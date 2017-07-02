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Кубок конфедераций – фото, видео, болельщики
Фото: instagram.com/sava9
Текст: Полина Куимова

Савин отправил message Кокорину и Дзюбе. Дневник Кубка конфедераций

Рассказываем, чем запомнился предпоследний день Кубка конфедераций.
2 июля 2017, воскресенье. 09:00. Футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Кубок конфедераций подходит к концу – финал турнира состоится уже совсем скоро. Но, как сказал Виталий Мутко, победители уже давно известны: ими стали «болельщики великолепной игры в футбол». И не поспоришь!

В субботу тысячи людей отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть финал на «Крестовском». Многие, кстати, выбрали бесплатные поезда FIFA.

А кто-то до Петербурга уже добрался и даже встречал свою сборную около отеля. Речь, конечно же, о чилийцах, которые на этом турнире влюбили в себя чуть ли не всех.

Послушайте, как поют! Даже фаеры зажгли.

А немцы тем временем решили посмотреть Санкт-Петербург. И никакой дождь, никакой ветер их не остановил.

Пока футболисты сборной Германии наслаждались городом, а болельщики Чили распевали «о-о-о, чемпионы» около отеля сборной, журналисты «Чемпионата» посетили презентацию городов ЧМ-2018. Среди гостей было много известных спортсменов, музыкантов и даже один космонавт. Вот, например, рок-музыкант Вячеслав Бутусов ответил на несколько вопросов о футболе.

Евгений Савин отправил message Александру Кокорину и Артёму Дзюбе – попросил их играть в футбол и доказывать всё на футбольном поле, а не в соцсетях.

А ещё научил Забиваку парочке финтов.

«Крестовский» к матчу готов! Даже крышу закрыли – «чтобы травке было лучше».

МОСКВА

В столице пока не так интересно, как в Петербурге, – всё-таки самые громкие болельщики уехали туда, а мексиканцы, судя по всему, сюда ещё не добрались. Ну, ничего, время у них ещё есть.

Пока же португальцы провели последнюю тренировку перед игрой с мексиканцами.

А вот и сборная Мексики! Традиционное фото со стадиона в полном составе. Кстати, перед тренировкой они разминаются под музыку, например под песни Шакиры. Почему бы и нет?

МИР

Не удивляйтесь. Но вот, например, чилийские военные желают своей сборной удачи в финальном матче.

Где-то в водах Канады весь экипаж чилийского судна кричит Chi-chi-chi, Le-le-le. Вот это мощь!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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