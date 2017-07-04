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Сергей Фурсенко
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Данила Игнатов

Фурсенко: от «Зенита» стоит ждать ещё приобретений

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о первых впечатлениях от работы с Роберто Манчини и о трансферной деятельности клуба.
4 июля 2017, вторник. 23:05. Футбол
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по окончании контрольного матча петербургской команды с «Аустрией» (2:1) прокомментировал ход трансферной работы в межсезонье, а также рассказал о своих беседах с Роберто Манчини и игроками.

— Вы были на первом сборе «Зенита», а теперь приехали на второй. Какие цели преследуете? Или это просто дежурные визиты?
— Если хочешь достичь результата, то должен всё знать вплоть до деталей. Очень важно поддерживать игроков. Сейчас вбрасывается огромное количество информации, в том числе провокационной. Кого-то надо успокоить, а кого-то поддержать. Считаю, что приоритет – это атмосфера в команде. Тем более, при таком тренере, как Манчини, у нас возникают фантастические возможности.

— Какие в целом впечатления от сборов?
— Сборы проходят очень интересно. Футболистам «Зенита» нравятся упражнения, которые им предлагает главный тренер. Они получают очень хорошую соревновательную практику. Все хотят работать с Манчини. Я поговорил с ребятами, они очень довольны.

Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

Фото: РИА Новости

— Известно, что вы общаетесь и с самим главным тренером. Насколько он коммуникабелен?
— Манчини — человек с харизмой. Роберто достаточно близок к игрокам, но при этом должна быть дисциплина. Самое важное, что главный тренер всё объясняет. Бывает, что есть дисциплина, но не очень понятно что и для чего. Манчини действительно объясняет всё, включая смысл каждого упражнения на тренировке. Он демонстрирует, как игрок должен располагаться на поле, как двигаться и атаковать. Футболистам и интересно по той причине, что понятно.

— Сегодня игру начал в роли капитана Александр Кокорин. Как бы оценили это решение? Его можно назвать экспериментом?
— Считаю, это не эксперимент. Лично я высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый футболист. Думаю, Александр способен стать лучшим в России. А что касается всех околофутбольных проблем, то их просто нужно оставить в стороне.

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— Насколько вы удовлетворены работой на трансферном рынке? Ждать ли нам ещё покупок от «Зенита»?
— Мы довольны всеми, кого приобрели. С «Аустрией» во втором тайме играли семь российских футболистов – это очень приличный показатель. Вырисовывается новая команда. Хотя и среди тех, кто выходил в первом тайме, тоже будут игроки основы. Но, конечно, «Зениту» надо ещё кое-кого купить. Стоит ждать приобретений, и это будет не один новичок.

— Вы могли бы прояснить ситуацию с защитником «Ромы» Костасом Маноласом, который вроде бы уже и сам считал себя футболистом «Зенита»?
— Мы придерживаемся достаточно жёсткой политики с точки зрения футбольного бизнеса. Готовы идти на компромиссы, но это точно не должно превращаться в шантаж.

— Говорят про возможный обмен Кокорина или Артёма Дзюбы на нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Эти слухи имеют под собой основания?
 — Я не комментирую слухи. Та команда «Зенита», которая сейчас находится на сборах, — это всё наши игроки. Мы их ценим, любим, уважаем и будем развивать.

— Какое впечатление осталось у вас от Кубка конфедераций?
— Я смог посетить четыре матча Кубка конфедераций. Нужно ведь ещё и клубом заниматься, в том числе трансферами «Зенита». С точки зрения атмосферы и организации мы показали, что способны принять чемпионат мира 2018 года на очень высоком уровне. РФС и оргкомитет тоже заслужили пять баллов.

«Зениту» нужно заполнять 70-тысячный стадион. На Кубке конфедераций мы посмотрели как всё выглядит, когда болельщики его заполняют. Надеюсь, в ближайшее время и зенитовские болельщики покажут себя во всей красе.

— «Зенит» собирается выступать на стадионе «Санкт-Петербург» с первых туров?
— Да.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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