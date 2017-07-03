Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Посол чемпионата мира — 2018 певица Нюша – о футболе и Кубке конфедераций
Текст: Григорий Телингатер

Нюша: я знаю, что такое офсайд, и готова прокомментировать футбольный матч

Певица Нюша рассказала, как стала послом ЧМ-2018, общалась с Алексисом Санчесом и фотографировалась с Владимиром Путиным на футболе.
3 июля 2017, понедельник. 13:21. Футбол

– Как получилось, что вы стали послом чемпионата мира в России?
– Мне поступило предложение от оргкомитета. Когда мне объяснили задачи, мне стало интересно, и я согласилась.

– В чём состоит работа посла?
– Я информирую своих поклонников о подготовке к чемпионату мира, делюсь впечатлениями от Кубка конфедераций, встречалась с волонтёрами, провела урок футбола.

– Вы родились в Москве, но являетесь послом от Казани. Почему?
– Насколько я понимаю, не так принципиально, из какого города посол. Важно, где он ведёт активность, какие он выкладывает новости и как участвует в процессе. Кроме того, в Казани я выступала на церемонии закрытия Универсиады-2013 и была послом чемпионата мира по водным видам спорта. Так что с Казанью меня многое связывает.

– В одном из интервью вы пошутили, что работа посла — «уверять, что на ЧМ-2018 всё будет прекрасно». Насколько Кубок конфедераций — 2017 прошёл прекрасно?
– Матч Россия – Новая Зеландия стал моим первым походом на футбол. Мне понравилось, как наша публика встречала и поддерживал футболистов. Всё было ярко и красиво. Достойно открыли турнир. Зарубежные гости остались довольны.

– Кто из них делился впечатлениями?
– Я практически не успела пообщаться с гостями. Сначала участвовала в церемонии открытия, потом погрузилась в игру. После матча Германия – Чили я вручила награду Man of the match Алексису Санчесу. Он был очень впечатлён тем, насколько дружелюбно его команду встречали и поддерживали российские болельщики.

– В 2016 году вы признались, что вам ещё предстоит изучить правила футбола. Сейчас знаете, что такое офсайд?
– Да, учу и теперь знаю, что такое офсайд. Я ещё познаю нюансы футбола, но готова и прокомментировать футбольный матч.

– Это привлекло бы больше внимания, чем работа профессионального комментатора.
– Желательно, чтобы со мной в дуэте выступил более осведомлённый человек. Я бы придала больше женской эмоциональности (смеётся).

– Кто и как вам объясняет правила?
– Я смотрела матчи с любимым мужчиной, который мне многое рассказывает. На открытии Кубка конфедераций общалась с Сергеем Лазаревым и DJ Smash – они меня тоже посвящали в детали.

– Кто самый симпатичный футболист?
– Я даже не задумывалась об этом. Принято называть Роналду или Бекхэма. Для меня важнее, чтобы футболисты хорошо играли, а не выглядели.

– Особенно если речь о многострадальной сборной России.
– Я видела матч против новозеландцев, где наша команда выглядела вполне прилично. Как человеку, который первый раз пришёл на такой матч, мне показалось, что ребята очень старались.

– Что такое старание в спорте, вы знаете по рассказам сестры – олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной?
– Мне посчастливилось находиться рядом с ней, когда она выиграла золотую медаль в Рио-де-Жанейро. После награждения я спустилась к ней с трибуны, и мы сфотографировались. Эмоции переполняли её. Сестра сказала: «В такой момент вспоминаются все годы тренировок на пути к цели».

– В синхронном плавании мы тотально доминируем в XXI веке. Вам не кажется странным, что в этом виде спорта меньше денег и внимания, чем в футболе, в котором мы не выигрываем ничего?
– Хотелось бы показывать более серьёзные результаты в футболе. Нужно больше заниматься подготовкой детишек. А синхронному плаванию внимания действительно не хватает. Может быть, спортивный комитет пересмотрит масштабы внимания в сторону этого вида спорта.

– Вы выступили на церемонии открытия Кубка конфедераций. Удивило, что стадион был заполнен лишь на 15%?
– Видимо, зрителей не совсем правильно оповестили о начале события. Из-за этого, насколько я поняла, люди пришли позже.

– Может быть и к лучшему, учитывая падение Алсу во время выступления. Она в порядке?
– Там что-то пошло не так. Получился небольшой инцидент, но без серьёзных травм. Алсу проходила мимо меня невредимая.

– На матче Россия – Португалия вы общались с Владимиром Путиным?
– Он спросил, увлекаюсь ли я футболом. Ответила, что с удовольствием поддерживаю этот вид спорта. А ещё поняла, что у меня есть шанс сфотографироваться с президентом. Может быть, единственная возможность в жизни. Попросила его о совместной фотографии, и он не отказал. Раньше такая фотография была у моей сестры, а теперь ещё и у меня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 17
Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
14:39 Новичок «Ромы» Карсдорп пропустит месяц в связи с операцией
14:18 Вместимость стадиона «Краснодар» в новом сезоне незначительно снизится
14:12 Мората провёл переговоры с «Реалом», но «МЮ» не хочет платить больше € 80 млн
14:04 Видео. Российские «сборники» вернулись в «Спартак» после Кубка конфедераций
14:00 Халк: непопадание Аргентины на ЧМ-2018 доставит бразильцам грусть и радость
13:51 В ProSports Management назвали чушью информацию о конфликте Смолова с Черчесовым
13:38 Ткаченко: Смолов советовался с Черчесовым по поводу будущего, конфликта нет
13:31 Халк: возможно, лет через 10 мы увидим в Китае игру мирового уровня
13:30 В Санкт-Петербурге прошёл турнир среди болельщиков «Футбол объединяет»
13:29 Коноплянка: раскритиковал Вайнцирля, чтобы защитить «Шальке-04»
13:28 Халк: верю, что «Зенит» одержит много побед на новом стадионе
13:25 Банега объявил о возвращении в «Севилью»
13:14 Видео. Топ-10 голов «Спартака» в сезоне-2016/17
13:09 Хёнесс: «Бавария» не заплатит € 100 млн за Верратти
13:03 Полузащитник Рыбусь может перейти в «Халл Сити» Слуцкого
12:55 «Краснодар» готов заплатить € 3,5 млн за хавбека «Легии» Оджиджа-Офоэ
12:50 Каранка: вряд ли Моуринью вернётся в «Реал», но нельзя предсказать будущее
12:49 Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций
12:47 Слуцкий провёл первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска
12:44 Владелец «Астон Виллы» сообщил о скором переходе Терри
12:31 Источник: Акинфеев пригрозил Черчесову уходом из сборной России
12:30 Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне — и не сыграл, всё логично
12:24 В бразильской конфедерации футбола поддержали включение Сорокина в совет ФИФА
12:23 Саньоль объяснил свою критику в адрес Анчелотти
12:17 Дзофф не советует Доннарумме переходить в «Реал» нынешним летом
12:09 Головин стал лидером КК-2017 по количеству подборов на чужой половине поля
12:05 Аленичев: приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков «Енисея»
12:01 Чилийского форварда Пинилью обокрали во время финала КК-2017 на $ 1,2 млн
12:00 8,2% посетивших финальный матч КК-2017 – болельщики из Германии и Чили
11:50 Бышовец: на Кубке конфедераций мне понравились Гинтер и Головин
11:41 Видеообзор товарищеского матча «Анжи» — «Кршко»
11:33 Кейлор Навас: не звонил Роналду, никогда не вмешиваюсь в такие вопросы
11:32 Ошибшийся в финале КК-2017 Марсело Диас не сдержал слёз во время интервью
11:26 «Тамбов» подписал контракт с Кухарчуком
11:23 Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие
11:12 Глушаков: отпуск был настолько коротким, что растерять форму было невозможно
11:04 Защитник Вестерманн расторг контракт с «Аяксом»
11:02 Егоров: уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты
11:00 Смотри видеочат с участием Халка в прямом эфире
10:59 Горецка: в следующем сезоне буду играть за «Шальке-04»
10:52 Егоров сменил Николаева в департаменте судейства и инспектирования РФС
10:48 «Арсенал» не смог договориться с Окслейдом-Чемберленом о новом контракте
10:39 Тельо: испытываю большой энтузиазм после перехода в «Бетис»
10:36 Вандерсон: пока не понял всех нюансов стиля игры «Краснодара»
10:33 «Урал» начал второй сбор в Словении, где проведёт три контрольных матча
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале КК?
Германия
1440 (53%)
Чили
1284 (47%)
Проголосовало: 2724
Архив →
© championat.com, 2000–2017