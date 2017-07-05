Бессистемно. Что не так с переходом на новый лимит

Давайте так. Является ли решение о переходе на новый лимит неожиданным? Не совсем. Для тех, кто находит время и терпение читать официальные документы, а также сопровождающие их появление комментарии в прессе (я настолько зануда, что делаю такое), это не неожиданность. Во время публикации водянистой, как это лето в России, «Стратегии-2030» от РФС уже было заявлено о возможном возвращении к идее заявочного лимита. Тогда просто на это не слишком обратили внимание.

Но есть другой вопрос, и этот вопрос важнее. Является ли решение о переходе на новый лимит системным? На мой взгляд, ответ здесь тоже отрицательный.



Объясню почему.



Открываем ту же стратегию развития футбола. В ней говорится, что любые количественные ограничения по иностранным футболистам должны быть заменены на качественные. Помимо прочего планировалось ввести обязательную квоту для всех клубов РФПЛ из четырёх воспитанников собственной академии и четырёх воспитанников национальной системы подготовки. Да, это лишь слова, но по крайней мере это правильные слова.

Однако помимо слов там указаны сроки: до 2030 года. Ничего, правда, не говорится о том, сколько этапов должно быть у этого перехода и какими должны быть промежуточные итоги — но это уже вторично. Главное, что зафиксировано — эта программа должна быть реализована до 2030 года. Важно понять, что лимит «10+15» — это и есть переход с количественного ограничения на качественн́ое, в худшем случае это хотя бы начало такого перехода. Но теперь Виталий Мутко говорит: на заявочный лимит РФПЛ перейдёт с сезона-2018/19.



Это и позволяет мне сделать вывод о бессистемности принятия решений, ведь президент РФС противоречит по меньшей мере части стратегии, принятой его же организацией.



Почему 2018/19? Собрана ли информация о готовности клубов к переходу? Есть ли прогноз по развитию лиги в краткосрочной перспективе после перехода? Как это решение отразится на низших лигах (а отразится, потому что станет меньше мест для россиян в РФПЛ, а их запросы меньше не станут)? Никаких ответов на эти вопросы. Просто очередное вручную принятое решение — я в детстве так переставлял детальки в панели управления каналами старого «Рекорда», чтобы найти сигнал хоть какого-то телеканала. Системности в этих действиях нет.

А сезон-2018/19 подворачивается очень удачно для полного популизма — ведь заявочный лимит требовали все — решения. Чемпионат мира уже пройдёт, и чем ближе он, тем чаще слышно, что после него о футболе в стране счастливо забудут. Наша сборная может выстрелить на нем только вопреки — умирающему человеку вместо дефибриллятора долго предлагали влить касторку, и это логично закончилось тем, что у нас самая слабая сборная за 20 лет, где — давайте называть вещи своими именами — достаточно много избалованных людей. Они знают, что других нет, потому что их воспитала не система, а бессистемность, и это расслабляет их ещё больше.



Все решения, которые принимались РФС последние несколько лет (и с этим не станут спорить, наверное, даже в самом РФС), принимались не с мыслью о будущем, а с мыслью «Господи, смилуйся, помоги нам на чемпионате мира!». Когда стало очевидно, что помощи ждать не приходится, мы вдруг осознали, что чемпионат мира — вот он, не завтра и не послезавтра, а уже сегодня, уже сейчас. И после него вся расстроенная и шатающаяся пирамида дженги, которую городили для турнира, неизбежно падёт с грохотом.



Решение о переходе на заявочный лимит с чётким обоснованием по времени и сути действий — хорошее дело. Решение о переходе на заявочный лимит сразу после чемпионата мира — это как бросить барахтающемуся человеку спасательный круг. И не добросить метров 10.



Выживешь только если начнёшь грести.