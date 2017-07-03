Нюша: я знаю, что такое офсайд, и готова прокомментировать футбольный матч

– Как получилось, что вы стали послом чемпионата мира в России?

– Мне поступило предложение от оргкомитета. Когда мне объяснили задачи, мне стало интересно, и я согласилась.

– В чём состоит работа посла?

– Я информирую своих поклонников о подготовке к чемпионату мира, делюсь впечатлениями от Кубка конфедераций, встречалась с волонтёрами, провела урок футбола.

– Вы родились в Москве, но являетесь послом от Казани. Почему?

– Насколько я понимаю, не так принципиально, из какого города посол. Важно, где он ведёт активность, какие он выкладывает новости и как участвует в процессе. Кроме того, в Казани я выступала на церемонии закрытия Универсиады-2013 и была послом чемпионата мира по водным видам спорта. Так что с Казанью меня многое связывает.

– В одном из интервью вы пошутили, что работа посла — «уверять, что на ЧМ-2018 всё будет прекрасно». Насколько Кубок конфедераций — 2017 прошёл прекрасно?

– Матч Россия – Новая Зеландия стал моим первым походом на футбол. Мне понравилось, как наша публика встречала и поддерживал футболистов. Всё было ярко и красиво. Достойно открыли турнир. Зарубежные гости остались довольны.

– Кто из них делился впечатлениями?

– Я практически не успела пообщаться с гостями. Сначала участвовала в церемонии открытия, потом погрузилась в игру. После матча Германия – Чили я вручила награду Man of the match Алексису Санчесу. Он был очень впечатлён тем, насколько дружелюбно его команду встречали и поддерживали российские болельщики.

– В 2016 году вы признались, что вам ещё предстоит изучить правила футбола. Сейчас знаете, что такое офсайд?

– Да, учу и теперь знаю, что такое офсайд. Я ещё познаю нюансы футбола, но готова и прокомментировать футбольный матч.

– Это привлекло бы больше внимания, чем работа профессионального комментатора.

– Желательно, чтобы со мной в дуэте выступил более осведомлённый человек. Я бы придала больше женской эмоциональности (смеётся).

– Кто и как вам объясняет правила?

– Я смотрела матчи с любимым мужчиной, который мне многое рассказывает. На открытии Кубка конфедераций общалась с Сергеем Лазаревым и DJ Smash – они меня тоже посвящали в детали.

– Кто самый симпатичный футболист?

– Я даже не задумывалась об этом. Принято называть Роналду или Бекхэма. Для меня важнее, чтобы футболисты хорошо играли, а не выглядели.

– Особенно если речь о многострадальной сборной России.

– Я видела матч против новозеландцев, где наша команда выглядела вполне прилично. Как человеку, который первый раз пришёл на такой матч, мне показалось, что ребята очень старались.

– Что такое старание в спорте, вы знаете по рассказам сестры – олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной?

– Мне посчастливилось находиться рядом с ней, когда она выиграла золотую медаль в Рио-де-Жанейро. После награждения я спустилась к ней с трибуны, и мы сфотографировались. Эмоции переполняли её. Сестра сказала: «В такой момент вспоминаются все годы тренировок на пути к цели».

– В синхронном плавании мы тотально доминируем в XXI веке. Вам не кажется странным, что в этом виде спорта меньше денег и внимания, чем в футболе, в котором мы не выигрываем ничего?

– Хотелось бы показывать более серьёзные результаты в футболе. Нужно больше заниматься подготовкой детишек. А синхронному плаванию внимания действительно не хватает. Может быть, спортивный комитет пересмотрит масштабы внимания в сторону этого вида спорта.

– Вы выступили на церемонии открытия Кубка конфедераций. Удивило, что стадион был заполнен лишь на 15%?

– Видимо, зрителей не совсем правильно оповестили о начале события. Из-за этого, насколько я поняла, люди пришли позже.

– Может быть и к лучшему, учитывая падение Алсу во время выступления. Она в порядке?

– Там что-то пошло не так. Получился небольшой инцидент, но без серьёзных травм. Алсу проходила мимо меня невредимая.

– На матче Россия – Португалия вы общались с Владимиром Путиным?

– Он спросил, увлекаюсь ли я футболом. Ответила, что с удовольствием поддерживаю этот вид спорта. А ещё поняла, что у меня есть шанс сфотографироваться с президентом. Может быть, единственная возможность в жизни. Попросила его о совместной фотографии, и он не отказал. Раньше такая фотография была у моей сестры, а теперь ещё и у меня.