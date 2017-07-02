Криша – над головой. Почему Португалии только лучше без Роналду

Чили – первый серьёзный соперник чемпионов Европы на Кубке конфедераций, которому они бездарно проиграли в серии пенальти. По непонятной причине к «точке» подходили три «сбитых лётчика», которых на турнире не было и видно, а команда весь матч играла сухо и порадовала только людей, страдающих бессонницей. После этого львиная доля критики, как обычно, отвелась Криштиану Роналду. Кажется, так происходит в каждой стране: результат всего коллектива спрашивается с одного футболиста, кто на уровень выше партнёров. И попробуй не оправдай ожидания.

«Честно говоря, выступление Роналду на турнире смотрится средненько, – сказал после матча агент Паулу Барбоза. – Ничего особенного не показал. Лучший игрок мира должен демонстрировать более интересный футбол. Тем более на него играет команда». А до полуфинала он подхватил слова Фёдора Смолова на самую язвительную тему: Португалия не выиграла бы финал Евро со своей главной звездой на поле.

Разговоров о негативном влиянии Роналду на сборную достаточно, хоть он и выкладывался по полной на второсортном турнире, насытившись за сезон трофеями и бомбардирскими достижениями. Всё равно приехал в Россию и «играл самоотверженно», как говорит тренер португальцев Фернанду Сантуш. Даже шум с налогами в Испании не стал помехой.



На требование «более интересного футбола» есть что возразить. Криш окончательно эволюционировал из вингера в чистого нападающего: отказался от ставки на технику и принялся оттачивать удары по воротам. Новыми суперспособностями Рона стали точность и выбор позиции в штрафной. Поэтому логично, что при такой мутации влияние на игру команды уменьшится, а зависимость от неё увеличится.



Португалец пользовался теперешними преимуществами в России. И если не делал результат, то уж точно заставлял попотеть соперников: убежал в контратаку и отдал шикарный голевой пас Куарежме, ворвался за спину защитникам и забил головой России, потом повторил этот же трюк и сделал Виктора Васина мемом, а против Чили сыграл на опережение и создал шикарный момент для Андре Силвы.



Но кроме этого он выполнял и функции диспетчера. Команда всегда старалась проводить атаки именно через него, предоставляла возможность обострить именно ему. Весь первый тайм против Чили Португалия атаковала через левый фланг: полузащитник Андре Гомеш смещался с края в центр, Криштиану же врывался в пространство слева и навешивал в штрафную. Он же принимал длинные передачи от защитников и скидывал мяч.

Барбоза: Честно говоря, выступление Роналду на турнире смотрится средненько. Ничего особенного не показал.

Из двух вариантов пас всегда отдадут вожаку, а плеймейкер без вопросов уступит ему свои полномочия. Гомеш будто не видел Андре Силвы и в 90% случаев пасовал на Криша, а Бернарду Силва смиренно опускался к опорной зоне, лишь бы не мешать лидеру смещаться в зону «десятки». Действие «пас на Роналду» у его партнёров стоит по умолчанию, даже если тот в менее выгодной позиции, чем другой адресат.



Среди португальцев много талантов, но пока даже близко нет игрока уровня Луки Модрича, который на поле может сказать «нет», отдав передачу другому. Поэтому команда не использует и половины своих возможностей.

А эта Португалия, по идее, сильнее той, что вымучила победу над Францией. Команда, как и тогда, состоит наполовину из ветеранов, захотевших уйти красиво, и наполовину из молодых амбициозных парней, жаждущих сделать шаг вперёд. В России ко второй банде присоединились открытие португальской лиги Андре Силва и главная звезда команды-сенсации Бернарду Силва — один умело открывается под передачи, другой развивает атаки и обостряет.

«Бернарду очень похож на меня, – считает его нынешний одноклубник Давид Сильва. – Он тоже левоногий, любит держать мяч и странствовать по всему полю. А ещё он напорист и голоден до побед». «Андре Силва показывает великолепную технику и грамотные передвижения, – говорит о соотечественнике Деку. – Он напоминает мне Фернандо Торреса, также может и действовать в штрафной площадке, и свободно перемещаться по полю». Сколько раз на Кубке конфедераций вы видели их способности в деле? Один высоко оценивается сервисом Wyscout за точность ударов, но пять из восьми он совершил в проходном матче с Новой Зеландией, а второй обострил всего три раза за весь турнир.

У чемпионов Европы две проблемы: возраст центральных защитников и ставка на одного игрока, которая сковывает других. Вторая решаема, подрастающим звёздам нужно просто давать больше возможностей решать эпизоды самим. «У нас никогда не было игроков уровня Месси или Криштиану, – говорил Илкай Гюндоган в интервью «Чемпионату». – Зато у нас есть много квалифицированных футболистов, умеющих играть в команде. Командная работа – ключевой фактор успеха Германии». И главный недостаток Португалии с её лидером в составе, который необходимо решать перед чемпионатом мира.



Отъезд Криштиану развяжет другим футболистам руки. На них не будет давить авторитет суперзвёздного партнёра, Сантушу придётся пустить кровь по едва не атрофировавшимся частям команды, а амбициозные парни снова возьмут на себя ответственность за результат. Для рекрутов же, которым предсказывают суперзвёздное будущее, возможная бронза – ступень на пути к осуществлению пророчества, ведь результат придётся сделать им самим.