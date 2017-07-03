Философия Манчини. Как будет играть новый «Зенит»

Приход нового главного тренера в футболе всегда связан с большими ожиданиями: на него возлагают большие надежды, ему ставят серьёзные задачи. А как иначе? Особенно в данном случае, когда привыкшая к чемпионству команда второй год подряд не может пробиться в Лигу чемпионов. К тому же такой именитый тренер (чемпион Италии и Англии) прежде нашими клубами не руководил, а срок контракта с ним не привычные два года, а сразу три. Соответственно будут не просто большие ожидания, а очень большие, которые точно не смогут стать затем «нашими проблемами». Многие будут требовать от Роберто Манчини исключительно чемпионства в «Зените», но обо всём по порядку.

Вопрос дня. Манчини – тот, кто нужен «Зениту»? «Зенит» объявил о назначении главным тренером Роберто Манчини. Эксперты и болельщики делятся ожиданиями от его работы в Питере.

О деньгах

Мнение, что Манчини для достижения результата необходимо потратить космическую сумму на новых игроков, несколько преувеличенно. И это наглядно демонстрирует его работа в «Галатасарае». За год прибывания в Турции на самого дорогого новичка Алекса Теллеса итальянский специалист потратил всего-то € 6,5 млн, но при этом выиграл Кубок Турции. Правда, в самом клубе к тому моменту уже были звёздные футболисты: Уэсли Снейдер, Дидье Дрогба и Фелипе Мело. Если кто-то скажет, что они уже «ехали с ярмарки», то хочу заметить: голландцу на тот момент было лишь 29 лет, а ивуариец и бразилец после визита в Турцию ещё какое-то время успешно играли не где-нибудь, а в «Челси» и «Ювентусе».

Возможно, итальянский специалист в какой-то момент начал бы разбрасываться деньгами, но его визит в Турцию оказался недолгим: чуть больше восьми месяцев. Зато в Италии и Англии Манчини успел поработать дольше, и действительно менее скромно. В разные годы Роберто получал себе в команду целую россыпь звёзд: Ибрагимович, Агуэро, Давид Сильва, Фигу — и это лишь малая часть громких приобретений для итальянца. Неудивительно, ведь богатые владельцы «Интера» и «Манчестер Сити» экономить явно не собирались. Именно поэтому обвинять Манчини в огромных тратах неправильно, как и девочку-шопоголика, которую привели в дорогой бутик и дали кучу денег, — сами виноваты.



В России ситуация для именитого тренера и вовсе особенная. Если в Италии и Англии Роберто фривольно тратил на игроков сотни миллионов евро и фунтов, то после покупки Халка и Витселя финансовый фэйр-плей вынудил «Зенит» вести себя на трансферном рынке гораздо рациональнее, считая каждый рубль. Только теперь, поскребя по сусекам, новое руководство собрало достойный трансферный бюджет и полно решимости вновь привезти для Манчини «заморской икры», да подороже. Главное, войдя во вкус, не потратить слишком много — иначе снова придётся затянуть пояса и надолго забыть о всяких Халках.

Тактическое ассорти

Теперь — об игре команды. Есть большая вероятность, что изменится игровая схема 4-2-3-1, которая была при румынском специалисте. Конечно, можно продолжить играть в этой расстановке, при этом качественно усилить проблемные позиции — тогда игрокам не придётся привыкать к новой схеме. Но стоило ли в таком случае увольнять Луческу, если он требовал лишь новых игроков?

Табор уходит. Почему «Зенит» и Луческу не будут скучать друг по другу Кое в чём Луческу улучшил «Зенит» «позднего» Боаша. Но этого «кое-чего» оказалось слишком мало для продления кредита доверия тренеру.

В прежней расстановке продуктивность Кокорина оставляла желать лучшего — не его это позиция на фланге, пора бы это уже признать. Также сильно мешали друг другу ушедший Данни и пока что отсутствующий на сборах Жулиано. Поэтому в такой ситуации остаётся подбирать другое сочетание исполнителей или пробовать другую расстановку, коих у Манчини в арсенале предостаточно. Например, расстановка 4-4-2 является любимой у Манчини, но о ней поговорим немного позже. Познакомимся с другими тактическими заготовками Роберто.

4-3-3 — такое сочетание цифр выглядит родным для поклонников сине-бело-голубых времён Дика Адвоката. Только это вовсе не похоже на голландский стиль. В такой расстановке итальянец чаще сочетает две контрастные по функциям тройки игроков: первая может иметь излишний крен в атаку, а вторая — в оборону. Для наглядности рассмотрим на примере «Зенита». С нынешним подбором игроков это может выглядеть так: Полоз-Дзюба-Кокорин и Маурисио-Гарсия-Цаллагов. Что-то подобное мы видели в исполнении Леонида Слуцкого на чемпионате Европы во Франции, где в атакующей тройке вместо свежеиспечённого зенитовца Полоза использовался Смолов. Только, как все помнят, ничего путного из этой затеи не вышло — между контрастами баланс так и не был найден. Однако в Петербурге у Манчини имеется несколько другой подбор игроков и возможность сделать приобретения на свой вкус и цвет. К тому же нельзя отрицать, что у итальянца будет больше времени и опыта для наигрывания этой схемы.



Какой итальянец не любит игры в три защитника? Манчини и здесь преуспел, используя расстановку 3-5-2. Пусть он не так часто применяет эту схему, но иногда она буквально спасала его. В 2014 году это была попытка «Галатасарая» удивить в Лиге чемпионов «Ювентус», который также играл в трёх защитников. Им это удалось: турецкая команда победила с минимальным счётом 1:0. Для некоторых игроков «Зенита» переход на такую расстановку стал бы хорошей новостью. Например, для Ивана Новосельцева, который благодаря работе с Бердыевым освоил её не хуже самого Манчини. Однако мало кого можно удивить подобной схемой в России: с ней знакома большая часть клубов РФПЛ, а наша сборная именно в такой расстановке обыграла Новую Зеландию.

Итальянский ромб

Наконец дошла очередь до банальной, зато надёжной, как швейцарские часы, схемы 4-4-2 в линию, которую Манчини активно тренирует на первом сборе. Он буквально за руку водит каждого футболиста и показывает, где и как тому действовать на поле. Выглядит это эффектно, но пока результаты товарищеских матчей не радуют болельщиков. При этом стоит понимать, что перестройка команды не может проходить безболезненно. Вспомните другого итальянца в России (я сейчас не о Каррере): при Спаллетти «Зенит» первые месяцы очень долго искал свою игру. Нынешний тренер «Интера» начинал работу в Петербурге с выстраивания командных действий в обороне и быстрого перехода в атаку. Подобного видения тренировочного процесса придерживается и Манчини, которому крайне важно, чтобы его команда умела играть на ноль в обороне. Неудивительно, что самым дорогим приобретением итальянца может как раз стать защитник Манолас. Правда, переговоры с греческим футболистом уже приостановлены.



На втором сборе Роберто наверняка попробует усложнить классическую схему 4-4-2 до одного из своих любимых построений, что в линию выглядит следующим образом: 4-1-2-1-2. То есть полузащита будет выстроена в виде ромба с ярко выраженными плеймейкером и опорником, а также со сдвинутыми с фланга игроками в центр между ними. Такое расположение полузащитников позволит насытить середину поля и отдать обе бровки скоростным латералям, коими являются Жирков и Смольников, вернувшиеся с Кубка конфедераций. Оба россиянина любят подключаться в атаку, поэтому эта схема поможет им гораздо чаще выдвигаться вперёд без вреда обороне. Ещё один «сборник» Жулиано тоже идеально впишется в такую расстановку, играя под двумя нападающими, а не на фланге, как в национальной команде. Бразилец уже отмечал, что ему комфортнее именно в центре, откуда он может отдать обостряющую передачу или пробить по воротам. Неблагодарное это дело, но попробую предположить, что именно так Роберто будет чаще всего играть в начинающемся сезоне.



Теперь, с приходом Манчини, «Зенит» точно станет тактически более гибким, что поможет команде корректировать расстановку на игру с учётом особенностей соперника. Главное, чтобы у самих футболистов от многообразия схем не возникло тактического шока. Иначе в адрес итальянца будут лететь следующие критические стрелы: не может определиться с составом, излишне экспериментирует и т.п. Лишь одно останется неизменным — установка сыграть надёжно в защите.

Капитан очевидность

Продолжая рассуждать об обороне, нельзя не упомянуть о новой роли Кришито в команде. Роберто Манчини вполне логично назначил своего соотечественника капитаном «Зенита». И дело не только в том, что он итальянец. Доменико действительно обладает лидерскими качествами и авторитетом на поле и вне — проще говоря, харизмой. При всём уважении к Дзюбе, ему больше подходит статус «душа компании». Также показательна статистика проведённых матчей за клуб. Вроде всего лишь цифры, но их нельзя не учитывать, рассуждая об авторитете футболиста в команде: Артём сыграл за «Зенит» 78 матчей, а Кришито аж 184 — больше только у Анюкова, но его появление в стартовом составе на постоянной основе маловероятно.

Обвинять Манчини в огромных тратах неправильно, как и девочку-шопоголика, которую привели в дорогой бутик и дали кучу денег — сами виноваты.

Появление итальянца в стартовом составе теперь точно не вызывает никаких сомнений. Зато стало гораздо интереснее, на какой позиции в обороне его видит Манчини. На первом сборе Кришито выходил на левом фланге, но с возвращением в команду Жиркова новый капитан может быть переведён в центр защиты. В ином случае у Юрия будет два варианта: присесть на лавку или попробовать проявить себя в полузащите. Первого не очень бы хотелось, поскольку на пользу сборной это точно не пойдёт. Одно можно сказать точно: Кришито до конца сезона остаётся в «Зените», несмотря на его желание вернуться на родину.



И всё-таки через год итальянец точно уйдёт, поэтому уже сейчас необходимо присматривать ему замену. Честно говоря, пока таких игроков в составе «Зенита» не видно. Если только кто-то за этот сезон не сумеет проявить себя в качестве лидера команды и прочно закрепиться в основе. Однако к такому нельзя подготовить, поэтому Манчини остаётся только ждать и подмечать для себя происходящее внутри команды, действия игроков на поле и в раздевалке.

Осознание лимита

Очевидно, что Роберто не станет жаловаться на необходимость играть «6+5» или на проблемы со здоровьем Дзюбы и Шатова, как это делали два предыдущих тренера «Зенита». И вот почему: в Турции итальянец привык к лимиту на легионеров и понимает, что начать трансферную кампанию следует именно с приобретения сильных россиян. И только потом приобретать легионеров на проблемные позиции.



Как сказал итальянский тренер перед началом сборов «Зенита», у него и так достаточно российских игроков — теперь их стало ещё больше. К команде присоединились Терентьев, Богаев и Кузяев, также на просмотре находится нападающий Панюков. При этом давно было известно, что в клуб приходят Полоз и Ерохин, но объявлять об этом во время матчей сборной России было не совсем правильно. Теперь можно с уверенностью сказать: оба футболиста отправятся на второй тренировочный сбор с «Зенитом».

Даже без учёта состоявшихся и будущих трансферов в составе «Зенита» наберётся игроков на несколько команд.

Появятся ли ещё россияне этим летом в Петербурге? Как сказал Константин Сарсания, ещё один. Есть большая вероятность, что им окажется молодой Иван Обляков — не только воспитанник «Зенита», но и конкурент Шатову в условиях лимита. О факте переговоров своим «nocomments» намекнул генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Может переехать в Петербург и Фёдор Смолов, но верится в это пока с трудом.

Дорогу молодым

«Зенит» этим летом активен на трансферном рынке как никогда: на берега Невы обещают доставить несколько легионеров-новичков, которые окажутся намного сильнее нынешних футболистов. При этом состав хотят сильно омолодить. И это единственный правильный подход, поскольку количественно команда уже переполнена — усиление должно быть качественно другого уровня. Очевидно, что вслед за Луческу клуб покинут многие футболисты.

Судя по всему, в Петербурге готовы потратить на усиление минимум € 80 млн. Хорошим подспорьем в этом стал положительный трансферный баланс. Однако то, что удалось продать Халка в его 30 лет за огромную сумму, — большая удача. Новое руководство «Зенита» и сам Манчини понимают, что теперь, покупая дорогого легионера, необходимо, чтобы его стоимость только росла, а это невозможно с игроком в рассвете сил. И сейчас мы видим в трансферном списке клуба сплошь молодых и перспективных аргентинцев: Дриусси, Павон и Паредес (самому взрослому 23 года). И это лишь одни из самых вероятных переходов, которые могут состояться в ближайшие дни. В прессе также активно мелькают фамилии других юных футболистов: Кальегари, Мунир, Уна и прочие. Самое важное, что эти приобретения не только омолодят команду, а по-настоящему усилят её.



Одну из главных проблем «Зенита» Манчини обнаружил в опорной зоне. В свои 30 лет Гарсия резко начал сдавать, что показал прошедший сезон. Понимая это, итальянский специалист пробует наигрывать его центральным защитником, чтобы как-то компенсировать проявившиеся недостатки испанца. Найти замену Хави внутри команды пока не удалось, поэтому возможное приобретение Паредеса на эту позицию выглядит логичным. Ещё одна проблема с одичавшими флангами, где явно не хватает Халка и молодого Данни — исправить ситуацию должен другой молодой аргентинец Павон, который сочетает в себе убойный удар бразильца и понимание игры португальца. Также к ним добавится их соотечественник, не по годам забивной форвард Дриусси, который даст понять Дзюбе и Кокорину, что конкуренция в новом «Зените» будет серьёзная и в нападении.

«Ариведерчи» без акцента

Даже без учёта состоявшихся и будущих трансферов в составе «Зенита» наберётся игроков на несколько команд. Кому-то в новом сезоне точно будет тесновато на скамейке запасных, но она явно не резиновая. Конечно, многие могут получать игровую практику в «Зените-2» — только вряд ли кто-то после тренировок с Манчини горит желанием отправиться по пути Александра Рязанцева в ФНЛ.



Первыми со слезами на глазах покинули Петербург старожилы Ломбертс и Данни, что можно понять с учётом желания омолодить команду. Также маловероятно, что ещё один любимец публики Александр Кержаков останется в «Зените» в качестве футболиста. А вот Юсупова и Рязанцева без сожалений отпустили в «Ростов» и «Амкар» соответственно, подробности сделок станут известны позднее. При этом в Грецию, скорее всего, вернутся Лодыгин и Мак, а Эрнани должен отправиться в аренду в немецкий или итальянский клуб.

С приходом Манчини «Зенит» точно станет тактически более гибким.

Впереди ещё много времени, поэтому в городе на Неве может случиться настоящая распродажа. Объявлено, что клуб покинут 6-7 футболистов. Только есть ощущение, что ушедших может стать больше. Помимо вышеперечисленных игроков есть и другие кандидаты на выход: Джорджевич, Молло, Цаллагов, Гарсия, Маурисио, Файзулин, Анюков, Нету и Новосельцев. С окончательным списком Манчини должен определиться до завершения второго и последнего сбора, на который команда уже улетела.

Амбиции в «Зените»

Наконец Роберто встретится со всеми футболистами, поскольку вернулись «сборники» и приедут долгожданные новички. На их фоне можно будет окончательно понять, кого оставить, а кого — нет. Если на первом сборе главной задачей итальянца была тактическая и физическая подготовка игроков, то теперь Манчини будет оптимизировать состав под своё видение игры.



Не сложно угадать, какие цели ставит перед собой Роберто в «Зените». Ему важно, чтобы у игроков команды был менталитет победителей. Ведь он пришёл ради этого: в каждом своём клубе итальянец выигрывал хотя бы один титул внутри страны, что он рассчитывает повторить в первый же год в России.



Главное, чего не хватает в коллекции Манчини, — это международных трофеев. Но так далеко заглядывать пока не стоит. Хотя в самом клубе уже заглядывают.

Еще о «Зените»:

Как «Зенит» ждёт Паредеса и готовится к сезону: видео Охота Кокорина и Дзюбы за дроном и баскетбол Тимощука с Лодыгиным — в репортаже со сбора «Зенита» в Австрии.

«Манчини говорил, что нуждается во мне». Почему Полоз зажжёт в «Зените» У Дмитрия Полоза есть отличные шансы закрепиться в основе «Зенита». Есть лишь одно «но». И существенное.