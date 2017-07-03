Мисс трибун. Самые яркие болельщицы матча за 3-е место и финала КК

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы полуфиналов КК
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших полуфинальный раунд Кубка конфедераций.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы группового этапа КК
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших групповой раунд Кубка конфедераций.
Смотрите также фоторепортажи заключительного дня розыгрыша Кубка конфедераций – 2017, подготовленные специальными фотокорреспондентами Денисом Тыриным, Алёной Сахаровой, Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.