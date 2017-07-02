«Рисовал костюм под Кубок конфедераций». Как Москва болела за Мексику

Возможно, такая победа даже важнее.

На Кубке конфедераций нас обыграли и Португалия, и Мексика, однако отношение к ним почему-то неравнозначное. За час до игры толпа 10-летних мальчишек у стадиона в Тушино заливисто заряжает с подачи старших: «Мек-си-ко! Мек-си-ко!».

– А почему кричите «Мексика», если у вас лица разукрашены в российский флаг? – спрашиваю я. Внятного ответа не получил: все наперебой стали кричать, почему именно Мексика круче. Вы же знаете таких мальчишек, они любят кричать хором.

И таких болельщиков сегодня было удивительно много. Семья из Нижнего Новгорода, объездившая города Кубка конфедераций, разделилась на два лагеря: папа – за Мексику, мама и дочки – за Португалию. Из-за Криштиану. Артём заболел сборной Мексики с 2013-го, из-за красивого искреннего футбола – у нашей национальной команды в последние годы с этим было туговато. Два московских болельщика приехали болеть за Мексику в красно-зелёном гриме, громадных париках и искали настоящих мексиканцев – в сомбреро, ярких костюмах.

– Я художник, сам рисовал костюм под Кубок конфедераций. На нём перчик Пике, талисман чемпионата мира – 1986 в Мексике. Через год нарисую себе что-нибудь под чемпионат мира, – рассказывал нам предприимчивый мексиканец. А потом брал деньги за селфи и фотографии с ним. Пока мы болтали с художником, обломали ему всю малину – некоторые болельщики бесстыдно подходили и фоткались бесплатно, пока была возможность.

Мне трудно понять, почему Москва сегодня так восхищённо болела за Мексику. Может, по чисто футбольным причинам – Мексика любит контролировать мяч, активнее и острее, тогда как прошлогоднюю сборную Португалии, игравшую в сухой футбол, многие невзлюбили. Может, так сложилось из-за мексиканских болельщиков в сомбреро – больший фанатский десант к нам приехал только из сборной Чили. Может, так действует желание победы более слабого соперника. Может, просто все болельщики Португалии переживали персонально за Криштиану Роналду?..

Однако трибуны заскандировали «Мексика, Мексика!» – именно так, по-русски, без акцентированного испанского «о» – уже к 6-й минуте. Через минуту Нани после остановки игры сильно шибанул по трибуне за воротами с нашими болельщиками. Услышал мощный злой свист. Там, наверное, точно стали переживать за Мексику.

Пожалуй, мексиканцам было банально важнее выиграть матч за третье место – победа над крепкой европейской сборной подняла бы её статус. Сильнее всех участников сборной Португалии надрывался Фернанду Сантуш, «пихая» Нани за нерадивый прессинг, добегая до центральной линии, психуя из-за затяжек времени и ошибок своих игроков. Пропал вожак португальцев Нани, получивший повязку от Криштиану, вышедший вместо него Рикарду Куарежма бессовестно пулял с флангов то в ближнего, то к боковой линии. А Андре Силва, самый близкий по качествам к Педру Паулете португальский форвард за долгие годы, растворился после 17-й минуты. Новичок «Милана» сначала упал в штрафной, потом только официально заработал пенальти (судья Фахад Аль-Мирдаси увидел фол только с помощью VAR-системы), но пробить Гильермо Очоа не смог – мексиканский вратарь будто вспомнил 2014-й и вытащил мяч из нижнего угла.

Другой подвиг в середине тайма совершил уже Руй Патрисиу. Чичарито красиво убрал португальского защитника, здорово пробил под перекладину, но вратарь сумел сложиться и вытащить мяч. После сейва Хавьер Эрнандес подскочил к вратарю, подставил ладонь – Патрисиу дал пять.

К перерыву португальцы вновь поймали хорошее настроение – особенно игроки, начинавшие матч на лавке. Пока вся сборная Мексики в перерыве пряталась под дождём, Андре Гомеш, Бруну Алвеш, Седрик и его товарищи чеканили мяч впятером на пинки. Но настроение как-то испарилось, когда Чичарито прострелил в штрафную с фланга, а Луиш Нету, впервые вышедший на Кубке конфедераций, коленом замкнул передачу, сам того не желая. И тогда возникло замешательство: пропал Нани, испарился Андре Силва…

Логика говорила за победу мексиканцев – Португалия атаковала всей командой, но слишком просто и как-то безыдейно. Однако пока вся атака спала, сработал старый добрый ход – включение в атаку лишнего защитника. Куарежма в своём стиле вырезал подачу с правого фланга, а Пепе в борьбе успел выставить подошву. 1:1 — и начинай всё сначала.

В дополнительном тайме Фернанду Сантуш продолжил прыгать по скамейке запасных, будто играет за золото Евро, а не за бронзу Кубка конфедераций. Его команда опять позволила создать момент со стандарта – выручил Патрисиу, – потом отодвинула игру от своих ворот, а перед новым перерывом заработала ещё один пенальти. Желсон Мартиньш, отыгравший 100 с лишним серых минут, попытался перебросить мяч через Лайюна, попал в руку. К точке подошёл ещё один Силва, только свежий – Адриен. Здесь магия Очоа уже не спасла.

Угадаете, как московские болельщики встретили гол Португалии?

Криком «Мек-си-ка! Мек-си-ка!».

Это было лучшее, что могло случиться с матчем за третье место. Так всегда: в финале цена ошибки гораздо выше. Семеду схватил свою красную карточку, Рауль Хименес уравнял составы – оба на досуге явно изучали кунг-фу. Морено упал в чужой штрафной от контакта с Пепе, и тогда на скамейке мексиканцев начался настоящий пожар. Показ повтора момента на экране стадиона ещё сильнее разозлил запасных Мексики, а Хуан Карлос Осорио, такое ощущение, готовился уничтожить аравийского арбитра.

Может быть, поэтому вся Москва так переживала за сборную Мексики. Если Португалия относилась к матчу спокойно, то мексиканцы горели этой игрой.

И получили ещё одну порцию русской любви после матча.

И ответили своими аплодисментами Москве.