Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию

Бывший тренер ЦСКА и сборной России провёл первую тренировку в «Халл Сити», после чего дал интервью клубному телевидению.

– Сегодня состоялась ваша первая тренировка после назначения в Халл. Верите, что всё это по-настоящему?

– Я невероятно счастлив! Познакомился с командой, провёл первую тренировку — и всё это на английском языке. Всё хорошо. Игроки вернулись в отличной форме. Я чувствую, что это профессиональная команда. На следующей неделе у нас будет по три тренировки в день – начинается не самое простое время для футболистов. Но я потихоньку объясняю игрокам свои принципы и философию, и мы уже наладили неплохой контакт. Так что все готовы к началу серьёзной работы.

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– Первое, что вы сделали сегодня утром, — это встретились с командой. Что сказали игрокам?

– Обычная первая встреча, ничего особенного. Поздоровался, немного рассказал о себе. Конечно, особое внимание я уделил нашим планам на будущее: нам предстоит серьёзно поработать на сборах. У нас всего пять недель, а это, по сути, ничто для работы с новой командой. Мы обсудили наши цели на грядущий сезон: нам нужно занять как можно более высокое место в таблице. Все игроки к этому готовы. У нас в команде много лидеров: Мэйнсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас… Для них это серьёзный вызов. Кроме того, у нас есть и хорошие иностранные игроки — это и Диамонде, и Эрнандес, и Гросицки. А также молодые игроки, у которых отличный шанс сыграть в стартовом составе и основной команде. Думаю, у нас неплохой подбор футболистов.

На следующей неделе у нас будет по три тренировки в день – начинается не самое простое время для футболистов.

– Утром вы видели игроков на поле. Какую работу будете проводить с ними на этой неделе?

– На первой тренировке очень важно вернуться в форму после отпуска. Сегодня мы провели несколько игр на усечённом участке поля, поиграли в квадрат. Довольно интенсивная тренировка, поэтому мы контролировали состояние игроков с помощью GPS-датчиков. У клуба хорошая база, тренажёрный зал. По инфраструктуре мы — клуб уровня Премьер-лиги, так что обязательно будем использовать все наши возможности по максимуму.

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– Игроки справляются с вашими требованиями?

– Я думаю, что да. Все они вернулись в хорошей форме. Я пока не успел поговорить с каждым индивидуально, но планирую это сделать. Быть в постоянном контакте с футболистами и поддерживать с ними хорошие отношения — это и есть моя философия. Для меня это очень важно. Это не так просто – я всё-таки не англичанин, но я попробую. Думаю, вместе у нас всё получится.



– Кроме этого есть игроки, которые не приехали в команду из сборных: Хенриксен, Робертсон, Гросицки. Когда они вернутся?

– Роберстон вернётся завтра. Тимон и Гросицки прибудут в расположение команды 10 июля, а Хенриксон – 8-го.



– Затрагивая тему трансферов, как обстоят дела с поиском игроков?

– Мы ведём переговоры. Конечно, мы много разговариваем с новыми игроками и, возможно, кого-то еще приобретём. Надеюсь, что перед нашим отъездом в Португалию кого-нибудь подпишем. Болельщики, пожалуйста, не переживайте. Это правда не так просто! Проводится довольно серьёзная работа, потому что игроки, которых мы ведём, высокого уровня. Но я думаю, что в итоге всё будет хорошо.

— Что скажете о своих помощниках?

– У нас невероятный тренерский штаб. Я счастлив работать с такими профессионалами. С момента нашей первой встречи мы чувствуем друг друга, а это очень важно, так как создаёт позитивную атмосферу в нашей тренерской компании. Вся моя команда — настоящие профессионалы, они стараются мне помогать в каждом вопросе. Вы видели первую тренировку: всё было отлично организовано. У меня нет вопросов к моему помощнику.

По инфраструктуре мы — клуб уровня Премьер-лиги. Так что обязательно будем использовать все наши возможности по максимуму.

– Есть игроки, которые были травмированы в течение долгого времени, — Райан Мэйсон и Уильям Кин. Как проходит их восстановление?

– Мейлер может вернуться в течение трёх недель. Это очень быстрый срок для восстановления – он сильная личность и старался сделать всё, чтобы поскорее выздороветь. Мэйсон сейчас привлекается к занятиям в общей группе. Техническую часть тренировок он проводит индивидуально, а в остальном работает вместе с ребятами. Это рабочая ситуация, на данный момент у него исключительно ментальные проблемы. С формой всё отлично. У Кина проблемы посерьёзнее, он может вернуться только в октябре-ноябре.

– Вы упомянули о Португалии. Какие ощущения перед поездкой?

– Сборы в другой стране – это очень важно. У нас нет возможности отдохнуть между тренировками, а там мы будем в отеле, где будет немало свободного времени. Проведём много теоретических занятий, индивидуальных консультаций, товарищеских матчей. Думаю, это очень важно в построении новой команды. Чем больше времени мы будем проводить вместе, тем лучше станем понимать друг друга.



– Вы планируете интересные матчи в Португалии. Хотите поскорее увидеть команду в игре?

– Конечно. У нас будет три матча: против «Оксфорда», «Бристоля» и последний с «Бенфикой», на их стадионе. Это как матч Лиги чемпионов. Мы поймём наш уровень на фоне серьёзного соперника.



– Первый матч в сезоне вам предстоит сыграть с «Астон Виллой».

– Да-да, знаю. Это будет принципиальная игра, ведь эту команду возглавляет Стив Брюс, бывший тренер «Халла». Но, конечно, гораздо важнее тот факт, что это мой первый матч в сезоне. Будет очень волнительно.

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Перевела Полина Куимова