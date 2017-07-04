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Тактический обзор Кубка конфедераций – 2017: Россия, Черчесов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Что общего у сборных Германии и России. Тактические итоги КК

Главный разбор репетиции чемпионата мира.
4 июля 2017, вторник. 17:30. Футбол

Полноценный срез тактических тенденций случится через год, на чемпионате мира. Традиционно там будет больше команд, футбольных философий, новых решений, и кто-нибудь может заразить мир новой тактической модой даже от безысходности. Как Нидерланды три года назад. По Кубку конфедераций говорить о тактике можно лишь в усечённом формате, однако и здесь хватает пищи для размышлений.

Главная тактическая тенденция

Антонио Конте перевернул игру – с его лёгкой руки по схеме 3-4-3, трансформирующейся без мяча в 5-4-1, начали строиться почти все английские топ-клубы («Тоттенхэм», «Арсенал», «Сити»), европейские гранды («Барселона», пусть и в ином варианте)… Теперь и национальные сборные подхватили вирус. У сборной России, как и у наших клубов, извращённое видение стильной тактики, направленное исключительно на оборону, с инсайдами Жирковым и Головиным. Гораздо симпатичнее схему 3-4-3 претворяли в жизнь австралийцы и немцы.

Мода на тройки. Как тактика 3-4-3 становится трендом
Мини-ликбез по тактической схеме, которая захватывает мир.

Сборная Австралии, пожалуй, лучшая из команд, вылетевших из турнира на групповой стадии. Лучшая по интенсивности, по движению, по комбинационному футболу, с активным применением треугольников. По количеству отрезанных соперников на 90 минут (Packing-статистика, о которой будет ещё один подробный материал) Австралия показала уровень плей-офф Кубка конфедераций. Заявили о себе сразу несколько ярких игроков – Брэд Миллиган, взявший на себя функции по разгону атак, Аарон Муй, Джеймс Троизи.

Здесь виноват именно авантюрный план австралийцев, привитый Постекоглу. В марте, объясняя переход Австралии на 3-4-3, он выдал впечатляющую тираду: «Я связан узами брака с женой, а не со схемой 4-3-3. Мы восхищаемся нововведениями, которые делают за границей Конте, Гвардиола, а про наш футбол говорим, что не должны углубляться в этот вопрос. Ненавижу, когда мы так думаем о себе. Австралийские игроки очень обучаемые и смелые, но мы боимся, что наши игроки не смогут справиться с задачей, поэтому и забываем о тактической гибкости». Австралия рассматривала схему именно как атакующую, часто оставляя нескольких футболистов очень высоко – и это стало причиной сильного матча с чилийцами. «Соккеруз» стали единственной командой на турнире, разбившей прессинг Чили и сумевшей постоянно открывать себе свободный центр.

Игрок сборной Австралии выносит мяч под чилийским прессингом…

Игрок сборной Австралии выносит мяч под чилийским прессингом…

…и организует атаку 4v3

…и организует атаку 4v3

У Йоахима Лёва уже был опыт применения схемы 3-4-3 на крупном турнире, как раз против Антонио Конте: год назад его Германия пожертвовала игроком в середине поля, чтобы добавить лишнего человека в атакующую группу. С точки зрения результата «бундесманншафт» работала не идеально (победа по пенальти), в плане понимания незнакомой тактики – очень качественно. К знакомой тактике Лёв вернулся на Кубке конфедераций уже на постоянной основе, пусть и играясь с различными конфигурациями. В одной из них, стартовой, правым латералем был Юлиан Брандт, в другой – стал центральным нападающим, как в Гладбахе, Ларс Штиндль.

Главное достоинство немецких 3-4-3 – обилие вариантов продолжения атаки. У крайнего центрального защитника, будь то Рюдигер, Киммих или Гинтер, было несколько решений: отдать крайнему во фланг, ближнему центральному полузащитнику или же форсировать атаку одним пасом на инсайда, отрезающим линию. К качеству пасующих добавлялась сильная игра на пространстве Дракслера, Штиндля, Горецки, которым доставлялись мячи между линий.

Проблемные моменты есть, например, в связке двух полузащитников в центре поля. Дракслер, Штиндль, Горецка, Вернер – все были настолько хороши, что в финале Лёв не решился сажать в запас никого из них. А пара Горецка – Руди допускала разреженные зоны и ошибалась под прессингом, открывая чилийцам «зону 14», откуда проще всего создать голевой момент. «Ла роха», игравшая 4-4-2 с «ромбом» в середине, переигрывала Германию в центре – и здесь мы возвращаемся к проблеме, характерной нашей сборной, «Ювентусу» и другим командам, играющим 3-4-3. Без очень качественного разрушителя вроде Канте центр поля может посыпаться, а Руди и Горецка сильны прежде всего конструктивными действиями.

Опыт сборной России

Если вы смотрите футбол только во время крупных турниров, то не признаете очевидное. Но я повторю: с точки зрения тактической выучки, соблюдения игрового плана сборная России на Кубке конфедераций была неплоха. Станиславу Черчесову будут припоминать неудачные замены по ходу решающего матча с Мексикой, но…

Кроме них было два удачных решения с Бухаровым – выпустить на замену с Новой Зеландией, чтобы дать Смолову играть на свободном пространстве, и отправить в старт против Мексики, где Александр неплохо цеплялся за верховые мячи и к замене был лучшим у сборной России по отрезанию соперников на приёме мяча. Была признанная ошибка с Шишкиным и возвращение Головина в середину поля, где «армеец» вдохновенно провёл полтора матча. Была симпатичная идея со строенным флангом КудряшовКомбаровЖирков, которая вполне могла бы сыграть, будь на месте Комбарова защитник, умеющий выбирать позицию.

Тактические проблемы тоже есть, на них мы обращали внимание и до турнира, и по ходу.

1. Роль Дениса Глушакова. Полузащитник «Спартака» был одновременно назначен и страхующим при прессинге, и начинающим атаки, хотя обе роли – совершенно не его. Показательным был момент в середине первого тайма с Португалией: Глушаков подхватил мяч, получил возможность разогнать контратаку, имел три адресата передач…

…но вместо этого затянул с решением, отдал назад, подарил мяч сопернику и не включился в борьбу за него, опустив руки.

Глушаков – не опорник и не страхующий, ему самому нужен такой игрок за спиной. Как Фернандо в «Спартаке». Роман Зобнин мог бы выполнять такое задание, однако далеко не факт, что он выходил бы чистым опорником – в товарняке с Венгрией, где Зобнин получил травму, глубже всех из полузащитников был посажен именно Глушаков. А двигать его на позицию Головина – не вариант: «армеец» острее, нахальнее и качественнее играет в пас.

2. Постоянные проблемы при подачах на дальнюю штангу. Кубок конфедераций нужен ещё и детским тренерам – чтобы понять, насколько печально на взрослом уровне смотрятся защитники, постоянно запускающие мяч себе за спину. Ошибки Кудряшова, Комбарова, Ерохина в матче с Мексикой – именно следствие слабой технической базы: если защитник научен при подачах смотреть на мяч и слабо выбирает позицию, тренеру сборной не исправить это за пару недель.

Печально ещё и то, что в центре поля сборная не делала ничего, чтобы предотвратить подачу на дальнюю штангу. И Чили, и Португалия готовили навес по одному сценарию: стянуть русский прессинг на один фланг, через пару передачу перевести на другой и создать ситуацию, где игроки, ответственные за правый край, не знают, что делать. И именно такие вещи тренер может исправить.

3. Не совсем правильное использование игроков. Вопрос не к латералю Самедову, очень сильно проведшему турнир (кстати, с переводом в центральную зону против Мексики Самедов заиграл ещё ярче). Вопрос к левоногому Джикии, игравшему правым центральным защитником – в стрессовых ситуациях он бил исключительно левой и наотмашь. К Глушакову в опорной зоне. К Фёдору Смолову, который по тренерскому заданию должен был играть в контакте с командой, но против соперников сильнее Новой Зеландии становился единоличником.

Есть ещё год на работу над ошибками, но уже сейчас можно сделать лёгкие тактические выводы. Такая конфигурация сборной России смотрится симпатично, но сборная в оптимальном составе – с Дзагоевым, Зобниным, Дзюбой – сможет рассчитывать на большее.

Интересные находки

Удары от ворот Игоря Акинфеева. В матче открытия бросалось в глаза желание и Станислава Черчесова, и Энтони Хадсона насыщать определённый квадрат поля при ударах от ворот – но если Новая Зеландия отбойным молотком пыталась проломить зону Георгия Джикии, то сборная России действовала хитрее. Один из игроков, на скриншоте ниже – Жирков, не насыщал зону, а отклеивался от неё, ускорялся за спину защитнику и пытался принять мяч.

Другой вариант хитрого розыгрыша был завязан на движении Дмитрия Полоза. Он насыщал квадрат поля, набитый новозеландцами, но перед ударом Акинфеева начинал движение в пустую зону и цеплялся за мяч. Правда, с Португалией и Мексикой к таким задумкам Станислав Черчесов уже не прибегал – Акинфеев чаще целился в сторону Смолова или Бухарова.

Разные вариации использования нападающих Мексики. Хуан Карлос Осорио имел в своём распоряжении тройку форвардов – Чичарито, Хименес, Перальта – двое из которых полезны при верховых единоборствах, а третий, согласно мексиканским теориям заговора, должен играть за сборную из-за имиджевой составляющей.

Чичарито ведь настолько любят в Мексике, что даже создали фан-клуб «Байера», где он сейчас играет. Осорио, будучи тренером со смешанным англо-латинским стилем (сочетает контроль мяча с длинными передачами верхом), подбирал несколько вариантов, где использовал одновременно двух, а то и трёх нападающих.

Против Новой Зеландии Осорио выставил схему 3-5-2, где Хименес и Перальта должны были вдвоём цепляться за длинные передачи из глубины. При этом один из них должен был смещаться чуть ниже. Нападающие на приёме отрезали 140 соперников за игру на двоих, а Перальта ещё и забил типичный гол после передачи с фланга, так что тренерская находка здесь сыграла.

С остальными соперниками, кроме России, Осорио неизменно ставил одного из центральных нападающих на фланг: в обоих матчах с Португалией им был Чичарито, против Германии – Рауль Хименес. Оба кренились ближе к центру, освобождая зону крайнему защитнику Лайюну (или Луису Рейесу). В атаке это приносило пользу – вспомните гол Хавьера Эрнандеса португальцам в группе, – но без мяча оба, особенно Чичарито, смотрелись небезупречно. В матче за третье место Фернанду Сантуш и вовсе долбил исключительно через фланг Горошка: если левый защитник Элизеу сделал 29 касаний за матч, то правый, Семеду – 60.

Освобождение зон для Леона Горецки. Свои голы на Кубке конфедераций Горецка забил почти одинаково, пользуясь ложными открываниями других игроков немецкой атаки и незаметно ускоряясь в штрафную площадь. Австралии мозг «Шальке» забил, когда защитники «соккеруз» блокировали открывания Брандта, Штиндля и выдернулись из своей зоны. Мексике – когда Тимо Вернер утащил за собой Морено, дестабилизировал защиту «ацтеков» и заставил её концентрироваться на мяче, а не на открывании Горецки за спиной.

Такой умный игрок точно понадобится Германии через год.

Находки сборной Чили. «Ла роха» Пицци – команда, продолжающая дело Бьельсы и Сампаоли, только больше внимания уделяющая организации защиты. При этом исходные данные и тактические находки у сборной Пицци те же: при схеме 4-3-3, превращающейся в 3-4-3, крайние защитники включаются в атаку за счёт инсайдов, их смещения в глубину или действий без мяча (как на скриншоте ниже), при 4-4-2 центральные хавбеки активно уходят прессинговать на фланг, а Артуро Видаль в любой расстановке играет атакующего полузащитника, обеспечивая максимальное давление и мощный «второй этаж» в чужой штрафной. Всё знакомо, но очень качественно работает.

Правый латераль Мэтью Леки. Самое необычное решение турнира по позиции. Новичок берлинской «Герты» давно варится в Бундеслиге, где всегда был известен, как вингер, причём преимущественно левый, любящий смещаться с фланга в центр а-ля Роббен. Но у Ангелоса Постекоглу в схеме 3-4-2-1 игроку, чья коронка – скорость, есть место лишь на позиции латераля. Под нападающими действуют Рогич, Муй, Троизи, лучше контролирующие мяч и играющие тоньше.

Ожидаемо, что в первую очередь Леки принёс пользу Австралии в атаке. По Packing-статистике, учитывающей и передачи, отрезающие соперников, и приём таких передач, Леки набирал 124,65 балла за 90 минут (завтра о такой статистике будет намного подробнее). Он очень много получал мяч, его активно искал Брэд Миллиган – ещё один из топ-игроков «соккеруз» по движению мяча, а в матче с Камеруном на приёме передач отрезал 135 соперников – больше, чем кто-либо на турнире за игру.

Карта действий Мэтью Леки в матче с Камеруном

Карта действий Мэтью Леки в матче с Камеруном

Лучшие игроки Кубка конфедераций с точки зрения тактики

ФИФА очень любит награждать золотыми статуэтками игроков, проведших турнир чуть выше среднего, но обладающих именем намного выше среднего. История Юлиана Дракслера – из этого рода: да, капитан чемпиона, да, сделавший себе имидж… но проваливший полуфинал и средне сыгравший в решающем матче. В выборе лучших игроков Кубка конфедераций я полностью солидарен с Валерием Карпиным – два незаметных героя отыграли турнир намного ярче.

1. Джошуа Киммих. На прошлой неделе вышел мой текст о Киммихе с заголовком «Самый полезный игрок Кубка конфедераций», – охарактеризовать баварца иначе очень сложно.

Самый полезный игрок Кубка конфедераций
Джошуа Киммих готов играть за Германию буквально везде.

Только в групповом турнире Киммих успел поиграть на трёх позициях – правого центрального защитника, правого латераля, опорного хавбека, – а в плей-офф помогал Йоахиму Лёву подстроиться под соперника. С Мексикой Киммих играл в тройке защитников, откуда постоянно начинал атаки передачами на Штиндля (96 Packing – лучший в команде). В финале – подвинулся направо и достойно бился под чилийским прессингом. Киммих – второй на турнире по количеству отрезанных передачами защитников (52), и для игрока обороны это мощнейшая статистика.

2. Артуро Видаль. Играя атакующим полузащитником, Видаль отвечал за чилийский прессинг, смещался на фланги, жёстко вступал в отбор. В казанском матче с Германией – накрывал передачу Мустафи, что привело к первому голу. За весь Кубок конфедераций Видаль наперехватывал мяч 20 раз, забил единственный победный гол своей сборной на турнире (парадокс, но Чили выиграл всего один матч) и стал третьим по тому самому показателю отрезанных защитников (48). Он был вечно заряженной батарейкой, единственной в чилийском механизме, которая не разряжалась вообще никогда.

Вторая часть тактического разбора – завтра.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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