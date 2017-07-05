Тест. Кражи, драки, Марадона. Что происходило во время Кубка конфедераций?

Вы же следили за околофутбольными историями?

Кубок конфедераций завершился несколько дней назад, а значит, самое время вспомнить всё самое весёлое и необычное, что с ним связано. Некоторые околофутбольные скандалы и сенсации вторглись в жизнь даже самых далёких от футбола людей. А как насчёт вас?

Если у вас не открывается тест, вы можете ознакомиться с ним по данной ссылке.

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Главный тест лета. Что вы знаете о Кубке конфедераций? Вспоминайте всё: рекорды, звёзд и скандалы.