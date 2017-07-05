Как это работает. Переводчики РФПЛ

«Чемпионат» открывает новую рубрику «Как это работает» — о профессиях в российском футболе. В первом выпуске рассказываем, что собой представляет работа переводчиков, с какими сложностями они сталкиваются при работе с легионерами и как на самом деле осуществляется тренировочный процесс.

Когда в РФПЛ появились переводчики?

Помощь переводчиков в российских клубах понадобилась, когда в Россию стали приезжать первые легионеры. Так, в 1996 году ЦСКА арендовал бразильцев Леандро Самарони и Леонидаса.



– Переводчиком у нас был журналист Владимир Константинов. Сначала он был просто переводчиком, а потом стал ещё и пресс-атташе. Но тогда бразильцы очень быстро изучали русский, – рассказал бывший тренер ЦСКА, а теперь наставник «Урала» Александр Тарханов. В 1999 году Константинов даже выпустил книгу «Записки пресс-атташе», в которой рассказал о своей работе в «армейском» клубе.



Затем в августе 1997 года «Спартак» подписал бразильского нападающего Луиса Робсона. Тогда же в команде и появился переводчик Георгий Чавдарь. Помимо португальского он владеет французским, итальянским, хорватским, сербским, македонским, испанским и английским языками. Чавдарь до сих пор работает в структуре «Спартака» и занимает административную должность.

Во всех ли командах есть переводчики?

Нет. Например, в «Тосно» и «Динамо» все футболисты прекрасно понимают по-русски. В «Оренбурге» при необходимости установки тренера помогает переводить на английский пресс-атташе. В «Зените» при Мирче Луческу обязанности переводчика выполнял ассистент главного тренера.



В «Анжи» общение с легионерами лежит на плечах начальника службы лицензирования и сертификации Махача Гамзатова. Дополнительно ему помогает клубный фотограф Сергей Расулов. А в «Уфе» роль переводчика выполняет Виллиам де Оливейра – бывший бразильский футболист, вошедший в тренерский штаб Сергея Семака.



Иногда при иностранных специалистах клуб нанимает нескольких переводчиков. Например, в «Спартаке» помогают налаживать связь между игроками и тренером сразу два человека – Глеб Дворецкий и Артём Фетисов.



– Артём переводит для русскоязычных, а я – для иностранцев. Если он находится далеко и Каррера даёт команду, могу её перевести и для русскоязычных футболистов. Но стараюсь концентрироваться на своих задачах, – рассказал в интервью «Чемпионату» Дворецкий.

Что входит в обязанности переводчика?

Существует два вида переводчиков: в клубе и в команде. Первый отвечает за коммуникацию внутри клубной структуры, если в руководстве или административном штабе есть иностранцы. К примеру, спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус не владеет русским языком и нуждается в переводчике.



Второй занимается адаптацией легионеров в новой для них среде. Когда в команде появляется иностранец возникает целый ряд организационных вопросов. Начинаются поиски квартиры, машины, помощь в переезде семьи. Легионерам также необходима помощь с коммуникацией со всеми службами клуба, подбором формы. Кроме того, переводчики помогают на пресс-конференциях и флеш-интервью и играют огромную роль в тренировочном процессе.

Как переводчики участвуют в тренировочном процессе?

Как правило, основным языком коммуникации является английский. Установки, упражнения, слова тренера (неважно, россиянина или иностранца) обычно переводятся для игроков на английский язык в силу ограниченности во времени. Если у футболиста остаются вопросы или тренер считает, что игрок что-то недопонял, переводчик дополнительно разъясняет всё спортсмену на его родном или более знакомом языке.



Но основное место в работе над переводом на поле занимают не слова, а эмоции. Специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлёв рассказывал, что бывший тренер ЦСКА Зико требовал не просто монотонного перевода, а передачи всех интонаций, жестов и даже повторения мимики тренера.

Зико и Максим Головлёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Именно поэтому некоторые тренеры предпочитают самостоятельно осуществлять перевод установок во время занятий и только после них обращаться к помощи сотрудников международного отдела.



– Александр Григорян старается не использовать переводчика в самом тренировочном процессе. Очень редко привлекает, если нужно донести до футболиста определённую задачу на поле или какое-то упражнение. Обычно после тренировки в холле минут пять помогаю передать какую-то мысль или спросить, как дела у того или иного игрока, – рассказал переводчик «Анжи» Махач Гамзатов.

Сколько языков должен знать переводчик?

Нет минимума или максимума языков, которыми должен владеть переводчик. Всё зависит от того, на скольких языках разговаривают в клубе. Например, в «Анжи» и «Локомотиве» достаточно одного английского, чтобы осуществлять коммуникацию в команде, в «Ростове» и «Рубине» ещё необходим испанский. Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров и вовсе разговаривает на 12 языках и может переводить ещё с 15-20, но в команде всё равно основным является английский.

Как часто легионеры просят помощи в бытовых вопросах?

Обязанности переводчика в команде предусматривают чуть ли не круглосуточную готовность помогать иностранцам. Ведь они оказываются в абсолютно неизвестной им среде и нуждаются в доверенном лице. Даже самый элементарный вопрос человек, не владеющий русским языком, едва ли сможет решить самостоятельно.



– Футболисты могут написать в два ночи и попросить вызвать такси или скинуть деньги на МТС. Это здорово! Я никогда не выключаю телефон. Есть такие переводчики, которые выключают мобильный в 10 вечера, потому что рабочий день окончен. Но в силу того, что у меня муж иностранец, понимаю, с какими проблемами им приходится сталкиваться, – рассказала бывший директор международного отдела «Ростова» Ада Назырова.

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А в некоторых городах, например в Махачкале, футболисты-легионеры и вовсе не выезжают в город без сопровождения переводчика.



– Процент людей, которые знают язык, в нашем городе очень мал. Если в Москве в торговых центрах менеджеры по продажам могут изъяснятся на английском, то у нас – нет. Поэтому если у футболистов есть планы выехать в город, что-то купить, то они меня предупреждают, и мы едем вместе, – признался переводчик «Анжи».

Махач Гамзатов Фото: Пресс-служба ФК «Анжи»

Какие сложности чаще всего возникают при работе с иностранцами?

Как правило, все механизмы работы с легионерами у переводчиков отлажены до автоматизма. Если и возникают какие-то сложности, то они обычно связаны с тонкостями менталитета иностранцев. Кто-то очень скучает по дому, кому-то не нравится местная еда. Были истории, когда, например, на просмотры в клубы РФПЛ приезжали игроки из Африки и Латинской Америки, которые не различали цифр и не умели читать. Из-за этого они не могли воспользоваться лифтом или прочитать время отправления своего рейса на родном же языке. Бывали в истории российского футбола и такие забавные случаи.



– В 2007 году в «Рубин» приехал бразильский легионер Жаилсон. Первое время жил в гостинице, но потом его поселили в квартиру вместе с португальцем Фабио Фелисио. И тут – звонок от него. В трубке встревоженный голос: «Не можем открыть дверь изнутри. Что делать? Очень хочется кушать». Говорю: «Не переживай, сейчас пришлём водителя, он поможет. Скинешь ему ключи с балкона, и он попробует отпереть дверь снаружи». А жили они на втором этаже. Я пообещал, что водитель приедет через 15-20 минут, но тот чуть задержался и приехал через полчаса. Выходит из машины и видит картину: Жаилсон повис на карнизе второго этажа и пытается спрыгнуть вниз. Видимо, надоело ждать. Водитель кричит: «Стой, что ты делаешь?» А тот, вероятно, подумал, что это полиция. Спрыгнул – и дал дёру. Водитель в погоню. Кричит: «Я свой, остановись!». Но Жаилсон по-русски ни бум-бум. Мало того что не останавливается, так ещё и средний палец умудрился ему на бегу несколько раз показать. Кончилось всё тем, что он забежал в подъезд. Водитель за ним. Догнал бедолагу только на последнем этаже. Только там кое-как смог объяснить, что к чему, – рассказал бывший переводчик «Рубина» Юрий Солано.

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Как переводчики запоминают всё, что говорят футболисты во время интервью и пресс-конференций?

Один из наиболее популярных способов запоминать сказанное на пресс-конференциях – делать записи. Обычно переводчики отмечают на бумаге значимые слова: названия команд или счёт, яркие прилагательные или глаголы, имена футболистов, о которых говорит тренер. Это отправная точка, по которой позже они восстанавливают ответ тренера или игрока.

Однако на флеш-интервью возможности что-то записать на листе бумаге уже нет. Тут всё зависит только от памяти переводчика. Чаще всего ответы тренеров и футболистов в таком формате максимально коротки, что не достаёт труда их запомнить и воспроизвести. Но бывают и исключительные случаи.

– Техника последовательного перехода подразумевает возможность ведения записей за говорящим, но можно обойтись и без этого. Бывает, что кто-то говорит так много, что я могу начать переводить с конца, чтобы по ходу перевода вспомнить, что было вначале, и перевести, не меняя смысла, – рассказал переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий.

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Кроме того, многие сотрудники международных служб команд РФПЛ специально повторяют перед каждым матчем футбольную лексику, чтобы освежить в памяти все термины и быть готовыми к синхронному переводу.



– Иногда случаются провалы, когда не можешь подобрать точное слово. Если это мой основной язык, например немецкий, то синоним придёт. Но порой приходится переводить с португальского, хотя я его не знаю по-настоящему хорошо. Однажды была ситуация, когда меня сам Фернандо, которого я переводил, выручил. Он понял, к чему я клоню, мучительно пытаясь подобрать слово, и подсказал, – рассказал Дворецкий.

Посещают ли переводчики дополнительные курсы?

Работа в команде отбирает много сил и времени, поэтому на посещение дополнительных курсов просто нет возможности. Тем более, как признаются сами переводчики, языковой практики в рабочее время предостаточно, что делает посещение каких-либо лингвистических семинаров бессмысленным. Если это, конечно, не изучение нового языка.

Учат ли в футбольных клубах легионеров русскому языку?

В первую очередь это зависит от команды, в которой играет футболист. Некоторые клубы обязывают легионеров учить русский, прописывая соответствующий пункт в их контракте. Но даже если такого пункта нет, футболисты стремятся узнать хотя бы какие-то основы, чтобы чувствовать себя комфортнее в незнакомой среде.



Обычно иностранцы сами нанимают себе преподавателей русского языка или обращаются к переводчикам с просьбой найти хорошего учителя. Сами переводчики редко соглашаются давать уроки русского – попросту не хватает времени.



– Миха просил меня научить его русскому, – призналась экс-сотрудница «Ростова» Ада Назырова. — Он знает около семи-восьми языков и на поле во мне уже не нуждается. Город, где он жил, находился на границе с Италией, поэтому Мевля говорит на итальянском, словенском, понимает испанский. Мы обычно обедаем испанской диаспорой, и Миха понимает сто процентов из того, что мы говорим. Немного говорит по-французски, так как играл в Швейцарии, знает чуть-чуть иврит. Миха очень легко учит языки и просил найти ему преподавателя русского языка. Правда, пока это решили оставить на следующий сезон.

Как стать переводчиком?

Историй о попадании в команды РФПЛ в качестве переводчиков очень много. Например, Алексея Везерова «Крылья Советов» нашли через нотариальную контору, где его рекомендовали в качестве отличного специалиста. Сотрудник «Локомотива», прежде чем стать переводчиком, работал в пресс-службе клуба и сменил специальность после прихода в команду Билича ввиду знания языка. Артём Фетисов, переводчик «Спартака», увидел вакансию на Head Hunter и откликнулся на неё. Пройдя собеседование в отделе кадров и лично пообщавшись с Массимо Каррерой, Фетисов получил заветную должность.



Откликнуться на похожую вакансию от ЦСКА мог и нынешний переводчик «армейцев» Максим Головлёв, но в итоге не решился. Правда, судьба сама настигла Головлёва – спустя какое-то время ему позвонила бывшая преподавательница и рассказала, что именно его рекомендовали на должность в команде.

Сколько зарабатывают переводчики?

Уровень заработной платы переводчиков в разных командах сильно отличается. Обычно о поиске сотрудников в международный отдел клубы объявляют на сайтах вакансий. Так, в 2008 году в ЦСКА требовался англоязычный переводчик с оплатой труда от 35 тысяч рублей, в 2016 году «Спартак» искал переводчика с итальянским на зарплату от 65 тысяч рублей. А «Ростов» в апреле разместил объявление о поиске переводчика на ставку от 30 до 70 тысяч. При этом какие-то клубы даже готовы предоставить жильё будущим сотрудникам.

Какие перспективы развития есть у переводчиков?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить судьбы трёх людей, которые когда-то были переводчиками. Роман Асхабадзе начинал в качестве сотрудника международного отдела, помогая легионерам «Спартака». Со временем ему удалось пробиться в административную структуру клуба, а потом и вовсе стать генеральным директором.



Другой известный переводчик – Александр Низелик – начинал свой путь с журналистики, но судьба привела его в «Зенит». Устроившись переводчиком к тогда ещё возглавлявшему питерский клуб Лучано Спаллетти, Низелик не скрывал, что мечтает стать тренером. После работы с другим итальянцем – Фабио Капелло – в сборной России, его мечта осуществилась. Сейчас Александр помогает в качестве ассистента главному тренеру «Уфы» Сергею Семаку.



Но самый яркий пример того, как обыкновенный переводчик смог продвинуться по карьерной лестнице и добиться невиданных высот, – португальский тренер Жозе Моуринью. Когда-то он начинал в качестве переводчика в «Спортинге» у Бобби Робсона, затем перебрался за ним в «Порту». Когда Робсон был назначен главным тренером «Барселоны», Моуринью стал его ассистентом. На сегодняшний день Особенный – один из лучших тренеров в мире, одержавший победу во всех четырёх европейских финалах, в которых ему приходилось участвовать.

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