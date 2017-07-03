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Фото самых ярких болельщиц матча за 3-е место и финала КК
Фото: instagram.com/masha_dobraya
Текст: «Чемпионат»

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы матча за 3-е место и финала КК

Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матч за 3-е место и финал Кубка конфедераций.
3 июля 2017, понедельник. 23:00. Футбол
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы полуфиналов КК
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших полуфинальный раунд Кубка конфедераций.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы группового этапа КК
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших групповой раунд Кубка конфедераций.

Смотрите также фоторепортажи заключительного дня розыгрыша Кубка конфедераций – 2017, подготовленные специальными фотокорреспондентами Денисом Тыриным, Алёной Сахаровой, Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.

Кубок конфедераций. Матч за 3-е место. Португалия – Мексика

Футбольный турнир на плавучем стадионе BUD

Церемония закрытия Кубка конфедераций – 2017

Финал Кубка конфедераций. Чили – Германия

Церемония награждения сборных Германии и Чили

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Болельщики — Футбол Кубок конфедераций Фото
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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00:18 Доннарумма договорился с «Миланом» о продлении контракта с зарплатой € 6 млн
00:01 Президент «Наполи» объявил о переходе Уны, который отказал «Зениту»
3 июля 2017, понедельник
23:57 «Сан-Паулу» уволил Рожерио Сени с поста главного тренера
23:52 Черчесов: конфликта с Дзюбой не было — говорю категорически
23:45 Источник: «Бока Хуниорс» выдвинул встречное предложение «Зениту» по Павону
23:45 Черчесов: лимит на легионеров есть во всех странах, не надо всё к нему сводить
23:40 Черчесов: Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так и нет
23:31 Гоналон: я провёл 17 лет в «Лионе», но чувствую, что Серия А мне подойдёт
23:24 Черчесов: какие вы чувствительные, не разговаривал я со СМИ на повышенных тонах
23:11 «Фиорентина»: Бернадески не продаётся
23:09 Экс-хавбек «Крыльев Советов» Бруно подписал контракт с «Серкль Брюгге»
22:58 Каррагер: ни один из летних новичков «Эвертона» не заиграл бы в «Ливерпуле»!
22:58 Арана, которым интересуется ЦСКА, заявил о желании остаться в «Коринтиансе»
22:43 Газзаев: та сборная России, что выступала на Кубке конфедераций, не готова к ЧМ
22:38 «Фенербахче» объявил о достигнутом соглашении с «Малагой» по переходу Камени
22:29 Майкл Кин: главная причина перехода в «Эвертон» — Куман
22:19 В Санкт-Петербурге дети из 64 стран приняли участие в форуме «Футбол для дружбы»
22:16 Щенсны попрощался с болельщиками «Ромы»
22:04 Газзаев: Кокорин был идеальным форвардом, а тренеры его испортили
22:03 Чалханоглу: я хочу помочь «Милану» вернуться на вершину
21:54 «Эвертон» объявил о переходе М. Кина, сумма трансфера может вырасти до £ 30 млн
21:42 Исландец Ингасон провёл первую тренировку в «Ростове»
21:30 Метшин: каждое крупное спортивное мероприятие выводит Казань на новый уровень
21:28 Джибриль Сиссе может возобновить карьеру в Швейцарии
21:18 Паредес: как ни странно, жена, в отличие от меня, многое знает о России
21:11 Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с «ПСЖ»
21:06 Паредес: когда я уезжал из Рима, Манолас говорил, что он — футболист «Зенита»
21:04 Источник: «Зенит» предложил «Эстудиантесу» € 11 млн за защитника Фойта
21:03 В Саранске 8 июля запустят часы обратного отсчёта до ЧМ-2018
20:58 ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций
20:46 В Греции утверждают, что ПАОК сможет выкупить Мака у «Зенита» после аренды
20:42 «Байер» объявил о переходе Чалханоглу в «Милан»
20:33 Президент «Ривер Плейт»: Дриусси перейдёт в «Зенит», когда мы получим € 18 млн
20:25 Леманн войдёт в тренерский штаб «Арсенала»
20:20 Оуэн: в современном футболе невысокие нападающие стали вымирающим видом
20:18 Результат 2-го фестиваля НФЛ был пересмотрен из-за участия игрока-профессионала
20:16 Агент Павона: если ответа от «Зенита» не будет, поговорим с руководством «Боки»
20:03 У Маноласа, который не пришёл на медосмотр для «Зенита», родилась дочь
20:01 Рейнгольд: России не было на празднике футбола, на фоне Чили мы просто смешны!
19:47 Бубнов: для меня Марадона как тренер лучше Черчесова
19:44 Иборра хочет перейти в АПЛ, «Лестер» уже начал переговоры с «Севильей»
19:33 Слуцкий: на первой встрече с игроками «Халла» рассказал им о себе и наших планах
19:24 Джей Родригес: хочу последовать примеру Ливермора и вернуться в сборную Англии
19:13 «Монако» объявил о переходе защитника Конголо из «Фейеноорда»
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