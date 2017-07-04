Терри переехал в Бирмингем. Главное — в обзоре дня

В УЕФА пришли к выводу, что безопасное использование пиротехники невозможно

Результаты нового независимого исследования УЕФА свидетельствуют, что использование пиротехники на стадионах серьёзно угрожает безопасности и здоровью людей. Вариантов безопасного применения пиротехники в отведённых для зрителей зонах не существует, сообщает пресс-служба организации.



На основе исследования, проведённого по заказу УЕФА и Международной ассоциации футбольных болельщиков (FSE), сделаны следующие выводы:



— Существует значительный риск для здоровья и безопасности при использовании пиротехники в непосредственной близости от других людей и при игнорировании безопасного расстояния, указанного на пиротехнических изделиях;

— Пиротехника несёт значительный риск для безопасности тех, кто её использует, других болельщиков, работников стадиона, игроков и официальных лиц;



— На всех пиротехнических изделиях указано безопасное расстояние применения, а этим ограничениям невозможно следовать на заполненном болельщиками стадионе;



— Использование на футбольном стадионе любого пиротехнического изделия опасно.



Среди выявленных в докладе рисков для здоровья и безопасности — ожоги кожи, воспламенение одежды, вызванные огнём повреждения зданий и пожароопасных материалов, ударное воздействие взрыва на людей и постройки, токсичное воздействие и задымление, прямое ударное воздействие на голову, глаза, зрение и слух, возникновение паники.



«Данные говорят, что пиротехника используется более чем на 25% матчей под эгидой УЕФА. Новый доклад ещё раз доказывает, что пиротехнике нет места на футбольных трибунах. В докладе говорится, что пиротехника обладает теми же свойствами, что и взрывчатые вещества, и, по сути, ничем от них не отличается. Там сказано, что такого понятия, как безопасное использование пиротехники, в столь замкнутых пространствах не существует. УЕФА признает, что в некоторых странах пиротехника может быть частью фан-культуры. Многие болельщики не изменят поведения за один день. Но посыл этого отчёта очевиден: использование пиротехники несёт риск для здоровья, безопасности и жизни болельщиков», — прокомментировал результаты исследования председатель рабочей группы УЕФА по пиротехнике Михаэль ван Праг.

УЕФА окажет помощь национальным ассоциациям и клубам, а также будет сотрудничать с Советом Европы и ЕС, чтобы разработать комплексный подход для борьбы с пиротехникой на футбольных стадионах на европейском, национальном и местном уровнях. УЕФА также будет работать с партнёрами в государственных органах, чтобы гарантировать применение эффективных мер по выявлению и наказанию тех, кто связан с использованием пиротехники на стадионах. Меры затронут тех, кто использует пиротехнику, и тех, кто им содействует, но не простых болельщиков или фан-группы в целом.

Марадона хочет получить российское гражданство



Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона рассматривает возможность стать гражданином России, утверждает «Советский спорт».



Марадона прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил накануне финальный матч Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили (1:0).



Ранее Марадона поделился мнением о сборной России и её выступлении на Кубке конфедераций — 2017, отметив, что подопечные Станислава Черчесова не продуктивно действуют в атаке.

«Астон Вилла» объявила о переходе Терри



Бывший защитник «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в Чемпионшипе. 36-летний футболист подписал контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Пятикратный чемпион Англии поставил подпись под однолетним соглашением.



Джон Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год. 30 июня контракт защитника с лондонским клубом истёк, и на правах свободного агента Терри перешёл в «Астон Виллу». Футболист провёл за «Челси» в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.

Головин стал лидером КК-2017 по количеству подборов на чужой половине поля

По данным InStat, полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин стал лидером Кубка конфедераций по количеству подборов на чужой половине поля (24) – 7,6 в среднем за 90 минут. Несмотря на то что россияне сыграли всего 3 матча, никто не смог приблизиться к показателю Головина. Для сравнения: у второго игрока по этому показателю мексиканца Эктора Эрреры 16 подборов на чужой половине поля (3,1 в среднем за 90 минут).



Лидером по общему количеству фолов стал полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль (13) – 2,3 в среднем за 90 минут. Больше средний показатель только у Александра Головина (2,5 за 90 минут).

Российские «сборники» присоединились к «Спартаку», Петкович провёл 1-е занятие

В ночь с воскресенья на понедельник российские сборники в составе Дениса Глушакова, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Ильи Кутепова и Георгия Джикии прибыли в Филлах в расположение «Спартака». А уже на следующий день они приняли участие в утренней тренировке команды в Австрии. Все пятеро занимались в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



В понедельник утром новичок Спартака Марко Петкович провёл первую тренировку в составе клуба. Сербский защитник сразу включился в работу в группе. Возобновил занятия с командой после повреждения Артём Тимофеев — хавбек пока работает по индивидуальной программе.

Реинкарнация Ивановича. Кто такой новичок «Спартака» Марко Петкович Отказ от перехода в «Партизан», любовь к атакам, необычный бег и другие вещи, которые нужно знать о новобранце «Спартака».

Шишкин на правах свободного агента перешёл в «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года, сообщает официальный сайт «Краснодара».



В свою очередь пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что соглашение 30-летнего защитника с московским клубом действовало до лета 2019 года.



Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Помимо «Локомотива» и «Краснодара», он ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов».

«Эвертон» объявил о переходе М. Кина, сумма трансфера может вырасти до £ 30 млн

«Эвертон» объявил о переходе защитника «Бернли» Майкла Кина. Футболист подписал с «ирисками» контракт, рассчитанный до конца июня 2022 года. Сумма трансфера с учетом бонусов может вырасти до £ 30 млн (около €34 млн) и повторить рекорд клуба, информирует официальный сайт «Эвертона».



В минувшем сезоне АПЛ 24-летний Кин, выступавший за «Бернли» с 2014 года, провёл 35 матчей (все — с первых минут), в которых забил два мяча, отдал голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.