«Я буду помнить об этом всю жизнь». Как футболисты извиняются за ошибки

Марсело Диас написал чилийцам письмо и извинился за ошибку в финале. Как ещё извиняются футболисты? В ролях Касильяс, Буффон и другие.

Когда стихает музыка, они продолжают петь. Чилийцы, которых вы полюбили И ещё немного о чилийских болельщиках.

После поражения 0:1 от Германии в финале Кубка конфедераций защитник чилийцев Марсело Диас не смог сдержать слёз. Единственный гол был забит после его ошибки. Диас под прессингом просто подарил мяч Тимо Вернеру. После финального свистка он извинился в первый раз.

«Не хочу винить поле или ещё что-то. Это только моя ошибка. Команда играла хорошо, но моя ошибка не дала нам победить».

Чуть позже Диас извинился ещё раз, более эмоционально: выложил открытое письмо в «Инстаграме».

«Дорогие чилийцы! В этот тяжёлый момент я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку. Расскажу вам одну историю. Почти 14 лет назад случилось самое грустное событие в моей жизни — это была смерть моего брата. Сейчас случилось самое грустное событие в моей футбольной жизни: из-за моей ужасной ошибки мы упустили шанс выиграть Кубок конфедераций. Я всегда говорил, что футбол не причинит столько боли, как тогда, 14 лет назад. Я ошибся. Теперь, как и тогда, я буду плакать, мне будет очень грустно, и этот груз останется со мной на всю жизнь. Но я понимаю, что должен встать и продолжать бороться, день за днём. Я всегда говорил, что жизнь – это для смелых, думаю, что я один из них.

Бесконечно благодарен за поддержку всем. Команде, техническому персоналу, каждому, кто является частью этой прекрасной сборной. А ещё всем, кто написал мне слова поддержки. Но в первую очередь – моей семье и друзьям. Извините меня за ошибку, я уверен, что рано или поздно исправлю её. Да здравствует Чили, твою мать! Ваш Марсело Диас».

Сильные слова после большого матча. Конечно, бывают и не такие большие матчи, бывают и менее значительные ошибки. Расскажем, как извиняются в самых разных случаях.

Икер Касильяс, сборная Испании

После поражения 1:5 от сборной Нидерландов на чемпионате мира — 2014. Испания повела, но пропустила пять голов. Касильяс стал антигероем матча. Он ошибся на выходе и не добрался до мяча при счёте 1:2. Затем подарил мяч Робину ван Перси в собственной штрафной. При последнем голе он оставил ворота пустыми, бросившись на Арьена Роббена, когда с ним ещё боролся защитник. Именно в том матче ван Перси забил свой известный гол головой, перебросив вратаря.

«Я не был на высоте в этом матче, в таких ситуациях надо смотреть правде в глаза. Принять критику и сосредоточиться на следующей игре. Во-первых, я должен извиниться за игру. Я провёл ужасный матч, прошу прощения. Но стоит отдать должное и нашим соперникам: они были великолепны. Надеюсь, что болельщики забудут этот матч и поддержат нас в следующем».

Икер Касильяс Фото: Reuters

Грациано Пелле, сборная Италии

После поражения от сборной Германии по пенальти на Евро-2016. Вы, наверное, помните и тот матч, и ту серию пенальти. Трое немцев не реализовали попытки, но Германия прошла дальше. Главными антигероями сборной Италии стали Симоне Дзадза и Грациано Пелле, которые пытались забить по-пижонски, а в итоге стали персонажами мемов и шуток. Они оба извинились, но Пелле был более красноречив.

«Я хочу извиниться перед всеми итальянцами. Перед командой, тренером, болельщиками и всеми, кто за нас переживал. Мне нужно было просто забить пенальти. Я стал бы феноменом, если бы сделал это. Но я приехал никем и остался никем. Но я всегда отдаю все силы ради наших цветов. И я не хотел провоцировать Нойера. Это не было неуважением. Я пытался его смутить, ведь он прыгал ещё до ударов, и я хотел удержать его до удара».

Серхио Асенхо, «Вильярреал»

После поражения 0:4 от «Ромы» в лиге Европы — 2017. Вратарь сыграл неудачно дважды. При первом голе он завалился ещё до удара. При втором – пропустил мяч под рукой, даже задев его.

«Это один из самых грустных дней за всё время, что я играю за «Вильярреал». Мне остаётся только просить прощения и работать дальше», — таковы были слова раскаяния.

Марко Сторари, «Ювентус»

После поражения 0:2 в финале Кубка Италии — 2012. Сторари был основным вратарём «Ювентуса» в этом турнире. При счёте 0:0 Марко выбежал из ворот и сбил Эсекьеля Лавесси, хотя непосредственной угрозы воротам не было: с Лавесси боролся защитник. С пенальти «Наполи» забил первый гол.

«Приношу всем извинения. Я совершил грубую ошибку. Надеюсь, у меня будет шанс её исправить. Ваш Марко».

Андрес Палоп Фото: Reuters

Андрес Палоп, «Севилья»

После поражения 1:2 от ЦСКА в Лиге чемпионов — 2010. Палоп не справился с дальним ударом Кейсуке Хонды со штрафного: от его рук мяч залетел в ворота. Этот гол стал решающим, ЦСКА прошёл в четвертьфинал.

«Чувствую, что я должен извиниться. Когда ты разочаровал столько людей, это необходимо. Это был очень важный день, и я вас подвёл. Готов извиняться за это тысячу раз».

Каха Каладзе, сборная Грузии

После поражения 0:2 от сборной Италии в отборочном матче к ЧМ-2010. Каладзе забил оба гола в свои ворота.

«Моя команда играла всем сердцем. Я прошу прощения. Это моя вина, и меня это ранит».

Эурельо Гомес, «Уотфорд»

После поражения 1:2 от «Лестера», 2015 год. Гомес ошибся дважды. Сначала не справился со слабым ударом Н’Голо Канте, потом сфолил на Джейми Варди, и тот с пенальти забил победный гол.

«Я просто хочу извиниться перед болельщиками, парнями и тренером. Я подвёл вас сегодня, и мне грустно из-за этого!».

После поражения 0:2 от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов — 2013. Первый гол был забит после дальнего (очень дальнего) удара Давида Алабы. После этого матча Франц Беккенбауэр позволил себе назвать Буффона «пенсионером».

«Я огорчён, этот гол разрушил нашу игру. Прошу прощения у команды и болельщиков. Слова Беккенбауэра? Не хочу на них отвечать, это пожилой и мудрый человек».

После ответного матча, который тоже был проигран, Буффон ещё раз извинился за ошибку в первом раунде, которая повлияла на ход обоих матчей. «Мы старались играть в свой футбол, отдали все силы. «Бавария» просто была сильнее. Мне жаль, что я подвёл команду в первом матче, когда допустил ошибку».

Игорь Акинфеев, сборная России

После ничьей со сборной Южной Кореи на чемпионате мира — 2014. Единственный гол корейцев был забит после дальнего удара, который Игорь неудачно отбил и… в общем, вы сами помните тот гол. Тогда вратарь сборной извинился.

«Я должен перед всеми извиниться. Это была детская ошибка, смешной гол. Вратарь сборной не должен пропускать такие мячи. Этого больше не повторится».

Игорь Акинфеев Фото: Reuters