили два первых мяча: Зе Луиш счёт открыл, Луис Адриано – удвоил.

«Кто не хочет работать – выход там!» Как Каррера укрепляет дисциплину Массимо Каррера приоткрыл прежде закрытые спартаковские двери в Филлахе перед «Чемпионатом» — и вот что наш спецкор увидел/услышал/заснял.

Лёгкость, с которой спартаковцы добились комфортного задела, их и подвела. Посчитав, что сербский середняк деморализован и более неопасен, москвичи утратили бдительность. Потеря концентрации обернулась парой курьёзных голов в пассив. Особенно обиден был для Артёма Реброва второй, пропущенный между ног.



Массимо Каррера ещё на исходе тайма о чём-то оживлённо совещался с Романом Пилипчуком. После перерыва стало ясно, о чём. Видимо, обсуждали, кого менять. Вариантов – кем – было минимум (заявка «Спартака» оказалась на пару позиций короче сербской). В итоге Адриано уступил место Джано, а Ребров – Селихову. И обе «ставки» «Спартака» сыграли! Вратарь отбил всё, что летело в створ (а кое-что летело), полузащитник провёл решающий мяч.

Интересно было понаблюдать, как отреагируют на появление Петковича, правого бека по специализации, новые одноклубники-конкуренты. По-моему, отреагировали верно – ещё большей заряженностью на борьбу. Тигиев с Ещенко отработали по тайму на каждом из флангов, и серьёзных упрёков в свой адрес не заслужили. Тигиев и вовсе удостоился персонального тренерского поздравления – за проявленную самоотверженность и стремление быть полезным команде на обоих концах поля. Пышноволосый бек успевал и сзади подчищать, и атаку поддерживать.

В качестве компенсации за весьма монотонные полчаса второго тайма болельщики получили зажигательную концовку, вместившую в себя сходку стенка на стенку (самые активные участники заварушки, Зе Луиш и Гаич, покинули газон с правом замены), и тот самый гол авторства Ананидзе. Победный.

В общем, выходной – не половинчатый, полноценный – спартаковцы заслужили. Новую рабочую неделю они начнут в более широком составе. Участников Кубка конфедераций в Филлахе ждут в ночь со 2 на 3 июля.