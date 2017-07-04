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Удобства для инвалидов и переработка мусора на Кубке конфедераций в России
Фото: «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Важные вопросы о КК-2017 и ЧМ-2018, которые никто не задаёт

Вы приходите на стадион, но не видите главного. На что уже повлиял Кубок конфедераций.
4 июля 2017, вторник. 08:30. Футбол

17 июня стартовал Кубок конфедераций. Сборная России победила новозеландцев и после матча президент РФС Виталий Мутко охотно отвечал на вопросы журналистов. После ряда вопросов о победе я поинтересовался у Виталия Мутко насчёт проблем со стадионом в Санкт-Петербурге: на верхнем этаже с крыши капает, один из лифтов застрял, а кабели были установлены за счёт уникального технологического решения. Это не совсем то, чего ждёшь от арены, которую строили 10 лет за 43 млрд рублей.

Фото: «Чемпионат»

Сразу было видно, что вопрос Мутко не понравился. Коллеги рассказывали, что президент РФС иной раз вспоминал о журналисте, которому лишь бы грязь найти. На днях уже глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что критика стадиона обусловлена завистью.

Так сложилось, что я не живу в Санкт-Петербурге. И я действительно завидую, но другому стадиону. А именно «Казань-Арене». Моя командировка в столице Татарстана растянулась на неделю. Я посетил три матча КК-2017 и попал на экскурсию по стадиону, где от российских СМИ было лишь три человека. И на этот раз хотелось бы поговорить о хорошем. Тем более когда есть что хвалить.

Недавно я делал интервью с одним из наших тренеров. Когда речь зашла про ЧМ-2018, то собеседник на автомате выпалил: «Появятся стадионы, отели, аэропорты и всё такое». Впереди несколько вещей более конкретных, чем «всё такое».

К ЧМ-2018 стадионы адаптируют для инвалидов. Уже при входе на территорию их встречают волонтёры. От турникетов колясочников отвозят на специальном гольфкаре к лифту, коих четыре на «Казань-Арене». Таким образом, создаётся безбарьерная среда для попадания в чашу стадиона.

Фото: «Чемпионат»

Менеджер программ устойчивого развития FIFA Паула Габриэла рассказала, что общие стандарты были определены ещё на ЧМ-2014 в Бразилии, а теперь к ним подтягивается и Россия. У сектора нас встретил инвалид-колясочник Андрей Чугунов, который является капитаном баскетбольной команды «Крылья Барса». Он рассказал, что волонтёры максимально вежливы, а с мест для инвалидов удобно смотреть футбол. Затем Андрей отъехал чуть в сторону и показал, что в кафе на стадионе установлена низкая стойка. Таким образом, не нужно тянуться.

Фото: «Чемпионат»

На «Казань-Арене» есть сервис по прокату инвалидных колясок. Им воспользовались 169 человек (статистика после группового этапа КК-2017). Созданы удобства и для других людей категорий зрителей. К примеру, большие сидения для людей с повышенной массой тела. Что-то подобное вы могли видеть в Госдуме у боксёра Николая Валуева.

– Для российских болельщиков это экзотика, а для иностранцев – стандартная практика, – рассказала глава департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова. – Чтобы гости стадиона были информированы о таких возможностях, в Интернете выложен гид на русском и английском языках. Если инвалидам будет удобно, то они вернутся на стадион. На «Казань-Арене» около 400 мест для людей со специальными потребностями».

Что впечатлило больше всего, так это специальные комментаторы для слепых и слабовидящих. Им выдают вот такое оборудование:

Фото: «Чемпионат»

Подобная технология была на двух предыдущих мундиалях, но сейчас впервые опробована на Кубке конфедераций. За время группового этапа комментаторами для слепых воспользовалось 122 человека. Это больше, чем за весь ЧМ-2014. В Бразилии такая возможность была доступна не на всех матчах, но в России планируют внедрить на каждой из игр ЧМ-2018. Возможно, комментировать футбол слепым будут не только на русском, но и на других языках.

– Мы проходили подготовку в Москве, – рассказывает комментатор Леонид Тенцов. – У нас был слепой преподаватель, который учил нас, как преподносить информацию. Наша работа сильно отличается от того, что делают обычные комментаторы. Тут нужно объяснять детали: «Вынесли флаг в таких-то цветах. На баннере изображены футболисты. Игрок развернулся, посмотрел на партнёра и отдал передачу по диагонали. Забив гол, нарисовал сердце в воздухе...»

Ещё одна полезная инициатива – сортировка мусора. Во время КК-2017 прямо рядом с «Казань-Ареной» выделялась территория, где собирали, сортировали и прессовали отходы. Прямо оттуда они отправлялись на переработку. Именно на складе объяснили, почему зрителям КК-2017 не продают чай и кофе. Причиной тому горы одноразовых упаковок. Было решено, что летом от горячего чая можно отказаться.

Фото: «Чемпионат»

Другое дело пластиковые стаканы с матрёшкой, которые болельщики забирают на память о турнире. Есть даже мысль устроить акцию для «Рубина»: собери 15 стаканов с домашних матчей РФПЛ и получи бесплатный билет на кубковую игру. Такой идеей поделился руководитель управления по организации уборки и управлению отходами Андрей Абраменко:

– Здесь скапливаются отходы со всего стадиона. Оргкомитет «Россия-2018» заключил соглашение с партнёрами, которые бесплатно занимаются переработкой. Мы стараемся максимально привлечь людей к раздельному сбору отходов. А если указывать название матча на стаканах, то их не выкидывают, а забирают домой и обмениваются с друзьями.

Фото: «Чемпионат»

Рассказывая про сортировку отходов, Абраменко указал на огромные контейнеры для отходов, которые на сленге называют «банкой». На групповом этапе Кубка конфедераций было собрано более 4 тонн пластиковой посуды. А с одного матча на «Казань-Арене» доставляли около 180 килограмм алюминиевых банок – один из самых ценных вторичных ресурсов. Абраменко продолжил:

– ФИФА создала концепцию, которую мы немного изменим. Для нас важно не провести турнир и забыть о нём, а развивать эту тему дальше. Ведём переговоры, чтобы система сохранилась на матчах «Рубина». Мы сейчас радужно рассказываем, но всё не так просто.

– А в чём трудности?
– Вывоз контейнера стоит около 7-12 тысяч рублей. А при вычленении полезных фракций будет около 4 тысяч рублей. Для бюджета футбольного клуба это как было значительно, меньше 0,1% бюджета, так и останется.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
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