Можем, когда хотим. 5 простых выводов о Кубке конфедераций

Коротко о том, что мы узнали о сборной России, Кубке конфедераций, туристах и самих себе в ходе турнира.

Выдохнем, ведь мы немного переживали: теперь всё закончилось. Можно прислушаться к своим впечатлениям. Некоторые из них довольно неожиданные.

В России ходят на футбол

Оказывается. Почти 39 тысяч зрителей в среднем на матче. Как понять, много это или мало для турнира, который принято считать «ненужным» (и который официально прекратил своё существование)? Только сравнением. Возьмём три страны: Бразилию (там сходят с ума по футболу), ЮАР (нефутбольную стран) и Германию. Страну с идеальной инфраструктурой и вовлечённым в футбол населением. Бразилия оставила всех далеко позади: 50 тыс. зрителей на матче – это недосягаемый результат. Если взять остальные страны, то Россия неожиданно опередила по посещаемости и Германию, и ЮАР. На две и пять тысяч соответственно.

Можно учитывать самые разные факторы – отсутствие сложившейся культуры боления во многих регионах, внешнеполитическую обстановку, которая не способствует приезду болельщиков из других стран… Но, вообще-то, делать это необязательно. Потому что 39 тыс. зрителей – не та цифра, за которую надо оправдываться. Третье место в истории турнира по общей посещаемости. Даже несмотря на солидную цену за билеты (стандартная цена по трём категориям ФИФА, но наш оргкомитет договорился о введении более дешёвой четвёртой категории билетов).



Россия удивляет туристов

Трансфер до отеля за 50 тысяч рублей – дикая и исключительная история. Других историй намного больше. Кажется, радушие хозяев стало для гостей сюрпризом. Что ж, так даже лучше: если они действительно приезжали с опаской, тем более мощным стал когнитивный диссонанс. Для примера – сильное и трогательное интервью Дмитрия Егорова с мексиканским болельщиком. Прочитайте, он скажет, что в какой-то момент с трудом сдержал слёзы.

«Сумасшедший, ты собрался в Россию?!» Обращение мексиканского фаната. Видео Взгляд на ККФ-2017 из Америки: о стадионах, транспорте, полиции, коррупции и так пугавшем народе.

В плане эмоций для приезжих Кубок конфедераций – ещё более важная репетиция чемпионата мира, чем в плане организации, уровня игры и так далее. Это – источник сарафанного радио и зачастую отсутствующего «второго мнения».

Но речь не только о милых детях, красивых женщинах и доброжелательных мужчинах. Тот же мексиканский болельщик рассказывает про стадионы на чемпионате мира в Бразилии, к которым приходилось добираться по грязи, потому что банально не успели постелить асфальт. Ещё более недавний пример: мы помним, как был организован чемпионат Европы во Франции. Начиная с авторитетных и компетентных служителей правопорядка. Они явно не были готовы ко всему.

Теперь сравните с Кубком конфедераций — 2017. Беспорядки? Может, организованные банды хулиганов, которые, по идее, должны нападать на туристов? Нет, единственной проблемой, которую отмечают гости, можно назвать незнание английского языка некоторыми волонтёрами. И это, конечно, плохо. К чемпионату мира английский надо выучить не только волонтёрам, но и сотрудникам правоохранительных органов в городах, где пройдут матчи.

Бесплатные поезда, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, безопасность на стадионах. Всё это было. И не стоит недооценивать последний пункт. Для кошмара не нужна даже реальная угроза: вспомните массовую давку в фан-зоне в Турине во время финала Лиги чемпионов. Хватило одного идиота и крика «бомба!», чтобы центральная площадь города погрузилась в хаос.

Работы — полно

Видео со стадиона в Санкт-Петербурге в помощь всем сомневающимся. Или слова Криштиану Роналду о качестве поля, если видео недостаточно. Кубок конфедераций — не краш-тест готовности. Краш-тест будет через год, а это был скорее эскиз, а также фокус-группа (спасибо 628 тыс. болельщиков на матчах), которая может дать срез мнений по актуальным проблемам.

Система видеоповторов не решает главную проблему судейства

Здорово, что можно потратить две минуты и выяснить, надо ли давать пенальти – если арбитр считает нужным это выяснять. А если не считает? Ошибки судей – серьёзная проблема, но давайте будем честны: их потенциальная предвзятость куда серьёзнее. Но именно она остаётся неподконтрольной. Если какому-то тренеру кажется, что его команду «убивают», он может пойти покричать на судью и заработать предупреждение. Совсем как раньше. Правда, это больше похоже на попытку дискредитировать видеоповторы, чем на попытку извлечь из них максимум пользы.

А ведь была хорошая идея. Что не так с видеоповторами на КК Подробно о том, как усложнить и испортить простую и хорошую идею.

Футбол – не главное

Возможно, это странно звучит. Но. Для того чтобы насладиться качеством игры, есть Лига чемпионов. Для того чтобы поболеть за своих, есть ЛФЛ. Для повышения уровня нашего футбола есть обязательные для профессиональных клубов академии (тут звучит грустный смех). Для того чтобы заявить о себе, есть РФПЛ. А второстепенный турнир сборных – это всё-таки для праздника, впечатлений, новых знакомств. Именно поэтому пункт о футболе оказался в самом конце текста.

Мы можем сравнивать себя с Германией по числу зрителей на матчах Кубка конфедераций. А вот национальную сборную нужно сравнивать с другими странами. Такими, которые радуются участию и пытаются скорее с честью умереть на поле, чем всерьёз планируют победить. До побед нам примерно так же далеко, как год назад. А вот умирать на поле постепенно учимся. И болеть за своих после поражений – тоже учимся. То, что для наших игроков этот турнир был очень важен и они тушевались в начале матча с Португалией и растерялись в концовке с мексиканцами из-за нехватки опыта, говорит больше об уровне футбола в России, чем об уровне соревнования. Но, чтобы не заканчивать на грустном, давайте вспомним о том, чем сборная нас порадовала. Я насчитал целых пять вещей!