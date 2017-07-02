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Пепе, Силва, Очоа – о матче Португалия – Мексика на Кубке конфедераций–2017
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Пепе: мы не заслуживали поражения!

Футболисты и тренеры сборных Португалии и Мексики – о матче за третье место.
2 июля 2017, воскресенье. 20:40. Футбол

Первым к журналистам вышел главный тренер сборной Португалии. И на этот раз Фернанду Сантуш выглядел куда более счастливым, чем после предыдущей игры.

– Хочу поблагодарить моих игроков. Они правильно настроились на матч. Я рад, что мне досталась такая команда. Да, мы хотели играть в финале, но отлично сыграли тут. Могу сказать, что Португалия сегодня справедливо выиграла. Понятно, что соперник делал всё для победы, но мы были лучше.

– Тем не менее Пепе забил только на 90-й минуте.
– Это говорит о том, что мы правильно отреагировали. Хотя мы к тому моменту уже должны были вести в счёте. У нас есть чёткая цель: мы должны выигрывать в каждом турнире. Нам всегда нужно играть так, чтобы португальцы нами гордились. Мне уже пришёл десяток смс с поздравлениями. Когда вернусь домой, сделаю домашнее задание и проанализирую все наши матчи.

– Не показалось ли вам, что без Роналду ваша команда играла даже ярче, чем с ним?
– У нас есть лучший игрок в мире и без него мы играем лучше? Нет, конечно. С Чили, с Россией мы играли хорошо. Я бы не стал сравнивать команду с Криштиану и без него.

От сборной Мексики на пресс-конференцию должен был прийти главный тренер Хуан Карлос Осорио. Однако он не явился. Возможно, это было связано с тем, что его удалили в конце матча. Вместо Осорио пришёл его помощник Умберто Сьерра.

– Наши игроки выложилось по полной. После первого гола мы должны были забивать второй. Хотя это не так просто, когда борешься с чемпионами Европы. Как бы то ни было, мы сыграли как настоящая команда. Конечно, мы разочарованы. План на игру был одним, а стал другим.

– Как оцените судейство в сегодняшнем матче?
– Мы просили рефери, чтобы он посмотрел момент, в котором возможно был пенальти. Я бы не хотел сейчас говорить о судействе. Я бы говорил об игре. Вышел очень интенсивный матч – обе команды показали всё, на что способны. Нам было важно посмотреть, как наши игроки будут выглядят на фоне чемпионов Европы. Парни смогли себя показать.

Удивительное дело! Несмотря на поражение, игроком матча был признан мексиканский вратарь Гильермо Очоа, отбивший пенальти.

– Рад, что стал лучшим игроком, но это награда не только моя. Её заслуживает вся команда. Турнир подарил нам определённый опыт. Жаль, что не повезло, но это футбол. Как мексиканец я испытываю гордость за команду.

– Что думаете о моменте, когда судья не использовал видеоповтор?
– Ситуация полемичная, но это будет повторяться в течение какого-то времени. Сегодня мы просили судью использовать видеоповтор, Инфантино был рядом, было много свидетелей, но арбитр не стал прибегать к помощи VAR. Если внедрять эту систему, то нужно ее использовать справедливо. Сегодня она сыграла против нас, в других случаях не засчитали голы. Хотя бывало, когда она помогала. Думаю, эта система улучшает судейство.

А вот защитнику сборной Португалии Пепе точно не на что было жаловаться. Его команда перевернула матч.

– В этой игре мы не заслуживали поражения, потому что создали много голевых моментов, – сказал центральный защитник. – Мы много работали, чтобы этого добиться, чтобы представлять нашу страну. Мы добились важнейшей победы. Всё благодаря командному духу. Именно он позволил сотворить историю!

Адриен Силва не стал делать вид, что у него не было сомнений в победе. Оно и понятно, раз его команда отыгралась лишь на 90-й минуте.

– Мы не всё контролировали по ходу этого матча, но закончили игру лучшим из возможных способов.

– Как идут переговоры о переходе в «Тоттенхэм»? – поинтересовались португальские журналисты.
– У меня нет ничего нового на этот счёт. Во время Кубка конфедераций я тренировался и ни с кем не контактировал.

– Победный гол помог привлечь внимание клубов?
– Он помог только сборной Португалии.

Забавно, что одного из главных героев матча Руя Патрисиу коллеги точно так же спрашивали об уходе из «Спортинга». Вратарь это сразу пресёк.

– Я не хочу сейчас говорить на эту тему. Для нас было важно выиграть Кубок конфедераций. Этого сделать не удалось, но мы стали третьими. Выделять кого-то из футболистов я не стал бы. Выиграли, потому что все вместе боролись до последней секунды.

Текст: Полина Куимова, Григорий Телингатер

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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