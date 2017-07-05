10 фактов о Дмитрии Сычёве, которые вы могли забыть

Сегодня Дмитрий Сычёв был представлен в качестве игрока «Локомотива-Казанки», который со следующего сезона будет принимать участие в ПФЛ. Вспоминаем яркие моменты карьеры российского форварда, о которых вы могли забыть.

Забивал в каждом втором матче за «Спартак»

В чемпионате России 2002 года Сычёв в составе московского «Спартака» принял участие в 18 матчах и отличился 9 голами. Один из них был забит в ворота «Зенита» 1 мая и принёс красно-белым победу над принципиальным соперником. Празднуя гол, Сычёв показал знаменитую футболку «Кто мы? Мясо!», за которую был наказан жёлтой карточкой. Как позже рассказал сам Сычёв, футболку он подарил бывшему одноклубнику по тамбовскому «Спартаку».

Забив свой четвёртый гол в ворота махачкалинского «Анжи», Сычёв единолично возглавил гонку бомбардиров национального первенства. При этом он стал самым молодым футболистом, лидировавшим по показателю забитых голов и гол+пас по ходу сезона. Такая результативность не осталась незамеченной. Тренер московского «Спартака» Олег Романцев в одном из интервью даже назвал футболиста «козырем» команды.

Стал самым молодым участником финальной стадии ЧМ в истории России

В 2002 году на чемпионате мира, который проходил в Корее и Японии, сборная России заняла третье место в группе и не смогла пройти в раунд плей-офф. Дмитрий Сычёв принял участие во всех трёх играх группового этапа и стал самым молодым участником финальной стадии международного турнира в истории сборной России. На тот момент ему было 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.

В матче против Туниса он провёл на поле 35 минут. За это время Сычёв успел заработать пенальти, успешно реализованный Валерием Карпиным, и отдать голевую передачу Егору Титову. В матче с Японией Дмитрий провёл на поле весь второй тайм, но отличиться не смог. А в решающем матче против Бельгии Сычёв, вновь выйдя на замену, сумел не только отдать голевую передачу, но и забить гол.

Был продан «Спартаком» в «Марсель» за 3 млн евро

За время своей карьеры Сычёв не раз был близок к переходу в европейские топ-клубы. В своё время им интересовались «Реал», «Милан», «Бавария», «Ювентус» и другие. Прежде чем футболист наконец смог уехать в Европу, разгорелся нешуточный скандал. Дмитрий собирался разрывать контракт со «Спартаком» и переходить в киевское «Динамо», однако московский клуб грозил дисквалификацией.

В конце концов Сычёв все же принял решение об уходе. В ответ на это «Спартак» добился через КДК четырёхмесячной дисквалификации футболиста и отказался отпускать игрока. Конфликт завершился тем, что в декабре 2002 года «Спартак» заключил соглашение с марсельским «Олимпиком» о продаже российского футболиста за 3 млн евро.

Благодаря голу Сычёва Россия вышла на Евро-2008

Все помнят, каким получился для России чемпионат Европы 2008 года. Феноменальный для нашей сборной результат – бронзовая медаль международного турнира – до сих пор считается одним из главных достижений. Однако мало кто помнит, что отчасти решающим в отборе на турнир оказался именно гол Сычёва.



В матче против Андорры сборной России нужна была только победа – своя и сборной Хорватии над Англией. Уже на 38-й минуте Дмитрий Торбинский отдал голевую передачу на Сычёва, который головой закинул мяч в ворота. Взяв во внимание ещё и нереализованный пенальти Дениса Колодина, можно смело говорить о том, что именно Сычёв вывел в финальную стадию европейского первенства.

Мгновения Дмитрия Сычёва Вспоминаем самые важные моменты карьеры Дмитрия Сычёва, которому сегодня исполняется 30 лет.

Хотел вернуться в «Спартак»

В одном из интервью Дмитрий Сычёв признался, что думал о возвращении в «Спартак», а в 2007-м сказал агенту, что хочет снова играть за красно-белую команду. Его представитель Павел Андреев тут же связался с техническим директором клуба Евгением Смоленцевым и объявил о желании Сычёва вернуться в «Спартак». Правда, клуб оказался в футболисте не заинтересован, и Леонид Федун этот трансфер не поддержал.

Был самым удобным партнёром Лоськова

Связка Сычёв – Лоськов была одной из самых мощных в 2000-х годах в РФПЛ. Секрет высокой результативности, которую показывали «железнодорожники», заключался в полном взаимопонимании между футболистами. В интервью «Чемпионату» Дмитрий Лоськов признался, что удобнее всего выходить на поле ему было именно с Сычёвым.

Дмитрий Сычёв и Дмитрий Лоськов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– На поле он располагался относительно меня так, чтобы получить передачу, – рассказал Лоськов. — Он знал, что я ему отдам, и бежал туда, куда я могу отправить мяч. Выигрывая полметра у защитника, он уже имел преимущество. Поэтому главное было – вовремя отдать.

Лоськов: Овчинников кричал Сёмину: «Сам становись в ворота!» Дмитрий Лоськов в гостях у «Чемпионата» рассказал о возвращении в «Локомотив», лучшем партнёре в атаке и о том, чего боится Евсеев.

Бышовец подозревал Сычёва в нежелании забивать

Лоськов рассказывал, что после одного из матчей Анатолий Бышовец, будучи главным тренером «Локомотива», подходил к Сычёву со следующими словами: «Дима, ты не мог забить или не хотел?» Футболист признался, что был ошарашен подобным вопросом, абсолютно растерян и не знал, что ответить на такое заявление. Сам Анатолий Фёдорович не раз опровергал факт существования этого разговора.

Сергей Гуренко, Дмитрий Лоськов, Анатолий Бышовец и Дмитрий Сычёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ольга Смородская отправила его на пенсию

В 2014 году Ольга Смородская, будучи президентом «Локомотива», объявила журналистам, что клуб предложил Сычёву досрочно расторгнуть контракт, а сам футболист принял решение завершить карьеру. Однако в интервью «Чемпионату» сам Дмитрий заявил, что не принимал подобных решений и собирается продолжать играть в футбол.



– Я не принимал решения о завершении карьеры. Когда решу для себя, что заканчиваю, то это будет так. А когда об этом говорят третьи лица, это не совсем правильно, – сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



В итоге Сычёв был крупно оштрафован «Локомотивом» за общение со СМИ, но карьеру действительно не завершил.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жил и продолжает жить спортом

После неприятной ситуации с Ольгой Смородской «Локомотив» отправил Сычёва в аренду в казахстанский «Окжетпес». В составе команды Дмитрий вышел на поле в 10 матчах. Нападающий сумел отличиться лишь одним голом, но он прервал безголевую серию Сычёва, длившуюся почти два года.



По истечении арендного соглашения Сычёв не стал расставаться со спортом и решил попробовать себя в любительском футболе. Его новым клубом стал клуб из второго дивизиона Восточной лиги Москвы «БФС».



Летом 2017 года Дмитрий Сычёв был также заявлен за пляжный футбольный клуб «Локомотив», тренировался с командой, выходил на поле и даже отметился голом. А теперь 33-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Локомотивом-Казанкой» и продолжит карьеру в ПФЛ.