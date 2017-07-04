Что общего у сборных Германии и России. Тактические итоги КК

Полноценный срез тактических тенденций случится через год, на чемпионате мира. Традиционно там будет больше команд, футбольных философий, новых решений, и кто-нибудь может заразить мир новой тактической модой даже от безысходности. Как Нидерланды три года назад. По Кубку конфедераций говорить о тактике можно лишь в усечённом формате, однако и здесь хватает пищи для размышлений.

Главная тактическая тенденция

Антонио Конте перевернул игру – с его лёгкой руки по схеме 3-4-3, трансформирующейся без мяча в 5-4-1, начали строиться почти все английские топ-клубы («Тоттенхэм», «Арсенал», «Сити»), европейские гранды («Барселона», пусть и в ином варианте)… Теперь и национальные сборные подхватили вирус. У сборной России, как и у наших клубов, извращённое видение стильной тактики, направленное исключительно на оборону, с инсайдами Жирковым и Головиным. Гораздо симпатичнее схему 3-4-3 претворяли в жизнь австралийцы и немцы.

Мода на тройки. Как тактика 3-4-3 становится трендом Мини-ликбез по тактической схеме, которая захватывает мир.

Сборная Австралии, пожалуй, лучшая из команд, вылетевших из турнира на групповой стадии. Лучшая по интенсивности, по движению, по комбинационному футболу, с активным применением треугольников. По количеству отрезанных соперников на 90 минут (Packing-статистика, о которой будет ещё один подробный материал) Австралия показала уровень плей-офф Кубка конфедераций. Заявили о себе сразу несколько ярких игроков – Брэд Миллиган, взявший на себя функции по разгону атак, Аарон Муй, Джеймс Троизи.

Здесь виноват именно авантюрный план австралийцев, привитый Постекоглу. В марте, объясняя переход Австралии на 3-4-3, он выдал впечатляющую тираду: «Я связан узами брака с женой, а не со схемой 4-3-3. Мы восхищаемся нововведениями, которые делают за границей Конте, Гвардиола, а про наш футбол говорим, что не должны углубляться в этот вопрос. Ненавижу, когда мы так думаем о себе. Австралийские игроки очень обучаемые и смелые, но мы боимся, что наши игроки не смогут справиться с задачей, поэтому и забываем о тактической гибкости». Австралия рассматривала схему именно как атакующую, часто оставляя нескольких футболистов очень высоко – и это стало причиной сильного матча с чилийцами. «Соккеруз» стали единственной командой на турнире, разбившей прессинг Чили и сумевшей постоянно открывать себе свободный центр.

Игрок сборной Австралии выносит мяч под чилийским прессингом…

…и организует атаку 4v3

У Йоахима Лёва уже был опыт применения схемы 3-4-3 на крупном турнире, как раз против Антонио Конте: год назад его Германия пожертвовала игроком в середине поля, чтобы добавить лишнего человека в атакующую группу. С точки зрения результата «бундесманншафт» работала не идеально (победа по пенальти), в плане понимания незнакомой тактики – очень качественно. К знакомой тактике Лёв вернулся на Кубке конфедераций уже на постоянной основе, пусть и играясь с различными конфигурациями. В одной из них, стартовой, правым латералем был Юлиан Брандт, в другой – стал центральным нападающим, как в Гладбахе, Ларс Штиндль.

Главное достоинство немецких 3-4-3 – обилие вариантов продолжения атаки. У крайнего центрального защитника, будь то Рюдигер, Киммих или Гинтер, было несколько решений: отдать крайнему во фланг, ближнему центральному полузащитнику или же форсировать атаку одним пасом на инсайда, отрезающим линию. К качеству пасующих добавлялась сильная игра на пространстве Дракслера, Штиндля, Горецки, которым доставлялись мячи между линий.

Проблемные моменты есть, например, в связке двух полузащитников в центре поля. Дракслер, Штиндль, Горецка, Вернер – все были настолько хороши, что в финале Лёв не решился сажать в запас никого из них. А пара Горецка – Руди допускала разреженные зоны и ошибалась под прессингом, открывая чилийцам «зону 14», откуда проще всего создать голевой момент. «Ла роха», игравшая 4-4-2 с «ромбом» в середине, переигрывала Германию в центре – и здесь мы возвращаемся к проблеме, характерной нашей сборной, «Ювентусу» и другим командам, играющим 3-4-3. Без очень качественного разрушителя вроде Канте центр поля может посыпаться, а Руди и Горецка сильны прежде всего конструктивными действиями.

Опыт сборной России

Если вы смотрите футбол только во время крупных турниров, то не признаете очевидное. Но я повторю: с точки зрения тактической выучки, соблюдения игрового плана сборная России на Кубке конфедераций была неплоха. Станиславу Черчесову будут припоминать неудачные замены по ходу решающего матча с Мексикой, но…

Кроме них было два удачных решения с Бухаровым – выпустить на замену с Новой Зеландией, чтобы дать Смолову играть на свободном пространстве, и отправить в старт против Мексики, где Александр неплохо цеплялся за верховые мячи и к замене был лучшим у сборной России по отрезанию соперников на приёме мяча. Была признанная ошибка с Шишкиным и возвращение Головина в середину поля, где «армеец» вдохновенно провёл полтора матча. Была симпатичная идея со строенным флангом Кудряшов – Комбаров – Жирков, которая вполне могла бы сыграть, будь на месте Комбарова защитник, умеющий выбирать позицию.

Тактические проблемы тоже есть, на них мы обращали внимание и до турнира, и по ходу.

1. Роль Дениса Глушакова. Полузащитник «Спартака» был одновременно назначен и страхующим при прессинге, и начинающим атаки, хотя обе роли – совершенно не его. Показательным был момент в середине первого тайма с Португалией: Глушаков подхватил мяч, получил возможность разогнать контратаку, имел три адресата передач…

…но вместо этого затянул с решением, отдал назад, подарил мяч сопернику и не включился в борьбу за него, опустив руки.

Глушаков – не опорник и не страхующий, ему самому нужен такой игрок за спиной. Как Фернандо в «Спартаке». Роман Зобнин мог бы выполнять такое задание, однако далеко не факт, что он выходил бы чистым опорником – в товарняке с Венгрией, где Зобнин получил травму, глубже всех из полузащитников был посажен именно Глушаков. А двигать его на позицию Головина – не вариант: «армеец» острее, нахальнее и качественнее играет в пас.

2. Постоянные проблемы при подачах на дальнюю штангу. Кубок конфедераций нужен ещё и детским тренерам – чтобы понять, насколько печально на взрослом уровне смотрятся защитники, постоянно запускающие мяч себе за спину. Ошибки Кудряшова, Комбарова, Ерохина в матче с Мексикой – именно следствие слабой технической базы: если защитник научен при подачах смотреть на мяч и слабо выбирает позицию, тренеру сборной не исправить это за пару недель.

Печально ещё и то, что в центре поля сборная не делала ничего, чтобы предотвратить подачу на дальнюю штангу. И Чили, и Португалия готовили навес по одному сценарию: стянуть русский прессинг на один фланг, через пару передачу перевести на другой и создать ситуацию, где игроки, ответственные за правый край, не знают, что делать. И именно такие вещи тренер может исправить.

3. Не совсем правильное использование игроков. Вопрос не к латералю Самедову, очень сильно проведшему турнир (кстати, с переводом в центральную зону против Мексики Самедов заиграл ещё ярче). Вопрос к левоногому Джикии, игравшему правым центральным защитником – в стрессовых ситуациях он бил исключительно левой и наотмашь. К Глушакову в опорной зоне. К Фёдору Смолову, который по тренерскому заданию должен был играть в контакте с командой, но против соперников сильнее Новой Зеландии становился единоличником.

Есть ещё год на работу над ошибками, но уже сейчас можно сделать лёгкие тактические выводы. Такая конфигурация сборной России смотрится симпатично, но сборная в оптимальном составе – с Дзагоевым, Зобниным, Дзюбой – сможет рассчитывать на большее.

Интересные находки

Удары от ворот Игоря Акинфеева. В матче открытия бросалось в глаза желание и Станислава Черчесова, и Энтони Хадсона насыщать определённый квадрат поля при ударах от ворот – но если Новая Зеландия отбойным молотком пыталась проломить зону Георгия Джикии, то сборная России действовала хитрее. Один из игроков, на скриншоте ниже – Жирков, не насыщал зону, а отклеивался от неё, ускорялся за спину защитнику и пытался принять мяч.

Другой вариант хитрого розыгрыша был завязан на движении Дмитрия Полоза. Он насыщал квадрат поля, набитый новозеландцами, но перед ударом Акинфеева начинал движение в пустую зону и цеплялся за мяч. Правда, с Португалией и Мексикой к таким задумкам Станислав Черчесов уже не прибегал – Акинфеев чаще целился в сторону Смолова или Бухарова.

Разные вариации использования нападающих Мексики. Хуан Карлос Осорио имел в своём распоряжении тройку форвардов – Чичарито, Хименес, Перальта – двое из которых полезны при верховых единоборствах, а третий, согласно мексиканским теориям заговора, должен играть за сборную из-за имиджевой составляющей.

Чичарито ведь настолько любят в Мексике, что даже создали фан-клуб «Байера», где он сейчас играет. Осорио, будучи тренером со смешанным англо-латинским стилем (сочетает контроль мяча с длинными передачами верхом), подбирал несколько вариантов, где использовал одновременно двух, а то и трёх нападающих.

Против Новой Зеландии Осорио выставил схему 3-5-2, где Хименес и Перальта должны были вдвоём цепляться за длинные передачи из глубины. При этом один из них должен был смещаться чуть ниже. Нападающие на приёме отрезали 140 соперников за игру на двоих, а Перальта ещё и забил типичный гол после передачи с фланга, так что тренерская находка здесь сыграла.

С остальными соперниками, кроме России, Осорио неизменно ставил одного из центральных нападающих на фланг: в обоих матчах с Португалией им был Чичарито, против Германии – Рауль Хименес. Оба кренились ближе к центру, освобождая зону крайнему защитнику Лайюну (или Луису Рейесу). В атаке это приносило пользу – вспомните гол Хавьера Эрнандеса португальцам в группе, – но без мяча оба, особенно Чичарито, смотрелись небезупречно. В матче за третье место Фернанду Сантуш и вовсе долбил исключительно через фланг Горошка: если левый защитник Элизеу сделал 29 касаний за матч, то правый, Семеду – 60.

Освобождение зон для Леона Горецки. Свои голы на Кубке конфедераций Горецка забил почти одинаково, пользуясь ложными открываниями других игроков немецкой атаки и незаметно ускоряясь в штрафную площадь. Австралии мозг «Шальке» забил, когда защитники «соккеруз» блокировали открывания Брандта, Штиндля и выдернулись из своей зоны. Мексике – когда Тимо Вернер утащил за собой Морено, дестабилизировал защиту «ацтеков» и заставил её концентрироваться на мяче, а не на открывании Горецки за спиной.

Такой умный игрок точно понадобится Германии через год.

Находки сборной Чили. «Ла роха» Пицци – команда, продолжающая дело Бьельсы и Сампаоли, только больше внимания уделяющая организации защиты. При этом исходные данные и тактические находки у сборной Пицци те же: при схеме 4-3-3, превращающейся в 3-4-3, крайние защитники включаются в атаку за счёт инсайдов, их смещения в глубину или действий без мяча (как на скриншоте ниже), при 4-4-2 центральные хавбеки активно уходят прессинговать на фланг, а Артуро Видаль в любой расстановке играет атакующего полузащитника, обеспечивая максимальное давление и мощный «второй этаж» в чужой штрафной. Всё знакомо, но очень качественно работает.

Правый латераль Мэтью Леки. Самое необычное решение турнира по позиции. Новичок берлинской «Герты» давно варится в Бундеслиге, где всегда был известен, как вингер, причём преимущественно левый, любящий смещаться с фланга в центр а-ля Роббен. Но у Ангелоса Постекоглу в схеме 3-4-2-1 игроку, чья коронка – скорость, есть место лишь на позиции латераля. Под нападающими действуют Рогич, Муй, Троизи, лучше контролирующие мяч и играющие тоньше.

Ожидаемо, что в первую очередь Леки принёс пользу Австралии в атаке. По Packing-статистике, учитывающей и передачи, отрезающие соперников, и приём таких передач, Леки набирал 124,65 балла за 90 минут (завтра о такой статистике будет намного подробнее). Он очень много получал мяч, его активно искал Брэд Миллиган – ещё один из топ-игроков «соккеруз» по движению мяча, а в матче с Камеруном на приёме передач отрезал 135 соперников – больше, чем кто-либо на турнире за игру.

Карта действий Мэтью Леки в матче с Камеруном

Лучшие игроки Кубка конфедераций с точки зрения тактики

ФИФА очень любит награждать золотыми статуэтками игроков, проведших турнир чуть выше среднего, но обладающих именем намного выше среднего. История Юлиана Дракслера – из этого рода: да, капитан чемпиона, да, сделавший себе имидж… но проваливший полуфинал и средне сыгравший в решающем матче. В выборе лучших игроков Кубка конфедераций я полностью солидарен с Валерием Карпиным – два незаметных героя отыграли турнир намного ярче.

1. Джошуа Киммих. На прошлой неделе вышел мой текст о Киммихе с заголовком «Самый полезный игрок Кубка конфедераций», – охарактеризовать баварца иначе очень сложно.

Самый полезный игрок Кубка конфедераций Джошуа Киммих готов играть за Германию буквально везде.

Только в групповом турнире Киммих успел поиграть на трёх позициях – правого центрального защитника, правого латераля, опорного хавбека, – а в плей-офф помогал Йоахиму Лёву подстроиться под соперника. С Мексикой Киммих играл в тройке защитников, откуда постоянно начинал атаки передачами на Штиндля (96 Packing – лучший в команде). В финале – подвинулся направо и достойно бился под чилийским прессингом. Киммих – второй на турнире по количеству отрезанных передачами защитников (52), и для игрока обороны это мощнейшая статистика.

2. Артуро Видаль. Играя атакующим полузащитником, Видаль отвечал за чилийский прессинг, смещался на фланги, жёстко вступал в отбор. В казанском матче с Германией – накрывал передачу Мустафи, что привело к первому голу. За весь Кубок конфедераций Видаль наперехватывал мяч 20 раз, забил единственный победный гол своей сборной на турнире (парадокс, но Чили выиграл всего один матч) и стал третьим по тому самому показателю отрезанных защитников (48). Он был вечно заряженной батарейкой, единственной в чилийском механизме, которая не разряжалась вообще никогда.

Вторая часть тактического разбора – завтра.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».