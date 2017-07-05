Тошич покидает ЦСКА. Главное — в обзоре дня

Пепе стал игроком «Бешикташа»



Бывший защитник «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа». В «Твиттере» была опубликована фотография португальца в футболке турецкой команды, подписывающего контракт.



Контракт защитника с мадридским клубом истёк в конце июня этого года, и он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Пепе мог перейти в «ПСЖ», но стороны не сумели уладить все детали, и переход не состоялся.



Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.

«Зенит» обыграл «Аустрию», одержав первую победу под руководством Манчини

«Зенит» в контрольном матче одержал победу над «Аустрией». Встреча прошла в Верхней Австрии на стадионе «Дитер Муккенхаммер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.



В середине первого тайма венская команда вышла вперёд — Александер Грюнвальд выполнил подачу с углового, мяч после рикошета отскочил к Петару Филиповичу, который с семи метров поразил ворота Юрия Лодыгина. В начале второй половины игры Виктор Жулиано получил передачу в штрафной, быстро разобрался с защитником, затем обыграл вратаря и поразил пустые ворота «Аустрии». Спустя 20 минут Юрий Жирков получил обратную передачу от партнёра, ворвался в штрафную и пробил точно в угол.



«Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини. До этого питерский клуб проиграл два первых контрольных матча после прихода итальянского специалиста — софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).

Фурсенко: от «Зенита» стоит ждать ещё приобретений Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о первых впечатлениях от работы с Роберто Манчини и о трансферной деятельности клуба.

Капитан Кокорин и ложная «девятка» Жулиано. «Зенит» взял реванш у «Аустрии» Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона.

Тошич расторг контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц.



Тошич на несколько дней уехал отдохнуть в Сербию, после чего вернётся в Москву, чтобы уладить все детали ухода из ЦСКА.



Ранее сообщалось, что Тошич хочет остаться в стане «армейцев», однако клуб предлагает ему пойти на сокращение заработной платы на 30%. 30-летний футболист зарабатывал в ЦСКА € 2,2 млн в год.



Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Хавбек провёл в составе москвичей 234 матча и забил 46 голов. Он трижды выиграл с ЦСКА Премьер-Лигу, дважды — Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

«Динамо» со счётом 6:0 разгромило чемпиона Албании

В контрольном матче на сборе в Австрии московское «Динамо» разгромило чемпиона Албании «Кукеси» — 6:0.



Российская команда быстро открыла счёт — уже на 1-й минуте отличился Фатос Бечирай. На 8-й минуте Александр Сапета счёт удвоил. Следующий гол состоялся только на 67-й минуте — точным ударом отметился Евгений Луценко. Несколько минут спустя четвёртый мяч в ворота албанской команды забил Иван Темников. Ближе к концу игры отличился Максим Кузьмин, а окончательный результат установил Темников, оформивший дубль.

«Тосно» объявил об уходе Милевского



Украинский нападающий Артём Милевский покинул «Тосно». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В составе «Тосно» 32-летний украинский нападающий провёл 18 матчей минувшего сезона, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, с московским «Локомотивом». По итогам сезона-2016/17 «Тосно» пробился в российскую Премьер-Лигу.



«Клуб благодарит Артёма за профессиональную работу и желает дальнейших успехов в игровой карьере», — говорится в сообщении.

Команда из Люксембурга выбила «Рейнджерс» из Лиги Европы

«Рейнджерс» завершил выступление в Лиге Европы в первом раунде квалификации. В ответном матче шотландская команда в Люксембурге со счётом 0:2 уступила местному «Прогресс Нидеркорн». На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.



В первом матче на своём поле «Рейнджерс» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Прогресс Нидеркорн» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.



Обидчик знаменитого шотландского клуба в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате Люксембурга.