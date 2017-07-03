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Леандро Паредес и Роберто Манчини
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Данила Игнатов

Новичок «Зенита» Паредес: Рикельме назвал меня своим наследником

Звёздный новичок «Зенита» Леандро Паредес — о тяжёлом детстве, приглашении Манчини и величии Тотти.
3 июля 2017, понедельник. 21:11. Футбол

На сборах «Зенита» после 23:00 у футболистов — отбой. Но в первый день июля тренерскому и административному штабу пришлось задержаться в лобби отеля на полтора часа в ожидании нового футболиста. Леандро Паредеса приняли в «Зените» как настоящую звезду: фото с футболкой, интервью клубному телевидению и получасовой разговор в кабинете тренерского штаба. Здесь на аргентинца, за которого петербуржцы заплатили € 23 млн, возложены большие ожидания. Как заявил спортивный директор Константин Сарсания, вокруг Паредеса будет строиться игра «Зенита».

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с Паредесом чуть позже — после первых тренировок аргентинца в новой команде. В интервью он рассказал о том, как оказался в «Зените», почему его называют наследником Рикельме и что сказал ему Манолас при отъезде из Рима.

«Я разгоняю игру команды, от меня идёт атакующая волна»

— Когда вы впервые узнали об интересе «Зенита»?
— Я уже давно слышал об интересе Манчини и «Зенита», но до последнего не верил, пока неделю назад сам Мистер (так принято называть тренера в Европе. — Прим. «Чемпионата») мне не позвонил и не пригласил работать в Россию. Он сказал, что Петербург — прекрасный город, а «Зенит» — сильная команда, которая претендует на победу во всех турнирах. Так что могу признаться, что главная причина моего решения о переезде в Россию — это желание Роберто Манчини работать со мной. Поэтому я оказался здесь, в стране, которая примет чемпионат мира в следующему году, и решил стать частью такого большого клуба, как «Зенит».

— Другие варианты продолжения карьеры у вас были?
— Мне поступило много предложений от других итальянских клубов, но в «Роме» дали понять, что к конкурентам меня не отпустят.

— А в «Роме» остаться не хотели?
— Там была очень большая конкуренция в линии полузащиты, а для меня главное — как можно чаще и больше играть. Так что можете быть уверены — я крайне мотивирован завоевать место в основе «Зенита».

— «Энганче», «бокс-ту-бокс», «треквартиста» — каким словом можно описать вашу позицию на поле?
— Я бы сказал, что я футболист, который разгоняет игру команды в атаке. От меня идёт такая «атакующая волна». Я заставляю команду двигаться вперёд. Именно на этой позиции меня и видит Роберто Манчини — под нападающими.

— В прошлом сезоне вы не так часто выходили на поле, но стали лучшим распасовщиком «Ромы».
— В «Роме» я чаще действовал из глубины, к тому же в мои обязанности входили и защитные функции, поэтому я не так часто забивал, зато сделал много голевых передач.

Леандро Паредес

Леандро Паредес

Фото: fc-zenit.ru

«Скаут увидел мой талант в пять лет»

— В Аргентине вас называли наследником Рикельме.
— Да, всё началось с того, что меня так назвал сам Рикельме. Однако наши с ним позиции на поле всё же немного отличаются. Кстати, мне немного удалось поиграть с ним в «Боке». Это настоящая легенда, и мне очень повезло дружить с таким человеком. Рикельме многому научил меня и на поле, и за его пределами.

— В России писали, что футболу вас открыл тот же человек, что и Рикельме, — Рамон Маддони.
— Это очень известный скаут, который путешествует по всему миру и просматривает сотни игроков. Но первым меня заметил Росарио Нани. Когда мне было пять лет, Росарио взял меня под свою опеку и тренировал, а затем отдал Маддони в «Боку». Не знаю, как можно разглядеть потенциал футболиста в таком возрасте, но Росарио подошёл к моим родителям и сказал: «Этот парень добьётся в футболе очень многого».

— Родители не были против?
— Конечно нет! Они большие фанаты «Боки», поэтому предложение Маддони было большой честью для них. Вы не представляете, как они были счастливы, когда я дебютировал в основе «Боки» в 2010-м.

— Расскажите о своей семье.
— В детстве мы жили достаточно бедно. Мои родители много работали, но денег хватало не на всё. Но я с детства знал, что моя мама мечтает открыть свою обувную фабрику. Когда я стал футболистом и стал достаточно зарабатывать, то помог родителям основать своё дело, и теперь они почти всё время посвящают управлению этой фабрикой.

— Вы единственный ребёнок в семье?
— Нет, мне «повезло» быть младшим братом двух сестёр. С одной из них мы часто ругались, ха-ха. Зато вторая занималась моим воспитанием, и я, как мне кажется, вырос хорошим человеком.

— Ещё в 15 лет вас пытались купить европейские клубы.
— Да, тогда мне звонили из «Юве» и «Палермо», предложений было много. Но моей мечтой было дебютировать в основе «Боки», и я решил подождать, пока это наконец случится. Но, конечно, я, как и любой другой футболист из Аргентины, мечтал когда-нибудь переехать в Европу. И три года назад, после трёх сезонов в «Боке», я решил, что пора.

«Манолас сказал мне, что он уже практически игрок «Зенита»

— Вы тепло попрощались с «Ромой» в «Твиттере» — в ответ клуб разместил трогательное видео. Где больше ощущалась болельщицкая любовь — в «Боке» или в «Роме»?
— Честно говоря, в «Боке», ведь это моя родная команда, где я отыграл 14 лет от «кантеры» до основы. Те чувства, что я испытывал при прощании с этой командой, несопоставимы с прощанием с «Ромой».

— В прошлом сезоне вы работали с Лучано Спаллетти, бывшим тренером «Зенита». Не советовались с ним по поводу переезда в Россию?
— Нет, я узнал об интересе «Зенита» тогда, когда Спаллетти уже возглавил «Интер». Ни с кем, кто как-то связан с Россией, я не обсуждал свой переезд.

— В медиа говорили, что Манолас должен перейти в «Зенит» вслед за вами. Обсуждали это с защитником?
— Когда я уезжал из Рима, Костас говорил мне, что он практически футболист «Зенита». Поэтому я очень удивился, когда приехал на сбор и увидел, что его здесь нет. Не знаю, окажется ли он в итоге в команде или нет.

— Похоже, для «Ромы» наступает время перемен. Ушёл Спаллетти, закончил карьеру Тотти, клуб продаёт многих лидеров.
— Да, у «Ромы» теперь новый спортивный директор Рамон Мончи, и я желаю ему успехов в команде. Может, это именно тот человек, который поможет клубу выиграть трофеи.

— Вам повезло сыграть вместе с Тотти.
— Это идол не только для «Ромы», не только для города, но и для всей Италии. Рим и Тотти — синонимы. Как ни странно, он очень скромный человек, и в этом его величие. С моего первого дня в «Роме» Тотти помогал мне во всём, даже в таких мелочах, как поиски жилья.

— Вы знаете, кто для «Зенита» самый принципиальный соперник, как для «Ромы» — «Лацио», а для «Боки» — «Ривер Плейт»?
— Нет, кто же?

— Московский «Спартак», который в прошлом сезоне впервые за 16 лет выиграл чемпионство.
— Мистер говорил мне, что этот сезон будет очень принципиальным для нас. Как я уже говорил, я перешёл в «Зенит», потому что это клуб с большими амбициями и всегда хочет быть первым.

— Какой номер выбрали в «Зените»?
— Пятый. Раньше мне нравился номер 32, он даже набит вот здесь, — Паредес показывает на левую руку. — Но в прошлом сезоне я взял «пятёрку» — и дела пошли в гору.

— Расскажите о своих тату.
— У меня их много: два «рукава», есть татуировки на спине и ногах. В основном все они о религии. Кроме того, здесь есть имена моих детей.

— Вы сразу собираетесь перевезти свою семью в Петербург?
— Да, как ни странно, моя жена, в отличие от меня, многое знает о России. У неё просто больше свободного времени для путешествий. Уже в субботу она с детьми, сыном и дочерью, приедет поддержать меня в новом городе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рома ФК Зенит Леандро Паредес Роберто Манчини
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