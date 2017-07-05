Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
РФПЛ с сезона-2018/19 перейдёт на заявочный лимит
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

Бессистемно. Что не так с переходом на новый лимит

Полезная в своё время идея о переходе на лимит «10+15» теперь продаётся как единственный спасательный круг.
5 июля 2017, среда. 20:30. Футбол

Давайте так. Является ли решение о переходе на новый лимит неожиданным? Не совсем. Для тех, кто находит время и терпение читать официальные документы, а также сопровождающие их появление комментарии в прессе (я настолько зануда, что делаю такое), это не неожиданность. Во время публикации водянистой, как это лето в России, «Стратегии-2030» от РФС уже было заявлено о возможном возвращении к идее заявочного лимита. Тогда просто на это не слишком обратили внимание.

Но есть другой вопрос, и этот вопрос важнее. Является ли решение о переходе на новый лимит системным? На мой взгляд, ответ здесь тоже отрицательный.

Объясню почему.

Открываем ту же стратегию развития футбола. В ней говорится, что любые количественные ограничения по иностранным футболистам должны быть заменены на качественные. Помимо прочего планировалось ввести обязательную квоту для всех клубов РФПЛ из четырёх воспитанников собственной академии и четырёх воспитанников национальной системы подготовки. Да, это лишь слова, но по крайней мере это правильные слова.

Однако помимо слов там указаны сроки: до 2030 года. Ничего, правда, не говорится о том, сколько этапов должно быть у этого перехода и какими должны быть промежуточные итоги — но это уже вторично. Главное, что зафиксировано — эта программа должна быть реализована до 2030 года. Важно понять, что лимит «10+15» — это и есть переход с количественного ограничения на качественн́ое, в худшем случае это хотя бы начало такого перехода. Но теперь Виталий Мутко говорит: на заявочный лимит РФПЛ перейдёт с сезона-2018/19.

Это и позволяет мне сделать вывод о бессистемности принятия решений, ведь президент РФС противоречит по меньшей мере части стратегии, принятой его же организацией.

Почему 2018/19? Собрана ли информация о готовности клубов к переходу? Есть ли прогноз по развитию лиги в краткосрочной перспективе после перехода? Как это решение отразится на низших лигах (а отразится, потому что станет меньше мест для россиян в РФПЛ, а их запросы меньше не станут)? Никаких ответов на эти вопросы. Просто очередное вручную принятое решение — я в детстве так переставлял детальки в панели управления каналами старого «Рекорда», чтобы найти сигнал хоть какого-то телеканала. Системности в этих действиях нет.

А сезон-2018/19 подворачивается очень удачно для полного популизма — ведь заявочный лимит требовали все — решения. Чемпионат мира уже пройдёт, и чем ближе он, тем чаще слышно, что после него о футболе в стране счастливо забудут. Наша сборная может выстрелить на нем только вопреки — умирающему человеку вместо дефибриллятора долго предлагали влить касторку, и это логично закончилось тем, что у нас самая слабая сборная за 20 лет, где — давайте называть вещи своими именами — достаточно много избалованных людей. Они знают, что других нет, потому что их воспитала не система, а бессистемность, и это расслабляет их ещё больше.

Все решения, которые принимались РФС последние несколько лет (и с этим не станут спорить, наверное, даже в самом РФС), принимались не с мыслью о будущем, а с мыслью «Господи, смилуйся, помоги нам на чемпионате мира!». Когда стало очевидно, что помощи ждать не приходится, мы вдруг осознали, что чемпионат мира — вот он, не завтра и не послезавтра, а уже сегодня, уже сейчас. И после него вся расстроенная и шатающаяся пирамида дженги, которую городили для турнира, неизбежно падёт с грохотом.

Решение о переходе на заявочный лимит с чётким обоснованием по времени и сути действий — хорошее дело. Решение о переходе на заявочный лимит сразу после чемпионата мира — это как бросить барахтающемуся человеку спасательный круг. И не добросить метров 10.

Выживешь только если начнёшь грести.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 2
Теги
Лимит на легионеров
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
20:39 Д. Комбаров: Роналду почти не идёт в стык – не любит
20:38 Ляказетт: с переходом в «Арсенал» сбылась моя детская мечта
20:35 Президент «Боки Хуниорс»: «Зенит» пока не ответил на последнее письмо о Павоне
20:19 Халк: ЧМ-2018 будет потрясающим, с удовольствием приехал бы в Россию
20:18 Монтелла: цель «Милана» на ближайший сезон — попасть в Лигу чемпионов
20:14 ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии, Дзагоев вышел на замену
20:07 Халк: уверен, расизма в России больше нет
20:03 Д. Комбаров: атмосфера в сборной России была великолепной!
20:01 Сёмин: надеемся, Сычёв в будущем присоединится к основной команде «Локомотива»
19:57 18-летний защитник Тимон перешёл из «Халла» Слуцкого в «Сток Сити»
19:54 «Атлетико» объяснил свою позицию по трансферу Тео Эрнандеса в «Реал»
19:48 Гол Базелюка принёс «Анжи» победу над «Динамо» из Бухареста
19:47 ФИФА не планирует менять время начала финала ЧМ-2018
19:45 Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба
19:36 Клопп: вы не видите большей части работы «Ливерпуля» на трансферном рынке
19:22 Рахимов: пожелаю Кононову умения проявлять характер в тяжёлых ситуациях
19:08 «Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»
18:54 Данни: я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность
18:48 Д. Комбаров: игрок прошлого сезона — Глушаков, открытия — Головин и Джикия
18:38 Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года
18:33 Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили
18:26 Защитник «Эйпена» Радебе погиб в ДТП в возрасте 23 лет
18:26 Черчесов: лестно слышать тёплые слова о моей работе от Хиддинка
18:24 Федун: нужно начать с лимита «8+17» в заявке, а затем снизить его до «5+20»
18:09 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Копенгагеном»
18:07 Чанов: полностью не согласен с мнением, что тульская земля оскудела на таланты
18:03 Пепе за два года в «Бешикташе» заработает € 9,5 млн без учёта бонусов
18:00 Созин: на сегодняшний день Тошич точно не является усилением для ЦСКА
17:54 Лебедев: действующий лимит не приносит той пользы и цели, о которых говорят
17:50 Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым
17:43 В Португалии утверждают, что «Зенит» предложил € 20 млн за хавбека «Спортинга»
17:41 «Реал» объявил о переходе Тео Эрнандеса из «Атлетико»
17:39 Булыкин: изменения в лимите не снизят завышенные зарплаты футболистов РФПЛ
17:36 «Шинник» объявил о переходе нападающего Фатихова
17:33 Кришито: Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число
17:29 «Тосно» отдал Никитина в аренду «Оренбургу»
17:23 Кришито: думаю, главная проблема сборной России на КК-2017 была в головах
17:14 Созин: при огромном числе способных игроков у нас бы не существовало лимита
17:13 «Олимпиакос» объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Эменике из «Фенербахче»
17:08 ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом»
17:06 Кинтеро: перед переходом в «Ростов» я разговаривал с Нобоа
17:03 Тарханов: на данный момент «Урал» не заинтересован в приобретении игроков
17:02 Марадона выпил водку по-гусарски в самолёте в России
16:58 «Ростов» арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника
16:49 Роналдиньо, Ибрагимович и Бекхэм включены в зал славы «ПСЖ»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017