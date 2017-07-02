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Браво против тер Штегена в финале Кубка конфедераций
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Браво, на бис! Вратарский финал Кубка конфедераций

Скрытая интрига решающего матча Кубка конфедераций – бывший вратарь «Барселоны» против нынешнего.
2 июля 2017, воскресенье. 18:30. Футбол

Одна из незаметных интриг финала Кубка конфедераций – вратарская. Прошлым летом Клаудио Браво и Марк-Андре тер Штеген, делившие ворота «Барселоны», стояли на перепутье, не зная дальнейшего сюжета карьеры: один должен был остаться в Каталонии, другой ехал под амбициозный проект Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Чаще в Англию отправляли тер Штегена, но в итоге «Барса» отпустила Браво, сделав ставку на более молодого вратаря.

Прошлый сезон стал для голкиперов лёгким кошмаром. Тер Штегена критиковали за фатальные ошибки, отправляя в запас после каждой первой неудачи. А Клаудио Браво, чтобы попасть под жесточайший пресс, понадобилось сыграть всего-то тайм в манчестерском дерби – его обводок, выходов и выходок хватило. Любимой статистикой хейтеров «Сити» стали цифры Браво, ужасно отбивавшего удары в створ: в февральском отрезке у Браво было 8 сейвов на 24 удара. Даже на Кубке конфедераций они не сразу стали основными – чилиец приехал в Россию с травмой, а тер Штеген поднялся с лавки только после жуткого матча Бернда Лено.

Почему критика в их адрес несправедлива

Во-первых, и Браво, и тер Штеген соблюдают стилистическую линию своих команд. У «Барселоны», «Сити» и подобных им клубов, насаждающих идеологию контроля мяча, вратарь всё чаще принимает функции 11-го полевого игрока – он должен уметь принять и отдать передачу, сменить направление атаки. Умение тер Штегена, сделавшего дикие 1198 пасов в чемпионате Испании, пригодилось «Барселоне» в минувшем сезоне: сине-гранатовых прессинговали, как никогда раньше, даже хилые соперники вроде «Бетиса», разрушилась легенда об инопланетной игре Серхио Бускетса, а при перекрытых вариантах в центре поля защитникам оставалось только пасовать вратарю.

Их карьерная статистика на пенальти выше среднестатистической (примерно 19%). Тер Штеген отбивает 24,2% ударов за карьеру, Браво – 27.

На Кубке конфедераций оба голкипера тоже участвуют в начальной стадии атаки, помогая своим командам выходить из-под прессинга через короткий пас. Клаудио Браво за два матча не допустил ни одной ошибочной короткой передачи (70 точных из 70). Марк-Андре тер Штеген сделал всего одну неточную (54/55). При этом в воздух они поднимали мяч нечасто (17 точных передач верхом у тер Штегена, 15 — у Браво), но в сегодняшнем финале вратари будут делать это чаще обычного – из-за сильного прессинга обеих команд, как на скриншоте ниже.

Вторая причина – переоценка ошибок, сделанных вратарём. «Простите, если у вас скачет давление от моего стиля игры. Но по-другому не умею», – говорил Марк-Андре тер Штеген в сентябре, после чего «привёз» подарочный гол для «Сельты». Отношение к лишнему дриблингу и неточным передачам обостряется из-за ответственности вратаря, однако в 99% игровых ситуаций Браво и тер Штеген не ошибаются. Вратарь сборной Чили за сезон сделал три неточные короткие передачи при 385 попытках – это ведь даже меньше чем 1%.

И его будут песочить за три неточные передачи, хотя он проделывает мощный объём работы: 664 передачи Браво за прошедший сезон стоят рядом с сезонными показателями Александра Ерохина (669) и Александра Кокорина (628). Болельщики на эмоциях склонны переоценивать ошибки вратарей, считают, что они перечёркивают всю работу на команду, однако стилистически и «Барселоне», и «Сити» нужны именно такие голкиперы. Если не задумывались, почему ни один вратарь в истории «Барселоны» толком не стал великим, болельщицкие эмоции могут это объяснить.

Чего ждать от серии пенальти, если она случится

Сценарий с послематчевой серией пенальти кажется очень реальным – сборная Чили тянула до 11-метровых и в двух финалах Кубка Америки с Аргентиной, и в полуфинале КК-2017 с Португалией. Однако Йоахим Лёв уже заявил, что не боится выяснения отношений по пенальти: «Мы тоже можем качественно пробить, и у нас отличный вратарь». Видимо, его штаб уже начал готовить бумажку для тер Штегена, где будет расписан стиль каждого чилийского пенальтиста.

Прямо сейчас форма Клаудио Браво при ударах с точки намного мощнее. За два последних сезона, включая финал Кубка Америки, его статистика на пенальти – 7 отбитых ударов из 11 (63,7%). Заметна тенденция, что Браво без разницы, из какого угла тащить, однако он не справляется с плотными выстрелами под самую штангу.

У тер Штегена статистика попроще – два отбитых мяча из пяти (40% отражённых). При этом он тоже уязвим к ударам под самую штангу, что подтверждает многократно высказанную вратарями гипотезу: если бьющий хорош, у вратаря нет шансов спасти команду.

Их карьерная статистика, если не считать серии пенальти, всё равно выше среднестатистической (примерно 19%). Тер Штеген отбивает 24,2% ударов за карьеру, Браво – 27%. Оба явно изучают действия бьющих, Клаудио Браво прозрачно рассказал об этом после вытащенной серии с Португалией: «Не думаю, что три отбитых пенальти – это случайность. Для достижения таких результатов надо работать, анализировать своих оппонентов. Мы играем не только ногами и руками, но и головой. Я знал в серии пенальти, что мне нужно делать».

Против таких вратарей нужны только безгранично уверенные в себе пенальтисты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Клаудио Браво
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