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Кубок конфедераций – фото, видео, болельщики
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Как жгли на «Крестовском» и зарабатывали на «Открытии». Дневник КК

Вспоминаем всё самое интересное, произошедшее в последний день Кубка конфедераций.
3 июля 2017, понедельник. 12:00. Футбол

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в воскресенье был настоящий карнавал футбола. Чилийцы уже в привычной для всех манере пели и танцевали везде, где только можно. Начали уже в метро по дороге на стадион.

И продолжили около стадиона.

Болельщиков сборной Германии на турнире было совсем мало. Кажется, что гостей из Камеруна и то было больше. Но наш корреспондент Алина Матинян немцев всё же нашла!

Вот такая замечательная пара нашлась около стадиона. Здорово же – любовь везде.

На стадионе было ярко, громко и очень атмосферно. Отличный получился финал.

Полина Гагарина, DjSmash и Егор Крид выступили на закрытии Кубка конфедераций с песней, приуроченной к чемпионату мира.

Вот, кстати, клип. Как вам?

А вот, пожалуй, одни из самых важных гостей на финальном матче. Две легенды – одно фото.

Завершилось всё феерическим салютом над Санкт-Петербургом. Красо-о-та!

Москва

В воскресенье вся Москва болела за Мексику. Вот правда, кого ни спроси у стадиона, ответ один: «Я за Мексику!». Двое друзей даже нанесли специальный грим, а кто-то специально по такому случаю купил сомбреро и флаги Мексики.

Мальчишки лет 10 с российскими флагами на щеках дружно заряжали «Мек-си-ко!». Но нашёлся тот, кто болеть за мексиканцев отказывался. «Португа-а-ал!» — заливисто кричал он, стараясь перекричать товарищей.

А вот этот колоритный мужчина – художник из Мексики. Специально под Кубок конфедераций он нарисовал костюм с различными изображениями. Сказал, что на чемпионат мира обязательно приедет в новом. Кстати, он решил «отбить» свою поездку в Россию: за каждое фото взимал символическую плату. Отличный бизнес! Правда, пока я с ним разговаривала, человек десять пристроились и сфотографировались с ним совершенно бесплатно. Дедушка-мексиканец явно был недоволен.

Вот и он – уже на трибуне.

Не знаю, чем это объяснить, но на стадионе во время матча отчётливо слышалось: «Мек-си-ка! Мек-си-ка!». Интересно, почему так?

А вот так Москва смотрела финал. Кто где – кто-то в пробке, кто-то на барже BUD, а кто-то – с друзьями в баре.

Мир

И напоследок – вот так финал смотрели во всём мире. Дома, с семьёй, в баре и даже на военной базе и на больничной койке… Футбол любят везде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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