Сегодня мы с тобой кайфуем. Россия справилась с Кубком конфедераций

Я помню, что похожее ощущение было в Сочи. Несколько дней до старта Олимпиады были очень волнительными. Вопросы о том, справимся ли мы с таким событием, уходили числом в бесконечность — начиная с безопасности и заканчивая ментальностью. Первые дни Игр были ещё сумбурнее — эти бесконечные фотографии туалетов, смешные недочёты, бездомные собаки и удивлённые твиты иностранных журналистов заставляли переживать ещё больше.

А затем в определённый момент кто-то в разгар очередной адской рабочей смены (запомните: крупный турнир — отличная возможность сбросить лишний вес) написал в общей конференции «Чемпионата»: «Блин, а мы ведь крутую Олимпиаду проводим!»



Тогда мы едва ли не впервые за много лет сумели перевести недочёты не в игру «да на себя посмотрите», а в шутку, глобально же мы справились. Когда пришло осознание этого, наступило время ловить кайф. От общения с очередью очарованных Россией людей. От наших побед. От работы внутри праздника. Я знаю по крайней мере несколько человек, которые крайне скептически и даже с раздражением относились к Олимпиаде — слово «распил» было самым популярным в объяснении причин таких не слишком тёплых чувств. Но даже эти люди сломались и признали, что та зимняя эйфория была бесценной.

Я знаю по крайней мере несколько человек, которые крайне скептически относились к Олимпиаде — слово «распил» было самым популярным в объяснении причин таких не слишком тёплых чувств. Но даже эти люди сломались.

Теперь такие же эмоции вызывает Кубок конфедераций. Волнения было ещё больше — всё же четыре города, а не один, и гора проблем с инфраструктурой даже выше, чем в Сочи. Первые дни тоже прошли в сумбуре — а вот у вас потолки протекают (придираться к проведению турниров в годы триумфа соцсетей стало отдельным видом спорта), а вот у вас журналиста везут за 50 тысяч рублей из аэропорта (жаль парня, но научите же его пользоваться гуглом!). Такие же мелочи, которые могли похоронить имиджевую сторону турнира. Но этого не случилось — глобально мы снова справились с большим событием. Окончательно это стало понятно после проникновенного открытого письма Юлиана Дракслера, который на правах капитана сборной Германии восхитился за всех Россией.



А дальше есть несколько важных моментов.

Во-первых, сама сборная России. Не поразила, но и не заставила выбрасывать телевизоры в окно, как это было, например, после Греции-2012 (не говоря о Уэльсе-2016). Для полного ощущения эйфории нужно, чтобы через год эти ребята героически выползли в плей-офф, но уже сейчас надо готовить себя к тому, что чудо произойдёт едва ли. Хорошим вариантом будет хотя бы смерть в обоюдокровавом бою.

Для полного ощущения эйфории нужно, чтобы через год сборная героически выползла в плей-офф, но уже сейчас надо готовить себя к тому, что чудо произойдёт едва ли.

Во-вторых, на 11 городов распространить эндорфины будет ещё сложнее, чем на четыре. Через год всё должно быть ещё современнее, движовее и ярче — и в Москве, и в Саранске, и в Калининграде. Важно понимать, что такого праздника скоро в России больше не предвидится, а значит, проводить его надо так, требует наша общенациональная душа.

В-третьих, необходимо понимать, что у праздника нет опции всеискупления, он не отпускает грехи. Те проблемы, которые есть, и те организационные и системные вопросы, которые остаются без ответа, не должны уйти в песок только потому, что мы справились с турниром. Невозможно всегда сохранять серьёзные брови, надо уметь и переключиться на режим обычной жизни. Особо расслабиться реальность после сна и не даст — один новый стадион уже нуждается в доработке, другой останется без рабочей загруженности, так как в городе снова умерла футбольная команда.



Но это тот редкий случай, когда действительно ничего страшного в словах «начнём думать об этом завтра» нет: сохранять серьёзные брови не только невозможно, но и возмутительно среди всеобщего праздника. Россия сделала всё как надо, получив в подарок очень бодрый футбол, — год назад на Евро было заметно скучнее. Сегодня можно расслабиться и наконец-то поймать кайф от всего происходившего в эти дни.



Финал ведь всё-таки.