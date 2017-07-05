Агрессивная трансферная политика: как «Эвертон» потратил 100 млн евро

Пока другие обсуждают возможные покупки, «Эвертон» делает. Седьмая команда прошлого сезона английской Премьер-лиги уже потратила без малого 100 млн евро на усиление. И на этом «ириски» не собираются останавливаться. Название ливерпульского клуба мелькает ещё в нескольких историях, которые вполне могут означать новые трансферы.

Судя по всему на «Гудисон Парке» решили, что пора становиться грозной силой и бороться за место в топ-4. 15 очков отделили «Эвертон» от заветной четвёртой строчки, но самое интересное, что от восьмого места, которое занял «Саутгемптон», отрыв был таким же. Самая настоящая пропасть. Поэтому было решено наращивать свой потенциал в попытке настичь «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и, конечно же, «Ливерпуль». Вера иранского владельца клуба Фархада Мошири в талант Рональда Кумана безгранична, и он старается удовлетворить все запросы голландского специалиста. Впрочем, некоторые сделки синих вызывают не восторг, а полнейшее недоумение. Давайте рассмотрим их поближе, тогда у нас возникнет понимание, а на правильном ли пути клуб из Ливерпуля.

10 главных трансферов лета в Европе на данный момент Представляем десятку самых интересных переходов в Европе за последний месяц.

Майкл Кин (предыдущий клуб — «Бёрнли») — 28,5 млн евро

24-летний англичанин с ирландскими корнями провёл солидный сезон в «Бёрнли». Было понятно, что летом он сменит прописку. Охотников на него хватало, но особую настойчивость и щедрость проявил «Эвертон». Парень прошёл школу «Манчестер Юнайтед», но в родном клубе в него так и не поверили, не дали шанса, постоянно отдавая в аренду. «Бёрнли» пару лет назад выкупил его трансфер за 2,5 млн евро. Двух сезонов хватило, чтобы выручить за него в 12 раз больше. Другое дело, что без Кина крепкая оборона бордовых может рассыпаться. Но ничто не мешает найти нового таланта, который не имеет перспектив в клубе-гранде.

Вернёмся к Кину. Несколько сомнительным выглядит этот переход. Прежде всего, для «Эвертона». Да, центру обороны требуется омоложение. Стоунса в команде уже нет. Но главный вопрос заключается в том, способен ли Кин быть полезным не только в те моменты, когда его команда обороняется почти у своей штрафной, но и при высоком расположении защитной линии. Такой вопрос всегда возникает к оборонцу, переходящему из клуба-аутсайдера в более классный. Наверное, Куман решил, что Кин подходит под его видение игры сзади. Кстати, фигуру главного тренера новобранец «ирисок» обозначил как главный мотив своего перехода.

И всё же пока этот трансфер нельзя назвать однозначным успехом. Аналитики сходятся во мнении, что «Эвертон» прилично переплатил, получив игрока перспективного, но далеко не звёздного. 10 лет назад синие приобрели 24-летнего Фила Джагелку, который сделал хорошую карьеру, но не оказался игроком для больших побед. Кин по манере игры и напоминает капитана мерсисайдцев.

Джордан Пикфорд (предыдущий клуб — «Сандерленд») — 28,5 млн евро

Ну а это совсем уж странная история. Наверное, только в «Эвертоне» продолжают верить в то, что с английским вратарём можно достичь чего-то по-настоящему знаменательного. Пикфорд действительно очередная надежда сборной Англии. Не так давно он защищал ворота «молодёжки» на Евро, где англичане в полуфинале уступили в серии пенальти Германии. Но оценивать его по игре в АПЛ тяжело. В «Сандерленде» он сотворил немало красивых спасений, но там была такая работа, что только и приходилось метаться из угла в угол. В «Эвертоне» от него будут требовать стабильности, а это то качество, которое отсутствует у подавляющего большинства британсих киперов. Ну а когда при этом мы ещё видим сумму трансфера, то остаётся только развести руками.

Дави Классен (предыдущий клуб — «Аякс») — 27 млн евро

А вот за эту покупку «ирисок» нужно хвалить. В лице Классена «Эвертон» получил полузащитника с задатками лидера, умеющего и созидать, и действовать в отборе. «Аякс» довольно долго цеплялся за своего лидера, но пришла пора продать и его. Тут даже особенно и анализировать ничего не стоит. Уверен, Классен в первый же сезон станет своим на «Гудисон Парк». Тут двух мнений быть не может. Он достаточно жёсткий для АПЛ и в то же время искусен в работе с мячом. Важная особенность Дави — он способен создавать голы из воздуха. Голландец обладает шикарным ударом, находит отскоки. В общем, явно стоит денег, отданных за него.

Анри Оникуру (предыдущий клуб — «Эйпен») — 8 млн евро

Как всегда, «Эвертон» делает вложение в будущее. Если год назад были приобретены игроки английской молодёжной сборной — Калверт-Льюин, Лукман, а чуть ранее Мэйсон Холгейт, то теперь в Бельгии был присмотрен нигерийский вингер Анри Оникуру, борьбу за которого вёл и ЦСКА. Обойдёмся без ярких характеристик. Очевидно, что поначалу африканец будет выходить лишь изредка, да и то со скамейки запасных.

Сандро Рамирес (предыдущий клуб — «Малага») — 6 млн евро

И за этот трансфер стоит расшаркаться перед спортивным департаментом «Эвертона». Рамирес, покинув систему «Барселоны», провёл шикарный сезон в «Малаге», став мгновенно одним из лидеров андалусийского коллектива. Даже удивляет, что ливерпульцы перехватили его за символическую сумму. А в лице Рамиреса Куман получил универсала, который может играть на любой позиции в группе атаки. Просто чудесная покупка. Шикарная замена Деулофеу, которого «Барса» всё же выкупила обратно.

На сегодняшний день «Эвертон» сделал пять приобретений на 98 млн евро. Но по-прежнему к перспективам «ирисок» всерьёз никто не относится. Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что ни один из игроков, пополнивших стан синих, не пригодился бы на «Энфилде».

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Впрочем, Фархад Мошири обещает новые трансферы. Уже в конце недели в клуб может вернуться Уэйн Руни, который уже не нужен Жозе Моуринью. Причём «Эвертон» может получить своего бывшего игрока абсолютно бесплатно. Вот только придётся платить ему солидную зарплату. Но в случае прихода Руни к «Эвертону» не будут относиться с прежним скепсисом. К тому же авторитет Уэйна может заставить остаться в клубе Ромелу Лукаку.

Правда, мерсисайдцы всё равно ищут ещё одного форварда. Говорят, что они могут выложить более 40 млн евро за мексиканца Рауля Хименеса. По другим данным, они намерены побороться за Оливье Жиру или Луиса Муриэля из «Сампдории». Ещё 100 млн евро «ириски» вполне могут пустить на укрепление рядов.

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Стоил ли овчинка выделки? Помогут ли все эти траты «Эвертону» включиться в борьбу за Лигу чемпионов? Сейчас гадать не будем. Но синие предпринимают шаги, не сидят на месте, им совершенно не хочется продолжать болтаться в середине таблицы, цепляясь лишь за Лигу Европы. Они могут набить шишек на некоторых трансферах, но совершенно не исключено, что уже следующей весной болельщики «Эвертона» позволят себе посмеяться над Джейми Каррегером.