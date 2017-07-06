«Барселона» договорилась с Месси. Обзор дня

«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта, лимит на легионеров в РФПЛ будет изменён. Об этом и другом – в обзоре дня

«Барселона» объявила о договорённости с Месси о продлении контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Новый договор рассчитан до 2021 года.



Контракт с 30-летним футболистом будет подписан в ближайшие недели, когда Лионель Месси вернётся в команду для начала предсезонной подготовки. Прежний договор истекал летом 2018 года.



«Клуб очень доволен достигнутой договорённостью и преданностью Месси – лучшего игрока в истории, который всю профессиональную карьеру провёл в «Барселоне» и привёл команду к эре необыкновенного успеха, которого никогда не видели в мировом футболе», — говорится на сайте «Барселоны».

С сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле

Лимит на легионеров в российской футбольной Премьер-Лиге будет изменён с сезона-2018/19. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.



«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», — цитирует Мутко ТАСС.



В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

Бессистемно. Что не так с переходом на новый лимит Полезная в своё время идея о переходе на лимит «10+15» теперь продаётся как единственный спасательный круг.

«Ростов» арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника

«Ростов» объявил, что арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника Хосимара Кинтеро.



«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Челси» подписано соглашение о переходе полузащитника Хосимара Кинтеро на правах аренды. Талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 2013 году Кинтеро перешёл в «Челси» и выступал за молодёжную команду этого клуба. В сезоне-2015/16 стал победителем Юношеской лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодёжной сборной Эквадора.



Мы желаем новичку реализовать весь свой талант и потенциал в футболке нашего клуба. Добро пожаловать в «Ростов»!» — информирует сайт клуба.

Бюджет «Уфы» хотят урезать в два раза в пользу «Салавата Юлаева»

Как стало известно «Чемпионату», бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза. Освободившиеся деньги в случае утверждения будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководство региона планирует сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.



В прошлом сезоне «Уфа» под руководством Сергея Семака заняла седьмое место в турнирной таблице. Этот результат стал лучшим в истории клуба в Российской футбольной Премьер-Лиге. «Салават Юлаев» в прошлом сезоне выбыл на стадии 1/8 финала плей-офф.



В новом сезоне уфимцы стартуют выездным матчем против «Тосно». Эта встреча состоится 15 июля.

Источник: «Бордо» заплатит «Зениту» € 400 тыс. за аренду Йовановича

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович находится в шаге от повторного перехода в «Бордо» на правах аренды, утверждает Le Parisien.



Принципиальная договорённость о сделке между сторонами уже достигнута. Французский клуб должен будет заплатить российской стороне € 400 тыс., и у «жирондинцев» не будет права выкупа игрока за фиксированную сумму. Если не случится никаких неожиданностей, то в скором времени об аренде серба будет объявлено официально.



В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.

ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии, Дзагоев вышел на замену

ЦСКА одержал волевую победу над румынским клубом «Вииторул» в контрольном матче. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счётом 4:2.



На 14-й минуте «Вииторул» открыл счёт. В концовке первого тайма Витиньо провёл ответный мяч, но на исходе часа игры румынский клуб вновь вышел вперёд. На 60-й минуте на поле вышел Алан Дзагоев, вернувшийся в строй после травмы.



В промежутке между 80-й и 83-й минутами ЦСКА забил три мяча: отличились Бибрас Натхо, Александр Головин и Витиньо.



По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.

«Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»

«Арсенал» объявил о переходе нападающего Александра Ляказетта из «Лиона». 26-летний футболист подписал с английским клубом «долгосрочный контракт», информирует пресс-служба «канониров».



Ожидается, что Ляказетт отправится с «Арсеналом» в турне в Сидней в этот уик-энд, а первый матч на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» он проведёт 29 или 30 июля в рамках Emirates Cup.



В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.

«Реал» объявил о переходе Тео Эрнандеса из «Атлетико»

Мадридский «Реал» объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера не разглашается. 19-летний футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который рассчитан на шесть лет, информирует официальный сайт «Реала».



Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Эрнандеса составляет € 24 млн, однако «Реал» заплатит за него € 26 млн, чтобы сохранить добрые отношения между клубами. Сам футболист неоднократно подчёркивал, что с детских лет мечтал играть за «Королевский клуб».