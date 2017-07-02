«Сумасшедший, ты собрался в Россию»?! Обращение мексиканского фаната. Видео

30 июня, вечер. Поезд FIFA с болельщиками и журналистами, выехавший из Сочи в Санкт-Петербург на финал Кубка Конфедераций, делает первую за три часа остановку. Забитая нефтяными цистернами и обычно безмолвная станция на этот раз шумит, смешивая праздник разных культур. Тем, кто две последние недели изучал и проверял Россию, есть, о чем рассказать – на испанском, немецком, французском и английском.

Самый популярный человек этого путешествия – мексиканец Висенте Очоа, сомбреро которого заполоняет инстаграмы пассажиров. После очередной фотосессии мы садимся в вагоне-ресторане, чтобы записать обращение о нашей стране.

— Где сборная Мексики, там я, — начинает он. — Не пропускаю большие турниры с 2006 года. Путешествую по центральной и латинской Америке, бываю в Европе, Африке. На Кубках конфедерации приезжал и в Германию, и в ЮАР, и в Бразилию. На почему-то именно в этот раз друзья возмущались: «Сумасшедший, ты правда собрался в Россию?! Там опасно, холодно, а хмурые люди никогда не поймут твоего веселья».

Я думал: «Даже если так, то это тоже будет хоть и экстремальным, но хорошим приключением». На самом деле, испытывал другие страхи: например, удастся ли купить билеты и получить fan ID? В Мексике ведь было подано больше 40 тысяч заявок на квоту в двадцать тысяч. Лотерея выкидывала людей аж в трех турах, но, к счастью, мне повезло получить билет в первом.

Фото: «Чемпионат»

Я живу в Гвадалахаре. Весь наш город помешан на двух клубах. Сомневаюсь, что вы о них слышали, поэтому скажу подробнее: в «Атласе» играл Рафаэль Маркес, в «Чивасе» — Чичарито. Футбол – это вообще-то наша религия. Сначала мы фанаты, а уже потом банкиры, почтальоны или парикмахеры. Ради игры мексиканцы готовы на безумные поступки. До России ведь дошла история, как один парень сказал жене, что идет за сигаретами, а потом перезвонил ей уже из самолета на Кубок конфедераций?! Ну вот я этому не удивлен.

Футбол делает нас сумасшедшими. Деньги –тоже не проблема. У меня, как у менеджера авиакомпании, не было проблем с покупкой билетов. Трансфер Гвадалахара – Атланта – Нью-Йорк – Москва – Нью-Йорк – Атланта – Гвадалахара стоил всего 900 долларов. Но некоторые мои знакомые спустили все накопления, тратя по 3-4 тысяч долларов только на перелеты в Россию. Это я еще не говорю про жилье, рестораны и подарки для ваших потрясающих девушек.

Фото: «Чемпионат»

В Москве я еще не гулял, потому что сразу поехал в аэропорт на Казань. Уже тогда знал эту идиотскую историю, что чилиец заплатил за такси почти тысячу долларов. Не представляю, как можно влезть в такую историю?! У каждого есть приложение на телефоне, позволяющее ездить дешево и платить без наличных. Во-вторых, с помощью google за пару часов можно подготовиться к любой поездке.

Мы ведь тоже много плохо слышали и о Советском союзе, и о нынешней России. По ТВ вас показывают как сильных, но холодных, злых, отрицательно настроенных к миру людей. Но у мексиканцев есть черта: они все-таки стараются не делать плохих выводов заранее. У нас вообще нет врагов, только друзья. Пусть они будут из Северной Кореи, Ирана, России или США – да откуда угодно, не важно. Мы любим людей, а они любят нас.

Сейчас мы особенно понимаем русских, потому перед нашей страной тоже строят преграды, отзываются плохо, не вдаваясь в то, какие мы на самом деле. Думаю, вы понимаете, о каком президенте тут речь.

О русских услышать хорошее еще сложнее, чем о нас. Но я был поражен. Нам помогали, с нами пели и танцевали, мы вместе болели и пили, и сейчас я посылаю СМС своим сомневавшимся друзьям с одним текстом: «Ты обязан быть в России на чемпионате мира-2018».

Знаете, я понял и еще одну вещь, которая нас сближает. Это тяга к веселью и алкоголю. Мы умеет пить и ловить кайф. Послушайте песню, это наш девиз: «Алкоголь, алкоголь. Мы будем веселиться ради твоей победы так, что ты не сможешь проиграть, Мексика».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Меня поразили города, в которых я был. Сочи – это мексиканский Канкун, только чуть протяжённое. Вы сами с какими-то извинениями говорите о побережье – что здесь камни, не не самая чистая вода. Но камни-то здесь из-за гор – это красиво. А вода – она идеальная. Свежая, не холодная, не слишком теплая, и очень спокойная. Я наслаждался Черным морем каждый день и не скучал по океану.

Казань – тоже потрясающее место. Центр, набережная, рестораны и цены в них – здесь есть все для удовольствия.



Честно — с проблемами в России я столкнулся лишь дважды.

Во-первых, у волонтеров и особенно у полицейских есть проблемы с английским. Иногда знания вообще нулевые, поэтому ты не можешь задать даже простейший вопрос. Но я хочу сказать, что от нас не отворачивались, пытались найти выход, искали людей, звонили друзьям и решали проблему.

Во-вторых, меня напугал бесплатный поезд из Казани в Сочи. В гиде было написаны, что составы будут лучшим, но мне кажется, что мы ехали на самом худшем в мире. Вагоны были старыми, кондиционеры не работали. Учитывая, что это было мое первое путешествие в поезде в жизни – я пообещал себе выбирать другие варианты. Нет, все равно было весело, мы гуляли, выпили все пиво в баре поезда, тусовались, пели на станциях, я познакомился с массой отличных русских ребят, которые не давали заскучать. И, кстати, сейчас мы едем в Петербург в суперсовременных условиях: два этажа, вай-фай, душ. Я шлю фотки друзьям и говорю — вы никогда не ездили на таких.

Фото: «Чемпионат»

Каждый раз, когда я посещал на Кубки Конфдераций, то слышал, что все плохо, а страна не заслуживает проведения турнира. Наверное, это не касалось только Германии, которую международная пресса не трогала.

Хотя, если честно, Бразилия была реально не готова к чемпионату даже к самому его началу. На подходах к стадиону не был выложен асфальт, мы ходили по грязи, на стадионах что-то обваливалась, транспортная система была непродуманной. Но ребята, если говорить о Сочи и Казани – ребята, у вас все отлично на 100 процентов. Поезда, такси, самолеты, гостиницы, отношения, красивые стадионы. Мне не к чему придраться. Уверен, что в Петербурге и Москве, куда я загляну после финала, будет не хуже.

Фото: «Чемпионат»

Знаете, от одной истории в России у меня до сих неспокойно. Это история о злом народе, которую я уже рассказывал на мексиканском ТВ и которую будут знать все мои друзья.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Когда мы победили вашу сборную в Казани, и она вылетела, то думали, что нас будут ненавидеть и бить. Так всегда было: хоть в Бразилии, хоть в ЮАР. Но русские люди, наоборот поздравляли, фотографировались, жали руки, говорили: «Вы молодцы, хорошо играли». Я не мог поверить, было очень приятно. А потом, прямо на трибуне, к нам подошла семья – мама, сын лет восьми и его старшая сестра. У мальчика на плечах висел русский флажок, он схватил меня за руку, потянул, снял флаг и повязал мне его на шею. Мама перевела: «Это подарок, чтобы вы хорошо вспоминали о России». Я не вытерпел, тут же снял свой мексиканский флаг и положил на плечи. Паренек бросился ко мне в объятья и заплакал. Я сам был на грани, даже сейчас, когда рассказываю, у меня мурашки по коже… Разве может быть плохим такой народ?! Хочу сказать, что я влюбился в Россию и обязательно вернусь сюда через год. До встречи, Казань, Сочи и весь чемпионат мира. Эй, спасибо»

Фото: «Чемпионат»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»