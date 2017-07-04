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«Аустрия» Вена — «Зенит» — 1:2
Фото: http://fc-zenit.ru
Текст: Данила Игнатов

Капитан Кокорин и ложная «девятка» Жулиано. «Зенит» взял реванш у «Аустрии»

Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона.
4 июля 2017, вторник. 21:10. Футбол

Ради первого матча на втором сборе «Зениту» пришлось преодолеть более 100 км через границу Германии — из тирольского Китцбюэля в город Фёклабрук в Верхней Австрии. На местном стадионе петербуржцев принял вице-чемпион Австрии венская «Аустрия».

Товарищеские матчи (клубы)
04 июля 2017, вторник. 19:00 МСК
Аустрия В
Вена, Австрия
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Филипович – 28, 1:1 – Жулиано – 54, 1:2 – Жирков – 74

С австрийцами «Зенит» играл ещё при прошлом итальянском тренере в 2013-м. Тогда в Вене петербуржцы проиграли 4:1, но всё равно вышли из группы Лиги чемпионов. Правда, от основы той команды Спаллетти в нынешнем «Зените» остались только Лодыгин и Кришито.

Уже за час до матча на маленьком четырёхтысячнике начали собираться люди. Пиво, сосиски, музыка — в Европе даже товарищеский матч может создать атмосферу праздника. На футболистов «Зенита» местные фанаты смотрели без эмоций, а вот своих футболистов ждали у автобуса. Главная звезда этой «Аустрии» — Оларенваджу Кайоде, который по слухам уже этим летом может оказаться в ЦСКА или «Локомотиве». Нигериец минут 15 раздавал автографы детям и делал селфи, после чего помахал болельщиком рукой и скрылся в подтрибунке.

«Зенит» два тайма провёл разными составами. Первый — 4-4-2 с Кокориным-капитаном, Дзюбой, Лодыгиным и двумя экспериментальными линиями, которые можно назвать условно вторым выбором Манчини. Итальянец решил попробовать связку Карпов — Эрнани в центре защиты, и именно бразилец допустил главную ошибку тайма: сначала неудачно заработал для соперников угловой, а потом упустил своего игрока на угловом — 0:1.

В качестве капитана Манчини выбрал именно Кокорина. На тренировках нападающий выглядит одним из лучших, после занятий остаётся работать с мячом и, несмотря на информационный шум вокруг, всегда находится в хорошем настроении. Против «Аустрии» Александру удалось создать несколько опасных моментов для себя и партнёров, к сожалению для «Зенита», не реализованных.

Во втором тайме исправлять положение были призваны Шатов, Полоз и Жулиано. Бразилец после ухода Данни взял себе «десятку», но на поле играл не под нападающим, а чистого форварда. Несмотря на то что эта позиция для Жулиано новая, именно в качестве «ложной девятки» он принёс пользу: сначала заставил защитника ошибиться и забил в пустые ворота, а через 20 минут сыграл в стенку с Жирковым и выдал ему голевой пас пяткой.

Состав второго тайма можно условно назвать первым при Манчини с несколькими оговорками. Во-первых, пока непонятно, кому из тройки форвардов Дзюба — Кокорин — Полоз придётся начать сезон на скамейке. Во-вторых, основным правым защитником итальянец видит всё же Игоря Смольникова, который пропустил матч с «Аустрией» из-за температуры. В-третьих, вызывает вопросы очень глубокая позиция Леандро Паредеса, который в интервью «Чемпионату» говорил, что предпочитает действовать ближе к атаке. В-четвёртых, «Зенит» ещё не закончил трансферную кампанию: до конца августа команду могут усилить ещё несколько легионеров в оборонительную и атакующую линии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аустрия ФК Зенит Александр Кокорин Виктор Жулиано
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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