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Зоран Тошич
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Каким мы запомним Зорана Тошича

Накануне «Чемпионат» сообщил об уходе Зорана Тошича из ЦСКА. Сегодня об этом официально заявили в клубе.
5 июля 2017, среда. 16:17. Футбол

Июнь 2010 года. ЦСКА пополнили новички. Один – Сейду Думбия, второй – Зоран Тошич. Серб успел провести два матча за «Манчестер Юнайтед», и отыграл небольшой, но яркий отрезок в «Кёльне». Но как быстро он сможет освоиться в России и как надолго здесь задержится, было большой загадкой.

С тех пор прошло семь лет. Тошич стал родным для болельщиков ЦСКА и узнаваем для поклонников всех остальных российских клубов. Скажем прямо: Тошича будет сильно не хватать и журналистам. Серб всегда охотно шёл на контакт со СМИ. Стандартная картина: закончился матч, все футболисты избегают журналистов, и только Зоран готов отвечать на вопросы. Даже если его команда проиграла.

Тошича не останавливало, что русский язык для него не родной. Впрочем, хавбек научился- таки говорить на великом и могучем. Корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян ещё в 2015 году сняла, как полузащитник читает детям сказку на русском.

Пускай даже из-за акцента смотрелось забавно, но в этом весь Тошич! Он смело шёл вперёд там, где другие сворачивали. Так было с изучением языка, так было на поле. Прощаясь с Зораном, официальный канал ЦСКА сегодня выпустил нарезку с голами серба. Тут есть что вспомнить: и золотой гол «Локомотиву» в сезоне-2013/14, и абсолютно космический мяч в ворота «Реала». Пересмотрите, с какой лёгкостью Тошич усадил Пепе на пятую точку и послал мяч в девятку по идеальной траектории.

Не хочется это признавать, но придётся. Увы, к 30 годам Тошич потускнел. Уже не видно было столько нестандартных обостряющих действий – то, чем юркий серб всегда славился. Даже несмотря на травму Дзагоева и дисквалификацию Ерёменко, Тошич стал редко появляться на поле. В минувшем сезоне РФПЛ он лишь шесть раз отыграл все 90 минут.

Фёдор Смолов обычно ни про кого дурного слова не скажет, но в интервью на «Матч ТВ» удивлялся статистике Тошича:

«Тошич не забивал 2500 минут. Это даже больше, чем я! Чудак играет в ЦСКА и котируется как топовый игрок нашего чемпионата. Почему об этом никто не говорит? Почему вся страна не следит, сколько Тошич не забивает?»

Понятно, что Смолов говорил эти слова от обиды, ведь отсутствие его голов было высмеяно многократно. Сам же Тошич за эти семь лет ни про кого подобным образом не отзывался. Вроде даже про судей. Скромного Тошича всегда любили за адекватность. За то, что останавливался там, где другие футболисты проходили мимо.

Кстати, за советом к Тошичу обращался даже Алекс Фергюсон! И вроде даже неоднократно. Бывший тренер «МЮ» консультировался с Зораном по поводу покупки футболистов из РФПЛ. В том числе речь шла о Мамаеве.

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Контракт Тошича с ЦСКА заканчивался 30 июля 2017 года. Похоже, что переговоры шли полным ходом. Во всяком случае президент красно-синих Евгений Гинер говорил: «Я практически уверен, что Зоран начнёт следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдёт».

Президент ЦСКА практически уверен, что Тошич останется в команде

Получилось так, что Тошич не пошёл на понижение зарплаты. Стороны не договорились. Теперь к сербу проявляет интерес клуб из ОАЭ. Остаётся только поблагодарить полузащитника за 241 матч в составе ЦСКА.

Спасибо, Зоран, это была славная охота.

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Зоран Тошич
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