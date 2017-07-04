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Болельщики сборной Чили
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Когда стихает музыка, они продолжают петь. Чилийцы, которых вы полюбили

И ещё немного о чилийских болельщиках.
4 июля 2017, вторник. 11:30. Футбол

Если во время Евро болельщики по всему миру сходили с ума по бородатым исландцам с их фирменным кличем «Ху!», то за время проведения Кубка конфедераций россияне полюбили чилийцев. Гости с далёкого континента подарили нам праздник, который ещё долго не забудется, и показали, как нужно болеть за свою команду.

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Честно, если можно было бы награждать болельщиков, то звание лучших получили бы точно они. Чилийцы влюбили в себя чуть ли не всех вокруг – за открытость, горящие глаза, разукрашенные лица и заразительные песни. И за карнавал на трибунах, который продолжается при любом раскладе – победе или поражении. И за отношение к футболу как к празднику. Празднику, который всегда с ними. Если посмотреть соцсети, то перед финалом под хэштегом #laroja можно было найти много видео, на которых чилийцы поддерживают свою сборную. Кто-то обращается к футболистам с военной базы, кто-то – из самолета, находящегося в небе, кто-то – с корабля, рассекающего где-то в водах Канады. Это, конечно, поразительно.

Футбол у них в сердце. Они говорят об этом сами, объясняя, почему потратили огромные суммы на путешествие в далекую Россию. Чилийцы рассказывали, что на поездку им потребовалось от тысячи долларов и выше. Но каждый раз, говоря о сумме, они махали рукой и широко улыбались: «Это совсем неважно, ведь мы всегда там, где играет наша команда».

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А как они поют гимн… Официально он длится чуть больше двух минут, но во время крупных турниров его сокращают почти вдвое. Думаете, это останавливает чилийцев? Пф. После того как стихает музыка, они хором, на весь стадион продолжают тянуть слова – отчётливо и громко. И так во время каждого матча! От подобного единения по коже бегут мурашки.

Перед финалом чилийцы парализовали работу петербургского метро. Нет, это не шутка. Их было около десятка тысяч – и все они пели в вагонах и танцевали на станциях. Из-за такого наплыва поезда ходили с задержками, но вряд ли это кого-то расстроило — пройти мимо такого шоу было просто невозможно, поэтому разукрашенные болельщики с барабанами собрали вокруг себя немало народу, который радовался вместе с ними.

Сами чилийцы полюбили россиян в ответ. У кого бы мы ни спрашивали, все хвалили наших болельщиков за их открытость, а страну – за тёплый приём. Кто-то даже хотел остаться жить в Казани — настолько им у нас понравилось.

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А о том, что чилийцы подружились с нашими болельщиками, догадаться нетрудно. Особенно после этого видео.

Cейчас сборная Чили занимает четвёртое место в группе по отбору на ЧМ. Но так хочется, чтобы они приехали и в следующем году и привезли за собой ещё больше болельщиков. Эти ребята уж точно способны украсить чемпионат мира.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Чили — Футбол Болельщики — Футбол Видео Кубок конфедераций
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