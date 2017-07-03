Всё для болельщика. Просмотр футбола, который хочется повторить

Футбол можно смотреть по-разному. Кто-то предпочитает пойти на стадион, кто-то приходит в гости к друзьям, а кто-то остаётся дома и смотрит в одиночку, чтобы никто не мешал. Вариантов много, и каждый выбирает своё. Мы хотим рассказать о ещё одном весьма занятном способе просмотра больших футбольных матчей.

Кубок конфедераций: где посмотреть и отметить Официальный спонсор Кубка конфедераций бренд BUD подготовил для болельщиков ряд мероприятий, которые пройдут в Москве с 17 июня по 2 июля.

Бренд BUD всегда был активен на российском рынке, а также выступал спонсором больших футбольных турниров. Перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России, пазл сложился. Такое событие, как Кубок конфедераций, спонсор просто не мог пропустить. Несмотря на отсутствие официальных фан-зон в городах — участницах турнира, BUD даёт возможность болельщикам, которые по какой-то причине не смогли попасть на стадион, собраться в большом количестве в одном месте и посмотреть футбол в исполнении лучших сборных мира.

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В Москве были организованы места массовых просмотров BUD в самом центре города — в клубе RED на Болотной набережной и в баре Strelka на Берсеневской набережной. Там можно было бесплатно посмотреть футбол, поболеть за любимую сборную вместе с другими фанатами, выпить пива, заказать еду и поучаствовать в конкурсах.

В баре Strelka есть две площадки для просмотра футбола. Большая напоминает настоящую трибуну, и страсти там иногдакипят не меньше, чем на главных аренах страны. Например, на матч Россия – Мексика в бар пришло достаточно много мексиканцев, которые не сидели молча, а заводили толпу своими кричалками. Наши болельщики, само собой, не остались в стороне. Было по-настоящему жарко.



Во время полуфиналов в баре Strelka работала только маленькая площадка, которая вместила в себя около сотни человек. Почти никто не скрывал своих предпочтений одной из сборных, поэтому во время голов, опасных моментов или спорных судейских решений собравшиеся давали волю эмоциям. Дать пять или обняться с незнакомцем после забитого мяча здесь – обычное дело. В перерыве же начиналось бурное обсуждение отдельных эпизодов игры из разряда: «ну как он в том моменте не забил?» А после финального свистка – уважительные аплодисменты победителю.

Кто бы ни играл (у них) — побеждают всегда немцы. Германия – в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге ещё от одного трофея, несмотря на неосновной состав.

Живая дискуссия является одной из главных причин приходить на подобные мероприятия. Если выяснить, кто же лучше разбирается в футболе, не получается, можно решить это при помощи специальных конкурсов от BUD. Угадывая победителя матча или лучшего игрока, можно получить от бренда ценные подарки. Прямо как лучший футболист встречи, который получает от BUD специальный трофей Man of the Match. Во время финала Кубка конфедераций в баре работали обе площадки, вмещающие около 500 любителей футбола.

Если же посмотреть Кубок конфедераций вместе с BUD у вас не получилось, то сильно расстраиваться не надо. Во время чемпионата мира 2018 года таких площадок будет ещё больше. Они откроются не только в Москве, но и в других городах нашей необъятной страны, которые примут международный турнир. Ведь главный футбольный праздник ещё впереди.