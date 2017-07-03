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Чили – Германия. Финал Кубка конфедераций: что говорили после матча
Фото: «Чемпионат»
Текст: Михаил Тяпков

«Ай-яй-яй, девчонка…». После финала КК: душ для Лёва и стихи «Руки Вверх»

Душ и шампанского для Лёва и неожиданные стихи девушки-волонтёра взорвали пресс-конференцию после финала Кубка конфедераций.
3 июля 2017, понедельник. 01:15. Футбол

«Раз-два-три», — обычно микрофон перед пресс-конференцией тестируют именно так. Того же ждали и от девушки-волонтёра, севшей за стол для тренеров до прихода Пицци и Лёва. Но всё пошло не так. Она сказала «Минутку внимания» и на русском и английском проанонсировала стихи из песни группы «Руки Вверх». Опытный человек всегда понимает: такое алогичное поведение может быть только в случае проигранного спора. Надо выполнять – ничего не попишешь. Российские журналисты посмеялись и даже похлопали. Иностранцы просто немного ошалели. Им ведь не переводили прозвучавшие строки из Сергея Жукова:

Ай-яй-яй девчонка, где взяла такие ножки.
Ай-яй-яй девчонка, топай, топай по дорожке.
Ай-яй-яй мальчишки все уже сломали глазки.
Ай-яй-яй мальчишки на неё глядеть опасно!

Тут уж пришлось только жалеть, что FIFA продолжает тщательно следить за регламентами, написанными лет 30 назад. По ним журналистам снимать что внутри стадиона, что на пресс-конференции категорически нельзя – если только они не принадлежат к касте правообладателей. Так что о том, что было весело, вам придется поверить на слово. Ну или подождём видео от самих волонтёров – наверняка они готовились к выступлению коллеги.

Тренер чилийцев Хуан Пицци заверил, что через год его команда продолжит играть в тот же яркий футбол, что завоевал симпатии российских зрителей.

— Несмотря на наше разочарование, я убеждён, что мы показали всё лучшее, что у нас есть. Мы можем быть довольны как спортсмены. Мы показали хорошую игру, хороший стиль. Да, проиграли решающий матч, но убедились, что можем на равных играть с лучшими командами мира. Думаю, мы не будем изменять своем стилю, продолжим действовать от атаки, с интенсивным прессингом, на высоких скоростях. Это поражение не заставит нас изменить себе.

Второй раз об устаревшем запрете FIFAпришлось пожалеть, когда в начале пресс-конференции Йоахима Лёва и лучшего игрока встречи Тер Штегена облили шампанским ворвавшиеся в зал футболисты сборной Германии. Тут, правда, некоторые коллеги всё-таки рискнули и выложили видео. Так что можете оценить находчивость и степень радости немцев.

— Нам надо подтверждать наши победы, — сказал Лёв, приняв «душ». — Вы же знаете, что за турнир ждёт нас через год. Здорово, что Германия выиграла Кубок конфедераций, молодёжный чемпионат Европы — это говорит о том, что у нас очень много сильных игроков, отличные молодые ребята. Мы должны продолжать совершенствоваться, а кто будет играть на ЧМ в России — будем смотреть через год.

— Сборная Чили сегодня создала больше моментов, чем вы.
— У чилийцев очень хорошая команда, великолепные игроки. Посмотрите, какие моменты они сегодня создавали! Наша победа тем ценнее, что соперник был так силён. Для ребят это очень важно.Я горжусь своей командой, тем коллективом, который нам удалось создать сейчас на Кубке конфедераций. Неважно, сколько футболистов из этого состава будет через год на ЧМ, это в любом случае тот опыт и тот успех, которые останутся со всеми нами.

— Как вам организация турнира в целом?
— Хотел бы поблагодарить в Россию — они были хорошими хозяевами. Во всех городах, где мы играли, условия были исключительные. Мы встречали исключительных людей, очень интересных. Нам очень понравилось общаться с россиянами. И мы благодарны за организацию такого потрясающего турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
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