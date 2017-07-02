Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Болельщик сборной Мексики
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Рисовал костюм под Кубок конфедераций». Как Москва болела за Мексику

Сборная Мексики проиграла Португалии в матче за третье место, но полюбилась московской публике.
2 июля 2017, воскресенье. 17:45. Футбол
Кубок конфедераций. За 3-е место
02 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Португалия
2 : 1 ДВ
Мексика
0:1 – Нету – 55 (автогол), 1:1 – Пепе – 90, 2:1 – Силва – 105 (пен)
Удаления: Семеду, 106 – Хименес, 112

Возможно, такая победа даже важнее.

На Кубке конфедераций нас обыграли и Португалия, и Мексика, однако отношение к ним почему-то неравнозначное. За час до игры толпа 10-летних мальчишек у стадиона в Тушино заливисто заряжает с подачи старших: «Мек-си-ко! Мек-си-ко!».

– А почему кричите «Мексика», если у вас лица разукрашены в российский флаг? – спрашиваю я. Внятного ответа не получил: все наперебой стали кричать, почему именно Мексика круче. Вы же знаете таких мальчишек, они любят кричать хором.

И таких болельщиков сегодня было удивительно много. Семья из Нижнего Новгорода, объездившая города Кубка конфедераций, разделилась на два лагеря: папа – за Мексику, мама и дочки – за Португалию. Из-за Криштиану. Артём заболел сборной Мексики с 2013-го, из-за красивого искреннего футбола – у нашей национальной команды в последние годы с этим было туговато. Два московских болельщика приехали болеть за Мексику в красно-зелёном гриме, громадных париках и искали настоящих мексиканцев – в сомбреро, ярких костюмах.

– Я художник, сам рисовал костюм под Кубок конфедераций. На нём перчик Пике, талисман чемпионата мира – 1986 в Мексике. Через год нарисую себе что-нибудь под чемпионат мира, – рассказывал нам предприимчивый мексиканец. А потом брал деньги за селфи и фотографии с ним. Пока мы болтали с художником, обломали ему всю малину – некоторые болельщики бесстыдно подходили и фоткались бесплатно, пока была возможность.

Мне трудно понять, почему Москва сегодня так восхищённо болела за Мексику. Может, по чисто футбольным причинам – Мексика любит контролировать мяч, активнее и острее, тогда как прошлогоднюю сборную Португалии, игравшую в сухой футбол, многие невзлюбили. Может, так сложилось из-за мексиканских болельщиков в сомбреро – больший фанатский десант к нам приехал только из сборной Чили. Может, так действует желание победы более слабого соперника. Может, просто все болельщики Португалии переживали персонально за Криштиану Роналду?..

Однако трибуны заскандировали «Мексика, Мексика!» – именно так, по-русски, без акцентированного испанского «о» – уже к 6-й минуте. Через минуту Нани после остановки игры сильно шибанул по трибуне за воротами с нашими болельщиками. Услышал мощный злой свист. Там, наверное, точно стали переживать за Мексику.

Пожалуй, мексиканцам было банально важнее выиграть матч за третье место – победа над крепкой европейской сборной подняла бы её статус. Сильнее всех участников сборной Португалии надрывался Фернанду Сантуш, «пихая» Нани за нерадивый прессинг, добегая до центральной линии, психуя из-за затяжек времени и ошибок своих игроков. Пропал вожак португальцев Нани, получивший повязку от Криштиану, вышедший вместо него Рикарду Куарежма бессовестно пулял с флангов то в ближнего, то к боковой линии. А Андре Силва, самый близкий по качествам к Педру Паулете португальский форвард за долгие годы, растворился после 17-й минуты. Новичок «Милана» сначала упал в штрафной, потом только официально заработал пенальти (судья Фахад Аль-Мирдаси увидел фол только с помощью VAR-системы), но пробить Гильермо Очоа не смог – мексиканский вратарь будто вспомнил 2014-й и вытащил мяч из нижнего угла.
Другой подвиг в середине тайма совершил уже Руй Патрисиу. Чичарито красиво убрал португальского защитника, здорово пробил под перекладину, но вратарь сумел сложиться и вытащить мяч. После сейва Хавьер Эрнандес подскочил к вратарю, подставил ладонь – Патрисиу дал пять.

К перерыву португальцы вновь поймали хорошее настроение – особенно игроки, начинавшие матч на лавке. Пока вся сборная Мексики в перерыве пряталась под дождём, Андре Гомеш, Бруну Алвеш, Седрик и его товарищи чеканили мяч впятером на пинки. Но настроение как-то испарилось, когда Чичарито прострелил в штрафную с фланга, а Луиш Нету, впервые вышедший на Кубке конфедераций, коленом замкнул передачу, сам того не желая. И тогда возникло замешательство: пропал Нани, испарился Андре Силва…

Логика говорила за победу мексиканцев – Португалия атаковала всей командой, но слишком просто и как-то безыдейно. Однако пока вся атака спала, сработал старый добрый ход – включение в атаку лишнего защитника. Куарежма в своём стиле вырезал подачу с правого фланга, а Пепе в борьбе успел выставить подошву. 1:1 — и начинай всё сначала.

В дополнительном тайме Фернанду Сантуш продолжил прыгать по скамейке запасных, будто играет за золото Евро, а не за бронзу Кубка конфедераций. Его команда опять позволила создать момент со стандарта – выручил Патрисиу, – потом отодвинула игру от своих ворот, а перед новым перерывом заработала ещё один пенальти. Желсон Мартиньш, отыгравший 100 с лишним серых минут, попытался перебросить мяч через Лайюна, попал в руку. К точке подошёл ещё один Силва, только свежий – Адриен. Здесь магия Очоа уже не спасла.

Угадаете, как московские болельщики встретили гол Португалии?

Криком «Мек-си-ка! Мек-си-ка!».

Это было лучшее, что могло случиться с матчем за третье место. Так всегда: в финале цена ошибки гораздо выше. Семеду схватил свою красную карточку, Рауль Хименес уравнял составы – оба на досуге явно изучали кунг-фу. Морено упал в чужой штрафной от контакта с Пепе, и тогда на скамейке мексиканцев начался настоящий пожар. Показ повтора момента на экране стадиона ещё сильнее разозлил запасных Мексики, а Хуан Карлос Осорио, такое ощущение, готовился уничтожить аравийского арбитра.

Может быть, поэтому вся Москва так переживала за сборную Мексики. Если Португалия относилась к матчу спокойно, то мексиканцы горели этой игрой.

И получили ещё одну порцию русской любви после матча.

И ответили своими аплодисментами Москве.

Рикарду Куарежма, Нани и Хавьер Эрнандес

Рикарду Куарежма, Нани и Хавьер Эрнандес

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
19:18 Адриен Силва: Португалия завершила игру с Мексикой лучшим из возможных способов
19:14 Халк: если сборная Чили сыграет, как с Бразилией, победа в КК-2017 им обеспечена
19:12 Руй Патрисиу: выделять кого-то из сборной Португалии я бы не стал
19:10 Вартапетов: в «Спартаке» довольны тем, как идёт восстановление Зобнина
18:56 Рауль Хименес: когда Андре Силва бил пенальти, я подсказал Очоа, что делать
18:54 Маркес: сборная России крепка командой, хотя сильных исполнителей, может, и нет
18:47 Халк: с радостью вернусь в «Зенит», этот клуб — часть моей семьи
18:45 Маркес: арбитр не был достоин такой игры, не знаю, откуда вообще его взяли
18:42 Гуардадо: горжусь сборной Мексики, мы атаковали все пять матчей на КК-2017
18:36 Бутенко: арбитр из Саудовской Аравии хорошо отсудил матч Португалия — Мексика
18:31 Халк объяснил, почему изобразил усы во время матча чемпионата Китая
18:28 Тренер сборной Мексики: матч с Португалией был потным
18:27 Сантуш: поздравляю Россию, Кубок конфедераций прошёл очень хорошо
18:23 Португалия — Мексика — 2:1 ДВ. Видеообзор матча за третье место на КК-2017
18:20 Булыкин: на Кубке конфедераций стало понятно — видеоповторы в футболе необходимы
18:15 Сантуш: к моменту гола Пепе сборная Португалии уже должна была вести в счёте
18:14 Бышовец: у Португалии было много моментов, Роналду бы их реализовал
18:11 Арустамян: «Зенит» рассматривает возможность трансфера Настасича из «Шальке»
18:05 Очоа: использовать видеоповторы нужно справедливо, сегодня они были против нас
18:03 Лопырева: Смолов должен сам решить, где ему продолжить карьеру
18:01 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом»
17:59 Наставник «Рейнджерс» внёс запрет на зелёные бутсы, поскольку это цвет «Селтика»
17:57 «Саутгемптон» объявил о переходе Джея Родригеса в «Вест Бромвич»
17:56 Очоа: испытываю гордость за сборную Мексики после матча с Португалией
17:50 Бельерин сдержал обещание, пожертвовав € 22 тыс. жертвам пожара в Лондоне
17:47 Лопырева: посмотрим, кто из моих рук получит приз лучшему игроку финала КК-2017
17:45 Пепе: именно командный дух позволил сборной Португалии сотворить историю!
17:35 Португалия — Мексика: Очоа получил награду BUD AF Man of the Match
17:31 Впервые в матче КК или ЧМ два игрока удалены с поля в дополнительное время
17:31 Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций
17:17 Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы
17:13 Мелкадзе: я увидел свободный угол ворот и попытался направить мяч туда
17:05 Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия
16:57 «Ростов» просматривает 21-летнего ганского форварда Эрнеста
16:55 Чалханоглу прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан»
16:48 «Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»
16:38 «Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ
16:34 Бутенко: пенальти в матче Португалия — Мексика доказал, что видеоповторы нужны
16:29 Португалия — Мексика: на матче присутствуют 42 659 зрителей
16:22 Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию
16:21 Блаттер: поеду на чемпионат мира в Россию, Путин пригласил меня
16:19 Блаттер: не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём
16:12 Паредес хочет взять 5-й номер в «Зените»
16:02 Президент «Ромы»: не понимаю, почему болельщики теряют веру в клуб
15:40 «Спартак» выиграл первенство России среди команд 2001 года рождения
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале КК?
Архив →
© championat.com, 2000–2017