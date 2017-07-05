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Денис Казанский и Дмитрий Сычёв
Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Сычёв вернулся домой. Как «Локомотив» презентовал фарм-клуб

Скучали? Дмитрий Сычёв возвращается в большой футбол.
5 июля 2017, среда. 23:00. Футбол

«О нас ещё узнают» — такой девиз у новой команды, которая была презентована 5 июля в Золотой башне Казанского вокзала. Фарм-клуб «Локомотива», бывшая «молодёжка» и нынешняя «Казанка» начнут своё выступление в Западной группе ПФЛ.

Большой акцент сделан на истории. Летом 1922 года «железнодорожники» объединились для участия в городских соревнованиях и назвали свою команду «Казанка». О той команде известно совсем немного, но «Локомотив» относится к ней очень бережно, поэтому в стилистике «Казанки» можно обнаружить элементы конструктивизма и даже стихотворные формы, присущие Владимиру Маяковскому. «Казанка» — это очень красивая история о «железнодорожном» братстве и футбольной романтике.

– Черный – это цвет железной дороги, красный — это страсть, которую мы вносим игру. Это цвета нашего прошлого, настоящего и будущего. Это настоящая история. Не будем забывать, что «Казанка» выступала в чемпионате СССР, а в 1936 году они завоевали первый трофей, — сказал Илья Геркус.

Но самым главным сюрпризом для гостей стало то, что капитаном новой команды стал нападающий Дмитрий Сычёв. Его в зале встретили бурными аплодисментами. Как оказалось, переговоры с ним начались ещё зимой – как раз в тот момент, когда создание фарм-клуба стало очевидным. Как сообщают наши источники, Сычёв почти тут же согласился.

– «Локомотив» для меня — родной дом, — с широкой улыбкой сказал он, находясь на сцене. — Клуб и болельщики подарили мне ощущение искренней любви, хочется отплатить им тем же.

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Главный тренер Юрий Сёмин выразил надежду, что Сычёв в скором времени присоединится к основной команде. В каждой шутке, как говорится…

– Мы надеемся, что Дмитрий начнёт с «Казанки» и присоединится к нам в течение нескольких лет. А всем ребятам я пожелаю удачи, серьёзности в отношении к прогрессу и выполнения поставленных задач.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил, что «Казанка» была создана для того, чтобы не терять молодых игроков.

– «Казанку» стоит рассматривать как ещё один наш шаг в создании единой системы подготовки собственных игроков для «Локомотива». У нас вполне неплохая академия, хорошая молодёжная команда. До этого был разрыв между «Локо» и «молодёжкой», и иногда мы теряли молодых игроков, когда они росли. Поэтому, чтобы сконцентрироваться на собственных воспитанниках, мы создали этот проект. Для эффективного становления молодых игроков в команде нужен некий дядька – человек, на которого они могут равняться, своеобразная легенда. Приглашение Сычёва принесёт пользу для всех нас, я в этом уверен. Это было обоюдное решение. Для Дмитрия это возможность продлить спортивную карьеру, некий вызов.

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Чуть позже сам Сычёв поговорил с журналистами и рассказал о возвращении в большой футбол и возможности сыграть за основную команду.

– Вы в отличной форме. Уже успели потренироваться с «Казанкой»?
– Уже второй день тренируюсь в сумасшедшем ритме. Задачи и цели у нас самые высокие. Даже когда снимался в фильме «Тренер», играл в футбол всё время, так что формы не растерял.

– Чувствуете, что вернулись домой?
– Я действительно очень счастлив вернуться. Говорю это искренне. Уже давно ассоциирую себя с «паровозами». Это не просто команда, это мой дом.

– Вы подписали контракт с «Казанкой» на год. Планируете дальше играть за «Локомотив»?
– Честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте. Подписал соглашение и вернулся домой, чему очень рад. Для меня это новый вызов, новый этап и новая ответственность. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно же, без этих целей не было смысла возвращаться. Задачи самые максимальные.

– Знали, что именно вы будете капитаном «Казанки»?
– Нет, для меня это стало новостью.

– Как молодые ребята отнеслись к вашему возвращению?
– Я видел этих парней, когда они были совсем маленькими и занимались в академии. Сейчас они превратились в мужиков. Мы вместе будем решать одну большую задачу. Надеюсь, своим опытом и трудом помогу им достичь высот, чтобы они пополнили главную команду и попали в сборную России.

– Готовы вести ребят за собой?
– Да, у меня много сил. Помню, когда сам был молодым, опытные ребята вели нас вперёд. Так что мне есть с кого брать пример. Настрой боевой. Нужно много работать, чтобы творить историю с нуля.

– Последнее время вы выступали за пляжный «Локомотив».
– Я поддерживал форму. Спасибо ребятам, которые подставили плечо в трудную минуту.

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Роман Тугарев, один из одноклубников Сычёва, рассказал, что для него значит играть в одной команде с легендой «железнодорожников».

– Я испытываю гордость за себя и за команду. У Дмитрия можно научиться профессиональности, подходу к делу и отдельным футбольным качествам. Мы теперь будем играть во второй лиге, это выход на новый уровень. Другие скорости, взрослые мужики. Будет совсем другая игра, но мы к этому готовы.

Свой первый матч «Казанка» сыграет 19 июля. За этой командой будет интересно наблюдать – и не только потому, что за неё будет выступать Дмитрий Сычёв.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Дмитрий Сычёв
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