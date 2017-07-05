Пакман. В чём Самедов лучше Криштиану, а сборная России – худшая

В моих тактических разборах вы уже неоднократно сталкивались с термином Packing. Если вдруг проспали момент, когда Packing вторгся в спортивную аналитику, – краткий ликбез. В прошлом году экс-игрок сборной Германии Штефан Райнартц на пару с Йенсом Хегелером, выступающим сейчас за «Бристоль Сити», разработали показатель, измеряющий количество оппонентов, отрезанных передачами вперёд или удачными обводками. Packing – это цифра отрезанных соперников в целом, Impect, ответвление Packing – аналогичная статистика исключительно по защитникам. Вот простой пример.

Если всё ещё непонятно и нужно объяснить подробнее, то вам сюда:

Как оценивать матч по продвинутой статистике. Гид для «чайников» Немного о том, как оцифровать конкретный матч через продвинутую статистику, которую чаще используют на дистанции.

Считать Packing долго и муторно – программ, автоматизирующих подсчёт, пока нет, из-за чего все данные собираются вручную. В открытом доступе такие данные не появляются, а используются лишь единичными клиентами – например немецким телеканалом ARD. Однако на «Чемпионате» данные по Packing появляются уже не в первый раз: весной был обсчитан весь раунд плей-офф Лиги чемпионов вплоть до финала, а летом – весь Кубок конфедераций.

Интересных цифр будет много. Погружайтесь.

Командная статистика

По итоговым цифрам Кубка конфедераций напрашивается много интересных наблюдений.

1. Стиль сборной Мексики, завязанный на контроле мяча, помог ей лучше всех в абсолютном значении продвигать мяч, однако при кажущейся зрелищности на цифрах он выглядит контролем ради контроля. В ряде игр – например с Россией – мексиканцы чётко разделились на пятёрку пасующих и пятёрку принимающих мяч, а Эктор Эррера был единственным полузащитником, хорошо двигавшим мяч пасом. Цифры рисуют стиль мексиканцев так: отдать мяч защитнику, главным образом Морено, дождаться от него первого паса, попробовать быстро взломать или растянуть соперника в центре или сзади. А дальше как с игровым автоматом: если не получилось – попробуйте ещё раз.

Цифры именно по обострению не должны удивлять: владея мячом больше всех на Кубке конфедераций, Мексика отрезала всего 38,44 защитника за игру. Это очень близко по уровню к России, Камеруну и невероятно далеко от каждой команды-участницы плей-офф. Отчасти в этом виноват и Хуан Карлос Осорио, минимально доверявший Марко Фабиану – пожалуй, лучшему игроку мексиканцев по движению мяча из атакующей группы.

2. Австралия – самая интересная сборная из вылетевших: если в первой части разбора тезис объяснялся лишь наблюдениями за игрой «соккеруз», то теперь подкрепляется цифрами. Во-первых, австралийцы лучше всех из вылетевших команд двигали мяч вперёд – 1375 отрезанных соперников, 458,33 за 90-минутный отрезок (третий результат на Кубке конфедераций после Германии и Мексики). Во-вторых, в пересчёте на 90 минут Австралия лучше всех выключала из игры защитников – 65,33 за матч – и выдала лучший результат турнира против сборной Чили (86 отрезанных игроков обороны).

Чуть не запрыгнули в полуфинал. Австралия дала бой чилийцам Сборная Австралии сыграла вничью с Чили, хотя была не хуже, а то и лучше сильнейшей команды Южной Америки.

Попутно у Австралии раскрылись сразу несколько игроков с сильными качествами пасующих – Сэйнсбери, Миллиган, Муй, – и находящих свободное пространство (Леки). Так устроена анатомия игры «соккеруз» – команда против любого соперника пыталась активно атаковать, по показателям отрезания соперников и защитников уступила только Германии, а при наступлении шла на чужую треть в 6-7 человек. Дело в банальном восприятии схемы 3-4-3: кто-то может считать её оборонительной, а кто-то максимально поставит на атаку.

3. Кстати о восприятии. Сборная России практически по всем цифрам – середняк, который и должен был отсортироваться по итогам группового турнира. Но есть деталь, по которой Россия вообще худшая команда Кубка конфедераций: PackFT/Packing (то есть соотношение отрезанных соперников на финальной трети к общему числу). В принципе такая статистика не имеет корреляции с результатом матча и является второстепенной, но объясняет стиль нашей сборной: она меньше всех обостряет из финальной трети. В клубном российском футболе такая тенденция тоже характерна.

Причины? Одна из них – наше понимание схемы 3-5-2: в первую очередь Россия оборонялась, а лучшие моменты создавала в контратаках, где решающий пас порой делался за пределами финальной трети. Пример – выход Ерохина на ворота в матче с Мексикой, когда Смолов отдал передачу из центрального круга.

Есть и другой момент, которым я уже прожужжал вам уши: нашей сборной не хватает качественного игрока середины поля, умеющего двигать мяч. Лучший игрок России по отрезанным соперникам из финальной трети, Александр Самедов, набрал всего 18 баллов PackFT – он 43-й в общем зачёте Кубка конфедераций, проигрывая даже двум новозеландцам, пятерым камерунцам и центральному защитнику Маттиасу Гинтеру.

4. Сборная Германии – лучшая по Packing/90min, лучшая по абсолютным показателям Impect и вторая на турнире по Impect/90min и Impect/Packing (хотя из участников плей-офф – тоже первая). Германия доказала тезис, согласно которому стиль игры и контроль мяча не имеют значения – для победы гораздо важнее отрезать больше защитников. И в полуфинале, и в финале Германия заработала Packing меньше, чем у соперника (разница -91 и -142 соответственно), однако по Impect была лучше (+21 и +8). Чтобы переигрывать оппонента в остроте, немцам даже не нужен мяч.

Индивидуальная статистика

Packing. Активное участие защитников в начальной стадии атаки – характерная черта мексиканского контроля ради контроля, и в таких условиях обязан был выделиться защитник с шикарным первым пасом. В голландском ПСВ Эктора Морено использовали как глубинного плеймейкера, в сборной Мексики – тоже, наряду с Эррерой: в среднем за 90 минут Морено отрезал 103 соперника. Лишь в одном полном матче Эктор не стал лучшим у «ацтеков» по выключению из игры оппонентов, против Германии, но и там выдал мощнейший результат – 78.

Таким защитником, качественно начинающим атаки, в сборной Чили был Гонсало Хара, а у России – Фёдор Кудряшов. Здесь статистика демонстрирует не столько сильный первый пас Кудряшова, сколько слабость билд-апа сборной России. Даже у Австралии был свой качественный разыгрывающий в опорной зоне (Брэд Миллиган), тогда как у России классного диспетчера не оказалось. Более того, при начале атак центр временами отключался – центральные хавбеки не открывались под передачи, и единственным способом преодоления первой линии прессинга был пас на фланг Комбарову/Жиркову. С такими ситуациями классные команды научились справляться. Что точно нужно выделить, так длинный пас Кудряшова. 13 раз за турнир Фёдор отрезал передачами 5 или больше соперников – больше, чем любой полевой игрок сборной.

Мощная статистика у защитников сборной Германии: сразу четыре игрока «бундесманншафт» попали в топ-10 по Packing. Цифры отражают тренд, увиденный по ходу турнира и отражённый в тактическом разборе Кубка конфедераций – под каждого соперника и при каждом варианте развития событий у Германии находился новый вариант выхода из обороны через пас и новая связка. Рюдигер – Дракслер, Киммих – Штиндль, Гинтер – Штиндль – мы видели много комбинаций.

Impect. Если вы случайно кликнули на этот текст, прочитав только заголовок, то вот главное. Да, Криштиану Роналду в десятке сильнейших вообще нет – он отрезал всего 19 защитников за турнир. Столько же – его партнёр по сборной Пепе.

Цифры Александра Самедова и Александра Головина – аномально высокие, особенно в 90-минутной раскладке: из игроков, проведших больше 50% возможного времени на турнире, Самедов – абсолютно лучший по отрезанию защитников. Повышенную остроту можно объяснить высокой линией защиты, поставленной Португалией (в первом тайме) и Мексикой: Самедов отрезал защитников и прямыми передачами вперёд по флангу, и играя вразрез в центр в паре эпизодов, а Головин качественно обострял из финальной трети. Например, против Мексики он отрезал 32 соперников, но 21 из них – на той самой трети.

Вне конкуренции Алексис Санчес, а его стремление обострять лучше всего иллюстрирует матч с Камеруном: выйдя на полчаса, лидер «Арсенала» отрезал в два раза больше защитников, чем любой другой чилиец за целый матч. За ним – Джошуа Киммих и Артуро Видаль, лучшие с тактической точки зрения игроки Кубка конфедераций. Немного странно, что в топе турнира по отрезанию защитников лидирует защитник, но цифры объясняют и умение Киммиха двигать мяч вперёд, и его склонность играть на обострение. Неудивительно, что такого футболиста очень ценил Хосеп Гвардиола – и странно, что Пеп ещё не поставил все деньги, чтобы перетащить Киммиха к себе в «Сити».

Самый полезный игрок Кубка конфедераций Джошуа Киммих готов играть за Германию буквально везде.

Приём

Packing-статистика учитывает количество отрезанных соперников не только при передачах, но и на приёме мяча. Цифры ниже объясняют, как игрок открывается на мяч, как ищет свободное пространство, цепляется за передачи из глубины. В такой сводке обязательно должен появиться хотя бы один чистый таргетмен – на Кубке конфедераций им стал новозеландец Крис Вуд, под которого была заточена простая, как молоток, игра островной сборной: выбей на Вуда и понадейся на удачный отскок.

Но в первую очередь статистика рисует лучших игроков турнира по поиску пространства, и здесь нужно выделить Ларса Штиндля: в пересчёте на 90 минут он отрезал в среднем 102 игроков, тогда как Криштиану – 99, а Алексис Санчес – 98. В феврале на FOX Sports Asia вышел материал, где Штиндля называли «непризнанным раумдойтером» (raumdeuter – искатель пространства, так себя величает первый в мире раумдойтер Томас Мюллер). Характеристика чётко отражает его главную способность – умение находить зоны между линиями, между соперниками, куда умные партнёры сразу смогут доставить мяч. На Кубке конфедераций Штиндлю повезло и с личными курьерами: Гинтер и Киммих здорово чувствовали, когда именно Ларс просит мяч.

Типичное открывание Ларса Штиндля

Packing + приём

Сводная статистика и сделанных передач, отрезающих соперников, и принятых передач. По сути, она отражает вовлечённость игрока в атакующие действия своей команды. В таблицу не попали игроки, проведшие меньше 50% возможного времени команды на Кубке конфедераций.

Здесь опять же много знакомых людей, позволяющих говорить о своём заоблачном уровне атакующих действий – Санчес, Видаль, Криштиану, Штиндль, Киммих. Рядом с ними выделяются, как принято говорить в хоккее, «двусторонние» защитники – Исла и Лайюн, обожающие подключаться в атаку и выполняющие громадный объём атакующих действий. По абсолютным показателям Исла вообще третий на КК-2017 после Видаля и Санчеса, он нацелен на атаку, постоянно смотрит вперёд и здорово взаимодействует с инсайдами при схеме 4-3-3. Находка, а не защитник, если бы не травмы…

Чуть-чуть не хватило, чтобы влезть в топ игроков по сводной пасовой статистике, другому крайнему защитнику Чили Жану Босежуру, а также самой светлой австралийской голове (лысой) Аарону Мую, мощно работавшему и с пасом, и с поиском свободных зон (56,5 и 50 баллов за матч соответственно). У сборной России лучший – Фёдор Смолов со 102,6 очка.

Что всё это значит?

В командной статистике главный показатель – Impect, причём даже не в контексте соотношения с Packing, а в абсолютном значении. В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17 путёвку в следующий раунд получали 10 из 14 команд, переигрывавших оппонента по отрезанию защитников. Исключениями были команды либо оборонительного плана, либо перестроившиеся на контратакующий стиль под соперника: «Монако» в обеих выигранных сериях плей-офф, «Лестер» против «Севильи» и «Атлетико» против «Лестера».

По итогам Кубка конфедераций статистика тоже кричит о корреляции Impect и результата матча. Если исключить игру Камеруна и Чили, где соперники отрезали по 60 защитников каждый, то команда с лучшим Impect выигрывала в 9 из 15 случаев. Не проигрывала – в 14 из 15. Лишь одна сборная проиграла матч, где была лучше по остроте – сборная России. Против Мексики.

Поэтому команды правильнее всего оценивать именно по Impect: корреляция победы по Impect и победы в матче – 0,6. Удивительно, как с такими цифрами не запрыгнула в полуфинал Австралия, но статистика указывает на очень неплохие шансы «соккеруз» выстрелить на ЧМ-2018 (только бы отобраться на него сначала). Зато с Германией правило работает безотказно: в каждом матче «бундесманншафт» переигрывала соперника по отрезанию защитников, и как следствие – победила четырежды в пяти играх.

Персональная статистика Packing должна служить качественным средством скаутинга и анализа перед матчем. Она может помогать покупать правильных игроков под свою философию футбола: например, гладбахская «Боруссия» после КК отвалила 17 млн евро за Маттиаса Гинтера, одного из топ-10 игроков турнира по Packing, и там воссоединится связка Гинтер – Штиндль. А ведь были ещё Кристенсен, Дауд, Джака – игроки, которых тоже любит Packing-статистика. Поговаривают даже, что в «Боруссии» используют её подобие. С её помощью можно вычислить главного ответственного за первый пас и поиск острых решений у каждой команды, традиционная статистика передач не даёт такую информацию.

Сейчас до сих пор берут в сборную по ТТД без разбивки на важность и качество действий, однако цифры Packing дадут гораздо больше, чем традиционные ТТД.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».