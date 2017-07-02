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Кубок конфедераций — 2017. Онлайн-трансляция матча Чили – Германия
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Развязка на Кубке конфедераций. Португалия и Мексика играют за бронзу. LIVE

Всё самое интересное о заключительных матчах на Кубке конфедераций — 2017 и событиях вокруг них – в нашем онлайне.
2 июля 2017, воскресенье. 14:00. Футбол

Указанное в трансляции время – московское

Кубок конфедераций. За 3-е место
02 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Португалия
0 : 0
Мексика
Кубок конфедераций. Финал
02 июля 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Чили
Германия

15:17. Вот это момент! Арбитр воспользовался видеопросмотром и назначил 11-метровый в ворота Мексики, увидев фол со стороны Маркеса. Но Очоа потащил пенальти от Андре Силвы!

15:12. Отличная атмосфера на трибунах, стадион практически полностью заполнен. Португальцы играют с территориальным преимуществом, мексиканцы действуют вторым номером.

15:05. На стадионе болельщики скандируют: «Мек-си-ка!». И вообще сегодня все, кого спрашивали наши корреспонденты, будут болеть за них.

15:00. Матч начался! Португальцы разыграли мяч с центра поля. За ходом встречи вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

14:56. Кстати, Робот предсказал победу Португалии над Мексикой в матче за третье место КК-2017. Сбудется ли оно — узнаем совсем скоро!

14:51. Всё готово к началу матча! Команды скоро появятся на поле.

14:46. Бизнес по-мексикански. Болельщик хочешь фотографию — плати деньги.

14:41. Немного статистики. Матчи за третье место на Кубке конфедераций всегда проходили результативно. Будем надеяться, что и сегодня команды не подведут.

14:35. Колоритные мексиканские болельщики уже подходят к стадиону.

14:31. Сборная Португалии подходит к матчу за третье место без своего лидера, но некоторым игрокам это только на руку. Денис Марков рассказал о том, почему Португалии только лучше без Роналду.

14:25. Заглянем в раздевалки? Португальцы сегодня сыграют в красной форме, а Мексика — в белой.

14:18. Мексиканский болельщик рассказывает трогательную историю о том, чем его поразила Россия.

14:13. А вот и стартовые составы команд. Отметим, что защитник «Зенита» Луиш Нету выйдет с первых минут и дебютирует на турнире.

14:07. Сборная Португалии сегодня сыграет без своего лидера. Криштиану Роналду пропустит матч за третье место, чтобы увидеть новорожденных детей.

14:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию заключительного игрового дня на Кубке конфедераций в России. В 15:00 мск в матче за третье место силами померятся сборные Португалии и Мексики, а в 21:00 мск в главной схватке турнира лучшую сборную выявят Чили и Германия. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Будет интересно!

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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