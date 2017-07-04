Под флагом дружбы. Как дети из 64 стран сыграли свой финал

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За это время его география существенно расширилась — с 8 стран в самом начале до 64 стран в 2017 году. Чтобы был понятен масштаб, давайте эти страны перечислим: Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Германия, Греция, Дания, Египет, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Республика Корея, Латвия, Ливия, Литва, Македония, Мексика, Мозамбик, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Сирия, США, Таджикистан, Танзания, Туркменистан, Турция, Украина, Уругвай, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, ЮАР, Япония. Как видим, пока «Футбол для дружбы» не добрался только для австралийского континента, все остальные были представлены в Санкт-Петербурге.

Фото: footballforfriendship.com

Пятый сезон проекта проходил в новом формате. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты были объединены в восемь интернациональных коллективов — сборных дружбы. Команды по восемь человек были сформированы из мальчиков и девочек 12 лет, в том числе с ограниченными возможностями. Каждую из 64 стран-участниц проекта представлял один человек.

Фото: footballforfriendship.com

«Мы создали проект, в котором юные футболисты выступают ключевыми действующими лицами. Нашу идею поддержало множество спортсменов, журналистов и общественных организаций. В этом году в «Футболе для дружбы» участвовало рекордное количество стран — 64. Это позволило ребятам со всего света продемонстрировать свою приверженность равенству и миру и, по сути, выступить юными послами дружбы», — сказал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.



С 27 июня по 29 июня юные футболисты находились в Лагере дружбы, под руководством юных тренеров и под присмотром известных футболистов прошли тренировочные сборы, которые помогли спортсменам наладить отношения, выработать командную тактику и почувствовать плечо товарища по команде.



1 июля футболисты встретились на поле и на собственном примере доказали всему миру, что дружба возможна в независимости от пола, физических возможностей и расовой принадлежности. Кстати говоря, несмотря на не очень хорошую погоду, посмотреть на турнир собралось более тысячи человек.

Фото: footballforfriendship.com

В финале встретились «оранжевая» и «фиолетовая» команды. Завершилась игра со счётом 4:3 в пользу «оранжевых», которые сначала вели в счёте довольно уверенно, затем позволили сопернику приблизиться на опасное расстояние, но всё-таки удержали победный счёт. В этой игре были красивые дальние удары, яркие сольные проходы, красивые сейвы и курьёзные ошибки вратарей — финал удался, принятно говорить в подобных случаях.

Фото: footballforfriendship.com

Фото: footballforfriendship.com

После финала состоялась красочная церемония награждения, в которой приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов и экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Нападающий «Зенита» ещё и открыл турнир символическим ударом по мячу. Ожидалось прибытие великого Диего Марадоны, но и здесь свои коррективы внесла погода: самолёт из Москвы сильно задержался, и аргентинец присутствовать на мероприятии не смог.

Александр Кержаков с участниками форума «Футбол для дружбы» Фото: footballforfriendship.com

В промежутке между играми дети активно осваивали профессию журналиста. Работал Международный детский пресс-центр, и все участники проекта освещали события программы в своих странах — готовили новости и материалы для ведущих международных спортивных СМИ, участвовали в создании материалов для международного ТВ-канала «Футбол для дружбы», ежедневной детской газеты, официального радиоканала программы и детских интернет-ресурсов. Материалы готовились на 43 языках.



Одним из тех, кто «попал» под диктофоны наших юных коллег, стал Алексей Смертин. Бывший полузащитник сборной России, а ныне член исполкома РФС на моих глазах почти 30 минут отвечал на вопросы участников проекта, а затем признался, что получил от процесса большое удовольствие. «Вопросы у ребят интересные и злободневные», — поделился впечатлениями экс-футболист сборной России.

Алексей Смертин с участниками форума «Футбол для дружбы» Фото: footballforfriendship.com

Естественно, что гостям форума устроили экскурсию по Санкт-Петербургу, от которого дети были в восторге. Благо, что уже в последний день программы погода всё-таки перестала капризничать и гулять по городу было одно сплошное удовольствие. А завершилось всё для детей походом на финал Кубка конфедераций.

«Мы рады поддержать уникальную инициативу официального партнера ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018™ компании «Газпром». Форум – прекрасный пример того, как футбол даёт равные возможности девочкам и мальчикам, и миссия ФИФА — поддерживать подобные инициативы», — подвела итоги форума генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

«То, что сейчас здесь происходит, — это чудо», — поделился своими впечатлениями от увиденного Александр Кержаков. Дети, которые поучаствовали в форуме, наверняка согласны с футболистом сборной России.