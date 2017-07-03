«Вы мало отдохнули, но мы – одна команда». «Сборники» вернулись в «Спартак»

Возвращение «сборников» и первая тренировка в составе красно-белых Петковича – главные новости из лагеря «Спартака». Есть и другие.

Чемпионы России провели воскресенье как обычные люди. Не напрягаясь. После энергозатратной победы над по-хорошему нахальным сербским «Вождовацем» Массимо Каррера выписал команде полноценный выходной, первый за время австрийского сбора.

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Игроки постарались использовать его с максимальной пользой: кто-то рванул осматривать окрестные достопримечательности, кто-то уделил уик-энд вторым половинкам, с позволения тренера подъехавшим в Филлах посреди сбора и поселившимся в соседнем отеле. А кто-то с удовольствием воплотил в жизнь песенный наказ незабвенного В.С. Высоцкого: «Водными займитесь процедурами». Иных развлечений тут в сущности нет – зато водный комплекс класса «люкс». Бассейны, горки, термы – все условия для полноценного релакса.

На работу в понедельник «Спартак» вышел с новыми силами – в прямом и переносном смысле. Ночью в старинный отель «Вармбадерхоф» заселились ещё пять постояльцев – по фамилиям Глушаков, Комбаров, Джикия, Кутепов и Самедов. Для этой пятёрки сезон словно и не заканчивался: 24 июня они ещё были со сборной в Казани (трое ещё и выходили против мексиканцев), а уже через девять дней тренировались в клубе.

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Каррера тоже обратил внимание на этот нюанс. «Хочу поприветствовать наших «сборников», — молвил «алленаторе» перед началом утренней тренировки. – Вы мало отдохнули, но мы – одна команда».

Хотя утешать парней по поводу скомканного отпуска, по-моему, было излишне. Улыбки на лицах и объятия с партнёрами лучше пафосных слов сказали, как рады они вернуться в клуб. Смена обстановки и поддержка друзей – уривесальные способы отвлечься от грустных размышлений. Поводов для радости Кубок конфедераций тоже много подарил, но – другим. Российским футболистам наверняка хотелось бы поскорее забыть его. Георгий Джикия, например, на моё предложение обсудить турнир решительно помотал головой: «Извините, нет желания. Вообще. Пусть опытные ребята расскажут…». Надеюсь, опытные ребята будут более словоохотливы и поделятся впечатлениями от турнира – всё же не каждый день у нас такие форумы проходят.

«Спартак» бьётся, Петкович осматривается: фото, видео «Спартак» встречает первого летнего новичка и побеждает его земляков в контрольном матче. Подробности — у нашего спецкора в Австрии.

Трудно набрать минимальное количество фактов на репортаж за 10 минут тренировки. Для журналистов главный тренер открывает лишь разминочную часть программы, и то изредка – в среднем через три дня на четвёртый. И всё-таки пару наблюдений изложу.

Фото: «Чемпионат»

Первое – «Спартак» как-то сразу повеселел. Замечено: где Денис Глушаков, там позитив и хорошее настроение. Голос капитана с первых же минут зазвенел над полем местного стадиончика.



Первым делом Денис опробовал новые мячи. «Летят?» — справился у кого-то из одноклубников и давай с удовольствием чеканить один из них. Результаты мини-теста полузащитника, по-моему, удовлетворили. Летят.

Ещё более важный нюанс: новоприбывшие сразу вошли в общую группу. А это значит, что в кои-то веки спартаковцы не привезли из национальной команды травм. По крайней мере серьёзных, пустяковые – не в счёт.

Уже по окончании занятия обратил на себя внимание увесистый пакет льда на левом бедре Самедова. Но, судя по настроению и походке Александра, причин беспокоиться за его здоровье у болельщиков быть не должно. Пустяки, дело житейское.

Этим хорошие новости для красно-белых не исчерпываются. Есть ещё две. Сербский защитник Марко Петкович без раскачки включился в процесс и уже сегодня провёл первое занятие в новом клубе. Опять-таки в группе, что подразумевает относительную – абсолютной похвастать не в состоянии никто – боеготовность игрока. Процесс интеграции Петковича в коллектив затрудняет языковой барьер (по-русски он почти не говорит, по-сербски – все остальные). Впрочем, Марко не считает это критической проблемой, обещая освоить необходимый минимум слов за пару месяцев. Тем более языки наши отдалённо похожи.

Фото: «Чемпионат»

У Лоренсо Мельгарехо и Артёма Тимофеева иные заботы – набрать поскорее кондиции после повреждений. Коль скоро оба вернулись на поле, процесс восстановления протекает успешно. Новую рабочую неделю чемпион начал в отличном расположении духа.