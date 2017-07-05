Как это работает. Переводчики РФПЛ

«Чемпионат» открывает новую рубрику «Как это работает» — о профессиях в российском футболе. В первом выпуске рассказываем, что собой представляет работа переводчиков, с какими сложностями они сталкиваются при работе с легионерами и как на самом деле осуществляется тренировочный процесс.
Когда в РФПЛ появились переводчики?
Помощь переводчиков в российских клубах понадобилась, когда в Россию стали приезжать первые легионеры. Так, в 1996 году ЦСКА арендовал бразильцев Леандро Самарони и Леонидаса.
– Переводчиком у нас был журналист Владимир Константинов. Сначала он был просто переводчиком, а потом стал ещё и пресс-атташе. Но тогда бразильцы очень быстро изучали русский, – рассказал бывший тренер ЦСКА, а теперь наставник «Урала» Александр Тарханов. В 1999 году Константинов даже выпустил книгу «Записки пресс-атташе», в которой рассказал о своей работе в «армейском» клубе.
Затем в августе 1997 года «Спартак» подписал бразильского нападающего Луиса Робсона. Тогда же в команде и появился переводчик Георгий Чавдарь. Помимо португальского он владеет французским, итальянским, хорватским, сербским, македонским, испанским и английским языками. Чавдарь до сих пор работает в структуре «Спартака» и занимает административную должность.
Во всех ли командах есть переводчики?
Нет. Например, в «Тосно» и «Динамо» все футболисты прекрасно понимают по-русски. В «Оренбурге» при необходимости установки тренера помогает переводить на английский пресс-атташе. В «Зените» при Мирче Луческу обязанности переводчика выполнял ассистент главного тренера.
В «Анжи» общение с легионерами лежит на плечах начальника службы лицензирования и сертификации Махача Гамзатова. Дополнительно ему помогает клубный фотограф Сергей Расулов. А в «Уфе» роль переводчика выполняет Виллиам де Оливейра – бывший бразильский футболист, вошедший в тренерский штаб Сергея Семака.
Иногда при иностранных специалистах клуб нанимает нескольких переводчиков. Например, в «Спартаке» помогают налаживать связь между игроками и тренером сразу два человека – Глеб Дворецкий и Артём Фетисов.
– Артём переводит для русскоязычных, а я – для иностранцев. Если он находится далеко и Каррера даёт команду, могу её перевести и для русскоязычных футболистов. Но стараюсь концентрироваться на своих задачах, – рассказал в интервью «Чемпионату» Дворецкий.
Что входит в обязанности переводчика?
Существует два вида переводчиков: в клубе и в команде. Первый отвечает за коммуникацию внутри клубной структуры, если в руководстве или административном штабе есть иностранцы. К примеру, спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус не владеет русским языком и нуждается в переводчике.
Второй занимается адаптацией легионеров в новой для них среде. Когда в команде появляется иностранец возникает целый ряд организационных вопросов. Начинаются поиски квартиры, машины, помощь в переезде семьи. Легионерам также необходима помощь с коммуникацией со всеми службами клуба, подбором формы. Кроме того, переводчики помогают на пресс-конференциях и флеш-интервью и играют огромную роль в тренировочном процессе.
Как переводчики участвуют в тренировочном процессе?
Как правило, основным языком коммуникации является английский. Установки, упражнения, слова тренера (неважно, россиянина или иностранца) обычно переводятся для игроков на английский язык в силу ограниченности во времени. Если у футболиста остаются вопросы или тренер считает, что игрок что-то недопонял, переводчик дополнительно разъясняет всё спортсмену на его родном или более знакомом языке.
Но основное место в работе над переводом на поле занимают не слова, а эмоции. Специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлёв рассказывал, что бывший тренер ЦСКА Зико требовал не просто монотонного перевода, а передачи всех интонаций, жестов и даже повторения мимики тренера.
Зико и Максим Головлёв
Именно поэтому некоторые тренеры предпочитают самостоятельно осуществлять перевод установок во время занятий и только после них обращаться к помощи сотрудников международного отдела.
– Александр Григорян старается не использовать переводчика в самом тренировочном процессе. Очень редко привлекает, если нужно донести до футболиста определённую задачу на поле или какое-то упражнение. Обычно после тренировки в холле минут пять помогаю передать какую-то мысль или спросить, как дела у того или иного игрока, – рассказал переводчик «Анжи» Махач Гамзатов.
Сколько языков должен знать переводчик?
Нет минимума или максимума языков, которыми должен владеть переводчик. Всё зависит от того, на скольких языках разговаривают в клубе. Например, в «Анжи» и «Локомотиве» достаточно одного английского, чтобы осуществлять коммуникацию в команде, в «Ростове» и «Рубине» ещё необходим испанский. Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров и вовсе разговаривает на 12 языках и может переводить ещё с 15-20, но в команде всё равно основным является английский.
Как часто легионеры просят помощи в бытовых вопросах?
Обязанности переводчика в команде предусматривают чуть ли не круглосуточную готовность помогать иностранцам. Ведь они оказываются в абсолютно неизвестной им среде и нуждаются в доверенном лице. Даже самый элементарный вопрос человек, не владеющий русским языком, едва ли сможет решить самостоятельно.
– Футболисты могут написать в два ночи и попросить вызвать такси или скинуть деньги на МТС. Это здорово! Я никогда не выключаю телефон. Есть такие переводчики, которые выключают мобильный в 10 вечера, потому что рабочий день окончен. Но в силу того, что у меня муж иностранец, понимаю, с какими проблемами им приходится сталкиваться, – рассказала бывший директор международного отдела «Ростова» Ада Назырова.
А в некоторых городах, например в Махачкале, футболисты-легионеры и вовсе не выезжают в город без сопровождения переводчика.
– Процент людей, которые знают язык, в нашем городе очень мал. Если в Москве в торговых центрах менеджеры по продажам могут изъяснятся на английском, то у нас – нет. Поэтому если у футболистов есть планы выехать в город, что-то купить, то они меня предупреждают, и мы едем вместе, – признался переводчик «Анжи».
Махач Гамзатов
Какие сложности чаще всего возникают при работе с иностранцами?
Как правило, все механизмы работы с легионерами у переводчиков отлажены до автоматизма. Если и возникают какие-то сложности, то они обычно связаны с тонкостями менталитета иностранцев. Кто-то очень скучает по дому, кому-то не нравится местная еда. Были истории, когда, например, на просмотры в клубы РФПЛ приезжали игроки из Африки и Латинской Америки, которые не различали цифр и не умели читать. Из-за этого они не могли воспользоваться лифтом или прочитать время отправления своего рейса на родном же языке. Бывали в истории российского футбола и такие забавные случаи.
– В 2007 году в «Рубин» приехал бразильский легионер Жаилсон. Первое время жил в гостинице, но потом его поселили в квартиру вместе с португальцем Фабио Фелисио. И тут – звонок от него. В трубке встревоженный голос: «Не можем открыть дверь изнутри. Что делать? Очень хочется кушать». Говорю: «Не переживай, сейчас пришлём водителя, он поможет. Скинешь ему ключи с балкона, и он попробует отпереть дверь снаружи». А жили они на втором этаже. Я пообещал, что водитель приедет через 15-20 минут, но тот чуть задержался и приехал через полчаса. Выходит из машины и видит картину: Жаилсон повис на карнизе второго этажа и пытается спрыгнуть вниз. Видимо, надоело ждать. Водитель кричит: «Стой, что ты делаешь?» А тот, вероятно, подумал, что это полиция. Спрыгнул – и дал дёру. Водитель в погоню. Кричит: «Я свой, остановись!». Но Жаилсон по-русски ни бум-бум. Мало того что не останавливается, так ещё и средний палец умудрился ему на бегу несколько раз показать. Кончилось всё тем, что он забежал в подъезд. Водитель за ним. Догнал бедолагу только на последнем этаже. Только там кое-как смог объяснить, что к чему, – рассказал бывший переводчик «Рубина» Юрий Солано.
Как переводчики запоминают всё, что говорят футболисты во время интервью и пресс-конференций?
Один из наиболее популярных способов запоминать сказанное на пресс-конференциях – делать записи. Обычно переводчики отмечают на бумаге значимые слова: названия команд или счёт, яркие прилагательные или глаголы, имена футболистов, о которых говорит тренер. Это отправная точка, по которой позже они восстанавливают ответ тренера или игрока.
Однако на флеш-интервью возможности что-то записать на листе бумаге уже нет. Тут всё зависит только от памяти переводчика. Чаще всего ответы тренеров и футболистов в таком формате максимально коротки, что не достаёт труда их запомнить и воспроизвести. Но бывают и исключительные случаи.
– Техника последовательного перехода подразумевает возможность ведения записей за говорящим, но можно обойтись и без этого. Бывает, что кто-то говорит так много, что я могу начать переводить с конца, чтобы по ходу перевода вспомнить, что было вначале, и перевести, не меняя смысла, – рассказал переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий.
Кроме того, многие сотрудники международных служб команд РФПЛ специально повторяют перед каждым матчем футбольную лексику, чтобы освежить в памяти все термины и быть готовыми к синхронному переводу.
– Иногда случаются провалы, когда не можешь подобрать точное слово. Если это мой основной язык, например немецкий, то синоним придёт. Но порой приходится переводить с португальского, хотя я его не знаю по-настоящему хорошо. Однажды была ситуация, когда меня сам Фернандо, которого я переводил, выручил. Он понял, к чему я клоню, мучительно пытаясь подобрать слово, и подсказал, – рассказал Дворецкий.
Посещают ли переводчики дополнительные курсы?
Работа в команде отбирает много сил и времени, поэтому на посещение дополнительных курсов просто нет возможности. Тем более, как признаются сами переводчики, языковой практики в рабочее время предостаточно, что делает посещение каких-либо лингвистических семинаров бессмысленным. Если это, конечно, не изучение нового языка.
Учат ли в футбольных клубах легионеров русскому языку?
В первую очередь это зависит от команды, в которой играет футболист. Некоторые клубы обязывают легионеров учить русский, прописывая соответствующий пункт в их контракте. Но даже если такого пункта нет, футболисты стремятся узнать хотя бы какие-то основы, чтобы чувствовать себя комфортнее в незнакомой среде.
Обычно иностранцы сами нанимают себе преподавателей русского языка или обращаются к переводчикам с просьбой найти хорошего учителя. Сами переводчики редко соглашаются давать уроки русского – попросту не хватает времени.
– Миха просил меня научить его русскому, – призналась экс-сотрудница «Ростова» Ада Назырова. — Он знает около семи-восьми языков и на поле во мне уже не нуждается. Город, где он жил, находился на границе с Италией, поэтому Мевля говорит на итальянском, словенском, понимает испанский. Мы обычно обедаем испанской диаспорой, и Миха понимает сто процентов из того, что мы говорим. Немного говорит по-французски, так как играл в Швейцарии, знает чуть-чуть иврит. Миха очень легко учит языки и просил найти ему преподавателя русского языка. Правда, пока это решили оставить на следующий сезон.
Как стать переводчиком?
Историй о попадании в команды РФПЛ в качестве переводчиков очень много. Например, Алексея Везерова «Крылья Советов» нашли через нотариальную контору, где его рекомендовали в качестве отличного специалиста. Сотрудник «Локомотива», прежде чем стать переводчиком, работал в пресс-службе клуба и сменил специальность после прихода в команду Билича ввиду знания языка. Артём Фетисов, переводчик «Спартака», увидел вакансию на Head Hunter и откликнулся на неё. Пройдя собеседование в отделе кадров и лично пообщавшись с Массимо Каррерой, Фетисов получил заветную должность.
Откликнуться на похожую вакансию от ЦСКА мог и нынешний переводчик «армейцев» Максим Головлёв, но в итоге не решился. Правда, судьба сама настигла Головлёва – спустя какое-то время ему позвонила бывшая преподавательница и рассказала, что именно его рекомендовали на должность в команде.
Сколько зарабатывают переводчики?
Уровень заработной платы переводчиков в разных командах сильно отличается. Обычно о поиске сотрудников в международный отдел клубы объявляют на сайтах вакансий. Так, в 2008 году в ЦСКА требовался англоязычный переводчик с оплатой труда от 35 тысяч рублей, в 2016 году «Спартак» искал переводчика с итальянским на зарплату от 65 тысяч рублей. А «Ростов» в апреле разместил объявление о поиске переводчика на ставку от 30 до 70 тысяч. При этом какие-то клубы даже готовы предоставить жильё будущим сотрудникам.
Какие перспективы развития есть у переводчиков?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить судьбы трёх людей, которые когда-то были переводчиками. Роман Асхабадзе начинал в качестве сотрудника международного отдела, помогая легионерам «Спартака». Со временем ему удалось пробиться в административную структуру клуба, а потом и вовсе стать генеральным директором.
Другой известный переводчик – Александр Низелик – начинал свой путь с журналистики, но судьба привела его в «Зенит». Устроившись переводчиком к тогда ещё возглавлявшему питерский клуб Лучано Спаллетти, Низелик не скрывал, что мечтает стать тренером. После работы с другим итальянцем – Фабио Капелло – в сборной России, его мечта осуществилась. Сейчас Александр помогает в качестве ассистента главному тренеру «Уфы» Сергею Семаку.
Но самый яркий пример того, как обыкновенный переводчик смог продвинуться по карьерной лестнице и добиться невиданных высот, – португальский тренер Жозе Моуринью. Когда-то он начинал в качестве переводчика в «Спортинге» у Бобби Робсона, затем перебрался за ним в «Порту». Когда Робсон был назначен главным тренером «Барселоны», Моуринью стал его ассистентом. На сегодняшний день Особенный – один из лучших тренеров в мире, одержавший победу во всех четырёх европейских финалах, в которых ему приходилось участвовать.
|Клуб
|Переводчик
|Возраст
|Языки
|Работа в клубе
|«Амкар»
|Филипп Алеев
|24 года
|Английский, французский
|В команде с 2015 года
|«Анжи»
|Махач Гамзатов
|31 год
|Английский
|Работает переводчиком с января 2017 года, параллельно занимая должность начальника лицензирования и сертификации
|«Арсенал»
|Игорь Царуш
|42 года
|Английский, румынский, молдавский, французский, итальянский, испанский
|В команде с 2017 года
|«Ахмат»
|Адам Гантемиров
|24 года
|Испанский
|Пришёл в клуб в январе 2011 года
|Рустам Гелагаев
|30 лет
|Английский
|Работает в команде с июня 2014 года
|«Динамо»
|Нет переводчика
|«Зенит»
|Нет переводчика
|Тренерские установки переводит Игорь Симутенков, в бытовых переводах помогает начальник команды Илья Писарский
|«Краснодар»
|Антон Ханабеев
|28 лет
|Английский, испанский, португальский
|В команде с 2011 года
|Михаил Волков
|34 года
|Английский
|Работает в команде с 2014 года
|Алексис Флоренс
|26 лет
|Испанский, португальский
|В «Краснодаре» с 2016 года
|«Локомотив»
|Степан Левин
|25 лет
|Английский, сербский и хорватский
|Работал с 2005 года в пресс-службе клуба, параллельно с 2008 года являясь диктором стадиона. В 2011 году перешёл в административный отдел. Переводчиком начал работать с 2012 года, когда главным тренером был назначал Славен Билич.
|«Ростов»
|Нет переводчика
|«Рубин»
|Ада Назырова
|29 лет
|Английский, испанский, французский, немного итальянский и португальский
|Была переводчиком в «Рубине», затем – начальником международного отдела «Ростова» с 2014 по 2017 год. Летом 2017 года вернулась в «Рубин».
|Артур Заставниченко
|34 года
|Английский, испанский
|В команде с 2013 года
|Артём Журавлёв
|38 лет
|Английский, французский, испанский
|В команде с 2003 года
|«СКА- Хабаровск»
|Нет переводчика
|«Спартак»
|Глеб Дворецкий
|30 лет
|Английский, немецкий, немного испанский, португальский, итальянский
|Работает в команде с 2014 года
|Артём Фетисов
|28 лет
|Итальянский
|В «Спартаке» работает с 2016 года, после прихода Массимо Карреры
|«Тосно»
|Нет переводчика
|«Урал»
|Андрей Тиунов
|30 лет
|Испанский, английский, немецкий, немного португальский и французский
|В команде с 2010 года
|«Уфа»
|Виллиам де Оливейра
|34 года
|Португальский (родной), английский, сербский, испанский, русский
|Бывший футболист. Закончил карьеру в «Уфе» и в 2015 вошёл в тренерский штаб, параллельно исполняя обязанности переводчика
|ЦСКА
|Максим Головлёв
|36 лет
|Английский, португальский, испанский
|В ЦСКА работает с 2004 года