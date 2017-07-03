Европа сильнее Америки. Обзор дня

Сборная Германии выиграла у Чили и впервые стала обладателем кубка конфедераций

Сборная Германии победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.



В середине первого тайма Марсело Диас у своей штрафной не заметил находившегося за спиной Тимо Вернера, который легко отобрал мяч, вышел один на один с голкипером и отпасовал на Ларса Штиндля, а тот с нескольких метров катнул его в пустые ворота.



Сборная Германии впервые стала обладателем кубка конфедераций. Лидером по количеству побед в турнире остаётся Бразилия (4), команда Чили ни разу не выигрывала Кубок конфедераций.

Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017

Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года. 23-летний футболист, представляющий на клубном уровне «ПСЖ», по окончании финальной игры с национальной командой Чили получил специальную награду — «Золотой мяч».

Германия в финале выиграла у Чили со счётом 1:0. Дракслер принял участие во всех матчах немецкой команды на Кубке конфедераций, забил один гол и сделал один голевой пас.



Предыдущие обладатели «Золотого мяча» Кубка конфедераций: Денилсон, Роналдиньо, Робер Пирес, Тьерри Анри, Адриано, Кака, Неймар.

Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций

Сборная Португалии победила команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.



На 55-й минуте Хавьер Эрнандес прорвался слева к лицевой и прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Карлос Вела, но мяч угодил в ногу Луиша Нету и отскочил в пустые ворота. На исходе основного времени Рикарду Куарежма справа сделал подачу на оказавшегося на позиции форварда Пепе, а защитник «Реала» дотянулся ногой до мяча, срезав его в угол ворот Гильермо Очоа.

В концовке первого дополнительного тайма Мигель Лаюн рукой коснулся мяча в своей штрафной, мешая Желсону Мартиншу пробросить мяч себе на ход. Адриен Силва уверенно реализовал пенальти, пробив на силу в правый верхний угол.



На 106-й минуте Нелсон Семеду опасно сыграл ногой, попав по лицу Ирвину Лосано, после чего получил вторую жёлтую карточку и оставил Португалию в меньшинстве. Шесть минут спустя Рауль Хименес сыграл прямой ногой в грудь Элизеу и также покинул поле, получив второе предупреждение.

Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45-50 млн

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в скором времени должен перейти в «Арсенал». Об этом сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Оляс.



«Информация про € 55 млн и ещё € 12 млн в виде бонусов, которая появлялась в СМИ, не является правдой. Первое предложение „Арсенала“ было на сумму в € 45 млн. Думаю, сделка состоится за € 45-50 млн. Этот переход станет самым дорогим как для „Арсенала“, так и для „Лиона“, ведь „канониры“ не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.



Когда переход будет завершён? Может, уже через 1-2 дня", — цитирует Оляса Le Progrès.



В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.

«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, который тренирует Хаджи

«Краснодар» выиграл у румынского клуба «Вииторул» в контрольном матче. Встреча проходила в Кумберге (Австрия) на стадионе «Велл Велт» и завершилась со счётом 3:1.



На 13-й минуте Андреас Гранквист вывел «быков» вперёд. В середине первого тайма Овидиу Херя сравнял счёт. На 51-й минуте новичок «Краснодара» Вандерсон забил дебютный гол за российский клуб, а три минуты спустя отличился Даниил Уткин.



По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.

«Краснодар» вновь арендует Шишкина у «Локомотива»

По информации «Чемпионата», «Краснодар» договорился с «Локомотивом» о новой аренде защитника Романа Шишкина. Она будет рассчитана на весь следующий сезон.



Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Контракт 30-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года.

Помимо «Локомотива» и «Краснодара» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». Также в активе защитника 16 матчей за сборную России.

Президент «Боки»: приняли предложение «Зенита» по Павону, но надо уладить детали

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси рассказал, как продвигаются переговоры о переходе нападающего Кристиана Павона в «Зенит».



«Мы приняли поступившее предложение, но остались детали, которые нужно уладить. Сделка ещё не закрыта», — цитирует Анхелиси DirectTV Sports.



Ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» запросил за Павона € 22 млн, тогда как «Зенит» предложил € 18 млн. Сам 21-летний футболист недавно прибыл в Италию, где сейчас отдыхает и готовится получить итальянский паспорт. В минувшем сезоне он провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.