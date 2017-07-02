10 малоизвестных игроков на Евро U21, которые обратили на себя внимание

Потенциальный сменщик Нойера, племянник Дрогба и португальский технарь – в списке самых ярких игроков Евро U21, о которых вы могли не знать.

В преддверии финала Евро U21 в Польше между Германией и Испанией вспоминаем самых ярких футболистов турнира, имена которых пока ещё не на слуху у большой аудитории болельщиков.

Спойлер: в этом списке вы не увидите Сауля, Асенсио, Бернардески, Доннаруммы, Пикфорда и других футболистов, которые уже выступают на самом высоком уровне.

Юлиан Поллерсбек, Германия

Вратарь «Гамбурга», 22 года

Молодой вратарь «Гамбурга» последовал заветам Йенса Леманна, спрятав в гетре шпаргалку, по каким углам обычно бьют пенальти игроки сборной Англии. Это помогло ему в полуфинале взять удары Натана Рэдмонда и Тэмми Абрахама, которого очень хочет приютить в «Халле» Слуцкий. Однако удачная серия пенальти – не единственная заслуга Поллерсбека на турнире. Помимо антропометрических данных и классной реакции Юлиан обладает отменными лидерскими качествами и может грамотно руководить обороной. После ухода Рене Адлера юный вратарь, которому прочат славу Нойера, вполне может стать первым номером в «Гамбурге».

Юлиан Поллерсбек Фото : Reuters

Хорхе Мере, Испания

Защитник «Спортинга» Хихон, 20 лет

Случай Мере уникален для современного футбола. Ему 20 лет, по цифрам он является одним из лучших защитников Ла Лиги, а его контракт по-прежнему принадлежит заштатному «Спортингу», вылетевшему по итогам сезона в Сегунду. Мере прекрасно читает игру и является ведущим футболистом испанской сборной в обороне. Во втором испанском сезоне он играть будет вряд ли – «Барселона» уже отправила запрос по Хорхе в Хихон.

Хорхе Мере Фото : Reuters

Милан Шкриньяр, Словакия

Защитник «Интера», 22 года

Словакия не смогла выйти из группы, финишировав второй после Англии. Однако эту команду запомнили как одну из самых ярких на турнире. Обороной словаков руководил Милан Шкриньяр, мощный и не по годам зрелый центральный защитник, уже продемонстрировавший свой незаурядный потенциал в «Сампдории». Этим летом подписать талантливого словака поспешил «Интер». И не факт, что новый сезон он начнёт как игрок запаса.

Алфи Моусон, Англия

Защитник «Суонси», 23 года

Моусон провёл мощный дебютный сезон в АПЛ и продолжил уверенно выступать и в составе национальной команды. Закалившийся в рубках низших английских дивизионов Алфи не боится идти в жёсткие стыки и всякий раз наводит ужас на оборону соперника, подключаясь к атакам на стандартах. Если он продолжит в том же духе, вызов в первую команду «трёх львов» не заставит себя долго ждать.

Алфи Моусон Фото : Reuters

Йереми Тольян, Германия

Защитник «Хоффенхайма», 22 года

За ним пристально следит Антонио Конте. Какой комплимент можно ещё сделать молодому футболисту? Тольян – классический фланговый защитник, умеющий сыграть как слева, так и справа. Йереми быстр, бесстрашен и здорово подключается к атакам (на его счету две голевые передачи на Евро), однако пока регулярно теряет позицию при обороне своих ворот. Над этим компонентом ему ещё предстоит как следует поработать.

Йереми Тольян Фото : Reuters

Мартин Хриен, Словакия

Полузащитник «Виктории» Пльзень, 21 год

Настоящее открытие турнира. Хриен до этого не мог закрепиться в составе «Виктории» из Пльзени, не особо феерил в аренде в словацком «Ружомбероке», но на Евро стал мозговым центром наглой и даже местами нахальной сборной Словакии. Мартин умеет исполнить разрезающий пас и грамотно выйти из-под прессинга. При грамотном подходе он вполне может вырасти в нового Марека Гамшика.

Максимилиан Арнольд

Полузащитник «Вольфсбурга», 23 года

Если бы не разнообразный набор классных центральных полузащитников, имеющихся в наличии у Йоахима Лёва, Арнольд имел бы все шансы закрепиться в первой сборной Германии. А пока феерит в молодёжной. Здесь он ключевой игрок центра поля, определяющий вектор развития атак. Уже шесть лет Макс выступает в Бундеслиге, имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, однако на топ-уровень выйти пока так и не сумел. В следующем сезоне самое время сделать этот шаг.

Максимилиан Арнольд Фото : Reuters

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Лоренцо Пеллегрини, Италия

Полузащитник «Сассуоло», 21 год

Какими ещё эпитетами можно наградить игрока, забивающего вот такие голы?

Пеллегрини – ключевой футболист в середине поля молодёжной сборной Италии. Таковым он был и в «Сассуоло», привычно наведшем шуму в Серии А.

Лоренцо Пеллегрини Фото : Reuters

Умный, высокий, умеющий читать игру, с элегантной техникой – Лоренцо произвёл впечатление на всех, кто следит за итальянским футболом. Он успел дебютировать за первую сборную, а этим летом с большой долей вероятности вернётся в родную «Рому», и болельщики смогут по достоинству оценить его талант.

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Кеннет Зохоре, Дания

Нападающий «Кардифф Сити», 23 года.

Зохоре – классический центральный нападающий, чувствующий себя как рыба в воде в суровых реалиях Чемпионшипа. А как ещё может действовать племянник Дидье Дрогба? Фактурный форвард с 16 лет варится в большом футболе – имеет обширный опыт выступлений в чемпионате Дании, а теперь обрастающий мясом (в прямом и переносном смысле) в Кардиффе. Два первых матча группового этапа он Кеннет начинал на скамейке, а в последнем, с Чехией, вышел с первых минут и поучаствовал во всех четырёх голах команды – на его счету дубль и два ассиста. Кто знает, если бы тренер датчан Нильс Фредериксен сделал на Зокоре ставку раньше, возможно, команда и смогла бы выйти в плей-офф.

Брума, Португалия

Нападающий «Лейпцига», 22 года

Брума был единственным светлым пятном в португальской сборной на этом Евро. Однако его трёх голов и вдохновенной игры не хватило для того, чтобы Португалия вышла из группы. О таланте Брумы говорили ещё несколько лет назад, когда он только начал появляться в составе лиссабонского «Спортинга». Сейчас ему 22, за его спиной несколько лет выступлений в турецкой Суперлиге, а этим летом «Лейпциг» вернул его в большой европейский футбол. Скоростной и невероятно техничный нападающий, умеющий сыграть как в центре, так и на фланге, ещё удивит вас в следующем сезоне. Не сомневайтесь.