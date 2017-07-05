Тест. Кражи, драки, Марадона. Что происходило во время Кубка конфедераций?

Кубок конфедераций завершился несколько дней назад, а значит, самое время вспомнить всё самое весёлое и необычное, что с ним связано. Некоторые околофутбольные скандалы и сенсации вторглись в жизнь даже самых далёких от футбола людей. А как насчёт вас?
Если у вас не открывается тест, вы можете ознакомиться с ним по данной ссылке.
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Главный тест лета. Что вы знаете о Кубке конфедераций?
Вспоминайте всё: рекорды, звёзд и скандалы.
Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Всё просто. Мы даём один факт — вы угадываете.