Вопрос дня. Чем вам запомнился Кубок конфедераций?

Опрос: Чем вам запомнился Кубок конфедераций?

Кубок конфедераций завершился – тестовый турнир перед чемпионатом мира прошел на «отлично». Об этом не раз говорили чиновники, тренеры, футболисты и болельщики, приехавшие в Россию из разных уголков мира. О том, что запомнилось на Кубке конфедераций, рассказывают специалисты и читатели.

Как жгли на «Крестовском» и зарабатывали на «Открытии». Дневник КК Вспоминаем всё самое интересное, произошедшее в последний день Кубка конфедераций.

Джанни Инфантино, президент ФИФА:

– До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнёмся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, всё прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждём такого же тёплого приёма на ЧМ-2018.

Виталий Мутко, президент РФС:

– Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. Благодарю всех болельщиков, которые уже посетили и ещё посетят наши матчи. Атмосфера передавалась и сборным-участникам.

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»:

– Кубок конфедераций развеял опасения по поводу организации крупных соревнований в России. Он задал новые стандарты не только на поле, но и вне стадиона.

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии:

– Хотел бы поблагодарить Россию — она была хорошей хозяйкой. Во всех городах, где мы играли, условия были исключительные. Мы встречали исключительных людей, очень интересных. Нам очень понравилось общаться с россиянами. И мы благодарны за организацию такого потрясающего турнира.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС:

– Больше всего мне понравилось то, что безопасность на турнире была обеспечена на 100%. Я не слышал ни об одной стычке фанатов, ни об одной драке или инциденте. Это самый главный показатель, ведь в иностранной прессе долго муссировалась тема безопасности. Россия доказала, что на чемпионате мира будет всё хорошо. Болельщики участников Кубка конфедераций восхищались гостеприимством России.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

– На стадион было приятно ходить. Не было расизма и мата.

Алексей Маклаков, известный актёр и болельщик сборной России:

– Ярких впечатлений было много, но хотелось бы выделить чилийских болельщиков. Да и наш народ к чилийцам давно относится хорошо и дружественно и многие болели за Чили. Остальные команды не должны жаловаться на отсутствие поддержки со стороны российских болельщиков. Все гости Кубка конфедераций сказали, что не ожидали такого дружелюбного приёма, это говорит о многом.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

– Мне все понравилось. Единственное разочарование Кубка конфедераций – судейство в матче за третье место. Я всеми руками за видеоповторы. Они делают игру более справедливой, но всё ещё нуждаются в доработке.

Никита Симонян, первый вице-президент Российского футбольного союза:

— Не перестает удивлять команда Германии: у нее отлично поставлена подготовка резерва, и она показала очень высокую игровую дисциплину. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире.

А побеждают немцы! Как «второй состав» Германии выиграл Кубок конфедераций Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира.

Михаил Грушевский, актёр и болельщик сборной России:

– Сборная Германии — это бездушная машина для убийств, которая заставляет восхищаться. Не думаю, что в мире найдётся другая сборная, которая смогла бы выдержать вчерашнее сумасшедшее начало со стороны чилийцев.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:

— На моей памяти Кубок конфедераций – это пока самый крупный футбольный турнир, который Россия проводит на своей территории. Мне запомнилось, как здорово всё было организованно и с какими замечательными эмоциями прошли все матчи. Российские болельщики произвели огромное впечатление на гостей, которые посетили нашу страну. Мексиканцы были шокированы, когда наши болельщики аплодировали сборной Мексики. Несмотря на обидное поражение, мы смогли проявить уважение к сопернику. Организация и наше дружелюбие – вот самый яркий момент Кубка конфедераций.

«Ай-яй-яй, девчонка…» После финала КК: душ для Лёва и стихи «Руки Вверх!» Душ из шампанского для Лёва и неожиданные стихи девушки-волонтёра взорвали пресс-конференцию после финала Кубка конфедераций.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель:

– В 2014 году я был на открытии мундиаля в Бразилии. Тогда президента Дилму освистал едва ли не весь стадион. Владимир Путин на футбол ходит крайне редко. Даже не помню, когда он был последний раз. Но посетить КК-2017 ему надлежало, учитывая его личную заинтересованность в ЧМ-2018. Помня свист на бое Емельяненко – Монсон, было интересно какая реакция будет на этот раз. Тем более на стадионе в Питере, который строился с таким скрипом и затребовал денег даже из бюджета заложенного на школы и детские сады. И знаете что? На этот раз не было никакого свиста вообще. А сразу после речи Путина трибуны начали скандировать: «Рос-си-я, Рос-си-я!!».

Мнения читателей

diman19801980:

— Что вы скажете о сборной России на КК?

— О, шикарное гостеприимство!



Boyrus:

– Систему видеоповторов еще предстоит обкатать, но сама идея здравая! Пока не совсем понимаю, зачем ее ввели на КК, если судья ей пользуется на свое усмотрение? За монитором должен сидеть отдельный рефери, который, если что, подскажет главному. Это вообще смешно, когда главный бежит к монитору и просматривает эпизод. Остановка в игре может затянуться на 3-4 минуты! Темп матча сбился, игроки передохнули… А это уже в какой то степени влияние на игру.



wtf777:

– Рад, что у гостей КК и местных в большинстве преобладают положительные отзывы.



Eddi:

– Единственное, что мы доказали — это то, что способны организовывать турниры наивысшего уровня, но это и раньше было известно.

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