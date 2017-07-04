«Аргентинос хуниорс». Рискует ли «Зенит» с Дриусси и Павоном?

21-летние нападающие Себастьян Дриусси из «Ривер Плейт» и Кристиан Павон из «Боки Хуниорс» близки к переходу в «Зенит». За каждого из них петербургский клуб может заплатить около 20 млн евро. Стоит ли сине-бело-голубым ставить на футболистов из чемпионата Аргентины или велик риск селекционного промаха? Всё-таки «Зениту» нужны новички, которые готовы помогать команде решать серьёзные задачи прямо сейчас. Для ответа на актуальный вопрос посмотрим, как приживались в Европе молодые аргентинские игроки атаки, чьи трансферы были самыми дорогими в последние годы.

Хоакин Корреа

В январе 2015-го «Сампдория» купила у «Эстудиантеса» 20-летнего Корреа за 8,4 млн евро. Полгода ушло у молодого аргентинца на адаптацию, а в сезоне-2015/16 он уже принял участие в 25 матчах Серии А, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Игра атакующего полузащитника приглянулась «Севилье». В результате прошлым летом испанский клуб выкупил у «Сампдории» права на Хоакина за 13 млн евро. Карьера Корреа в «Севилье» тоже началась неплохо: он стал автором четырёх голов в Примере, забил «Лестеру» в Лиге чемпионов. Его трансфер вполне успешен.

Нико Гайтан

22-летний Гайтан перебрался в июле 2010-го из «Боки Хуниорс» в «Бенфику» за 8,4 млн евро. Пример крайнего нападающего лишний раз доказал, что клуб из Лиссабона умеет здорово находить таланты, в том числе на южноамериканском рынке. Гайтан отыграл за «Бенфику» шесть сезонов, выиграл с «орлами» три чемпионата Португалии и дважды добирался до финала Лиги Европы. Сыграл 152 матча в Примейре, в которых забил 25 голов и отдал 60 голевых передач. «Бенфика» как следует заработала на трансфере Гайтана, продав его «Атлетико» в прошлое межсезонье за 25 млн евро.

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Себастьян Бланко

«Металлист» зимой 2011-го договорился с «Ланусом» о покупке 22-летнего Бланко за 8,7 млн евро. Не сказать, что атакующий полузащитник оправдал надежды харьковчан. За 68 матчей в чемпионате Украины он стал автором 10 голов и 7 голевых передач. Когда начался военный конфликт на Украине, а игроку стали задерживать зарплату, он просто уехал в Аргентину и отказался возвращаться в «Металлист». Спустя 3,5 года после покупки его продали «Вест Бромвичу» всего за 2 млн евро. Там он тоже не прижился. Сейчас Бланко выступает в Америке за «Портленд Тимберс».

Гидо Каррильо

Каррильо до 24 лет играл за родной «Эстудиантес», а в июле 2015-го «Монако» приобрёл его за 9 млн евро. В первый сезон во Франции центрфорвард принёс не слишком много пользы: 31 матч, четыре гола и два результативных паса. Минувший сезон-2016/17 Гидо подпортили травмы, тем не менее он успел записать на свой счёт семь голов в 19 матчах Лиги 1. Каррильо стал с монегасками чемпионом Франции. Наверное, сегодня «Монако» при желании продал бы аргентинца за более крупную сумме, чем брал, поэтому и здесь напротив трансфера поставим плюсик.

Хиовани Ло Сельсо

20-летний атакующий полузащитник «Росарио» стал игроком «ПСЖ» минувшим летом, но до конца 2016 года остался в своём прежнем клубе на правах аренды. Парижане заплатили аргентинскому клубу за Ло Сельсо 10 млн евро. Пока сложно как-то оценивать эффективность трансфера Хиовани, поскольку главный тренер Унаи Эмери выпускал его на поле лишь в четырёх турах. Ло Сельсо сыграл в общей сумме 80 минут – менее одного полного матча. Тем не менее молодой новичок уже успел сделать две голевые передачи с «Бастией» и «Сент-Этьеном».

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Рикардо Альварес

23-летний атакующий полузащитник «Велес Сарсфилд» обошёлся миланскому «Интеру» в июле 2011-го в 10,5 млн евро. За три сезона сыграл в чемпионате Италии 73 матча, в которых забил 11 голов и отдал 15 голевых передач. Очевидно, от Альвареса всё-таки ждали большего. Потом «Интер» отдал Рикардо в аренду «Сандерленду» с условием обязательного выкупа за те же 10,5 млн евро в случае, если английская команда сохранит место в АПЛ. «Сандерленд» спасся, однако не захотел оставлять игрока. «Интер» подал жалобу в ФИФА и сумел со скандалом вернуть потраченные деньги.

Хонатан Кальери

Многообещающий нападающий «Боки Хуниорс» попал в какую-то тёмную историю. Его дела стала вести подозрительная британская финансовая компания Stellar Group, которая, как писали, взяла под своё крыло уругвайский «Мальдонадо» с целью отмывания денег. В январе 2016-го 22-летний Кальери поменял «Боку» на «Мальдонадо» примерно за 11 млн евро. На следующий день после трансфера его отдали в аренду «Сан-Пауло». Ещё через полгода аргентинец в статусе лучшего снайпера Кубка Либертадорес перешёл за 4,7 млн евро на правах аренды в «Вест Хэм». Но в АПЛ он принял участие лишь 16 матчах и забил один гол.

Пауло Дибала

Селекционеры «Палермо» разглядели юного Дибалу, когда он ещё забивал во второй по силе лиге Аргентины за «Институто». Летом 2012-го трансфер 18-летнего форварда стоил 11,9 млн евро. Это было стопроцентное попадание итальянского клуба. Впрочем, Пауло потребовалось время для роста. За три сезона Дибала превратился в звезду «Палермо», сыграл в Серии А 61 матч, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Благодаря дальновидному селекционному решению «Палермо» здорово заработал: летом 2015-го «Ювентус» выкупил права на аргентинца за 40 млн евро.

Лукас Окампос

«Монако» приобрёл 18-летнего Окампоса за 13 млн евро у «Ривер Плейт» в августе 2012 года. Сперва форвард достаточно много играл за монегасков в Лиге 2 и Лиге 1, но потом стал всё чаще выходить на замену. Расчёт на быстрый прогресс аргентинца в общем-то не оправдывался. Зимой 2015-го «Монако» отправил Лукаса в аренду в «Марсель», а спустя полгода продал этому же клубу за 7,5 млн евро. Таким образом, монегаски признали, что переплатили когда-то за футболиста. «Марселю» Окампос тоже не слишком-то пригодился. Минувший сезон он провёл в арендах – в «Дженоа» и «Милане».

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Эрик Ламела

Вот и самый дорогой трансфер молодого игрока атаки из Аргентины за последние годы – 17 млн евро. В августе 2011 года 19-летний Ламела покинул «Ривер Плейт» и подписал контракт с «Ромой». За два сезона в римской команде Эрик сыграл 62 матча, забил 19 голов и стал автором 12 голевых передач. Ставка «Ромы» на форварда сыграла на все сто, поскольку через два года римский клуб продал Ламелу в «Тоттенхэм» уже за 30 млн евро. Если исходить из того, как у аргентинца идут дела в АПЛ, боссы «Ромы» выбрали нужный момент для перепродажи своего игрока.

Практика показывает, что в целом талантливые аргентинцы по-прежнему стоят тех денег, которых за них просят на родине. Правда, даже Ламела был не дороже, чем придётся, по-видимому, заплатить за Дриусси и Павона. За более крупные суммы переходили когда-то Хавьер Савиола из «Ривер Плейт» в «Барселону», Серхио Агуэро из «Индепендьенте» в «Атлетико», Пабло Аймар из «Ривер Плейт» в «Валенсию» Фернандо Гаго из «Боки Хуниорс» в «Реал» да Эвер Банега из «Бока Хуниорс» в «Валенсию».