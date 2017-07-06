Д. Комбаров: люди начали поворачиваться лицом к сборной

Защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова неприятно удивили анонимные «вбросы» в СМИ относительно обстановки в сборной. Зато поддержка болельщиков безоговорочно порадовала.

«Первый раз в Сочи отдыхал – рекомендую»

— Это был самый короткий отпуск в вашей жизни?

— Бывали и короче. После Евро-2016 четыре или пять дней отдыхали, а сейчас – неделю.



— Что можно успеть за неделю каникул?

— Съездить на море с родителями, женой, ребёнком, друзьями. Хорошо отдохнуть, полностью восстановиться физически и морально.



— Почему Сочи?

— Короткий период был. За границу ехать – минимум три с половиной часа тратить на перелёт в один конец. Плюс ребёнка не хотелось везти. А в Сочи собралась большая компания. Заранее договорились и поехали.



— С Глушаковыми?

— И не только. Были ещё ребята.

— И как там с точки зрения сервиса?

— Я первый раз в Сочи отдыхал – мне всё понравилось. Главное, погода была отличная – «+30», тёплое море. Вода чистая. Всё близко, не надо ездить никуда. Сервис отличный, еда – наша. Рекомендую.



— Соотношение «цена-качество» адекватное?

— Вполне. Сочи за последнее время развился. Город сделал большой шаг вперёд в плане инфраструктуры: любой турист и на любой бюджет найдёт себе занятия по душе.



— Отдыхающие узнавали, подходили?

— Узнавали, подходили, фотографировались.

— Что говорили?

— Интересовались делами, о «Спартаке» расспрашивали, о сборной. Кто-то фото на память просил.



— Всё доброжелательно?

— Абсолютно. Ни малейшего намёка на негатив не почувствовал.



— По словам Глушакова, «сборники» даже не успели потерять форму. У вас такие же ощущения?

— За неделю форму не растеряешь, даже если ничего делать не будешь. А мы провели с Денисом несколько тренировок, так что нормально себя чувствуем.



— На пляже?

— В тренажёрном зале. Плюс плавали много – тоже физическая нагрузка.

«Показали достойный футбол, проявили характер»

— Кубок конфедераций стал четвёртым большим турниром для вас. Когда было более волнительно, на одном из предыдущих Евро, бразильском ЧМ или сейчас?

— Волнительнее всего бывает в первый раз, а у меня он пришёлся на Евро-2012. С обретением опыта спокойнее реагируешь на те или иные вещи. Перед Кубком конфедераций волнение тоже присутствовало, но уже не юношеское и не в таких объёмах. Правильнее назвать его ожиданием: скорее бы началось!

— Родители, брат ходили на игры, поддерживали?

— Отец ходил. В Питере и Москве был, только в Казань не ездил.



— Три самых ярких впечатления от турнира?

— Уровень организации, прекрасные стадионы с отличной атмосферой и наши болельщики.



— Наблюдая из Филлаха решающие матча турнира, ловил себя на мысли: «Неужели это Россия?» — настолько непривычной, эффектной была телевизионная картинка. Для игроков атмосфера на турнире стала сюрпризом?

— Не совсем. Всё-таки стадионы не сегодня построены – играли уже на них. На «Открытие Арене» в прошлом сезоне постоянно был аншлаг. Но мне тоже товарищи говорили, что по ТВ картинка какая-то другая была. Европейского уровня. Изнутри, повторюсь, ничего сверхъестественного не ощущалось.



— С организационной точки зрения всё прошло безупречно?

— То, что я видел, было идеально. Много волонтёров, безопасность – захочешь, не придерёшься. Никто ни с кем не дрался – наоборот, люди соединяли компании, отдыхали вместе. Всё прошло на высочайшем уровне.



— Какое послевкусие осталось от выступления сборной?

— Результат, наверное, отрицательный, но что касается игры, то считаю, показали достойный футбол, проявили характер. Мне понравилось. Где-то не повезло просто.

«У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов»

— Во время и после турнира сверяли собственные ощущения с оценками прессы, экспертов или полностью абстрагировались от внешнего мира?

— Отключиться при таком потоке информации невозможно. Я увидел то, что люди начали поворачиваться лицом к сборной. И многие специалисты, которые раньше негативно высказывались о нас, и нередко объективно, сейчас говорят, что наконец-то появляется игра, боевой дух.



— Редкий случай: относительно сборной России мнения разделились – от «всё плохо» до «обнадёживающе». О чём это говорит?

— У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов.



— Не скажите, после Евро-2016 позитива не было вовсе – сплошной негатив.

— Я склоняюсь к позитивным мнениям.

Провели с Денисом в Сочи несколько тренировок, так что нормально себя чувствуем.

— Команда не заслуживала критики?

— Объективной – заслуживала. Всё-таки результата нет – из группы не вышли. В любом матче, даже победном, можно найти недоработки – технические ошибки, позиционные.



— Чьё мнение для вас имеет ценность?

— Есть такие люди. В первую очередь – отец. К мнению некоторых специалистов прислушиваюсь. Без фамилий.



— И как папа оценил игру команды в целом и сына в частности?

— Тоже заметил повление рисунка игры. Самое главное, команда бьётся, а результат должен прийти.



— Зацепи сборная очки против Португалии и Мексики, тональность критических оценок радикально изменилась бы?

— Даже не то что зацепи, выйди мы из группы, и 90 процентов людей, которые нас ругали, поменяли бы свою точку зрения.



— Шансы были.

— В том-то и дело! Не безнадёжно выступили. Где-то удачи не хватило, где-то реализации моментов.

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— Ваш одноклубник Тигиев убеждён, что с Зобниным и Дзагоевым в центре поля сборная могла выступить удачнее.

— Я тоже так считаю.



— Не хватало креатива в средней линии?

— Дело не только в креативе. Рома Зобнин с приходом Станислава Саламовича стал твёрдым игроком стартового состава. Он выполняет огромный объём работы что в защите, что в атаке. Хотя рассуждать в сослагательном наклонении тяжело. Мы не Нострадамусы, не всевидящие. Но я думаю, что его присутствие в любом случае добавило бы нам вариативности.

«Роналду в стык почти не идёт»

— Чемпионы Европы произвели впечатление?

— Чтобы прямо сумасшедшее – нет. Играли с ними отчасти на равных, особенно второй тайм. Даже прижали их минут на 15-20. Хорошая команда, но не скажу, что произвела сильное впечатление.



— Не космос?

— Нет.



— Как вам Роналду вблизи – машина?

— Да нет, не машина. Живой человек.



— Тяжело с ним бороться?

— Я редко рядом с ним оказывался. Он больше искал свободные зоны. Вступать в борьбу, единоборства Роналду не особо любит. Пофинтить – это да. В стык почти не идёт.



— Не возникало желания жёстко встретить?

— Целенаправленно поймать не пытался. А если по ситуации надо жёстко сыграть – сыграю. Неважно, Роналду это или не Роналду.



— Вы и против Месси когда-то выходили. Кто больше впечатлил?

— И тот, и другой. Оба понравились.

Атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чём-то писать – вот и раздули ситуацию.

«Сидели тихо. Кто-то плакал…»

— После Мексики игроки не могли сдержать слёз в раздевалке?

— Было, да. Чувство опустошения. Все понимали, что не выполнили задачу. Сидели тихо. Кто-то плакал, кто-то накрылся полотенцем.



— Акинфеев объяснил, почему в том злосчастном эпизоде сыграл так, а не иначе?

— Эта тема в раздевалке вообще не поднималась.



— Здорово же начали – почему потом сбавили?

— Потому что у Мексики хорошая команда. Где-то перехватила инициативу. Мы тоже имели несколько моментов. Зачем вводили видеоповторы, не понимаю. Я, правда, не пересматривал сам, но кого ни спрашиваю – все в один голос утверждают: пенальти на Жиркове был. Почему не поставили?..



— А на Смолове?

— Смол говорит: был. Поставь судья хотя бы один из двух пенальти – ещё неизвестно, как бы всё сложилось.



— Пока видеоповторы себя не оправдывают?

— На Кубке конфедераций они себя не оправдали.



— Не кажется ли вам, что электронные помощники расхолодят живых судей?

— Повторы, наверное, нужны, но пока система не отработана, судьи не понимают, как себя вести в той или иной ситуации. Когда всё отладится, нововведение будет способствовать справедливой игре. А пока сплошные казусы. Новая Зеландия с Мексикой играли – минимум двух или трёх человек удалять надо было после драки. Судья посмотрел повтор и дал две-три жёлтые карточки. В чемпионате после такой потасовки люди ещё и дисквалификации на три-пять матчей получили бы! А здесь три предупреждения. Непонятно.



— Обычно рефери чуть более лояльно относятся к хозяевам больших турниров. С Россией вышло наоборот?

— Я считаю, они вообще ни к кому не должны проявлять лояльность. Их дело – объективно и справедливо судить.

Так это же мой первый трофей, и сразу чемпионский! Мне уже не 18 – 30 лет. Я ждал этого момента всю карьеру. Чувства нахлынули.

«Не знаю, кому был адресован «месседж» Дзюбы и Кокорина»

— Как человек, не один год игравший с Кокориным (в «Динамо») и Дзюбой (в «Спартаке»), можете предположить, какой смысл они вкладывали в нашумевший «месседж»?

— Я видел это, но кому был адресован их жест и для чего вообще это было сделано, не знаю. Никаких опровержений ни Кокорин, ни Дзюба не давали, поэтому мне тяжело об этом судить.



— Тема перегрета?

— Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чём-то писать, – вот и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была хорошей, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы – можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.



— В последнее время вообще много вбросов в прессу пошло относительно сборной – понимаете, откуда ветер дует?

— Без понятия.



— Кто-то пытается «раскачать лодку»?

— Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно.



— То есть никаких трений не было и нет?

— Вообще никаких. Если бы что-то было, я, наверное, заметил бы.



— После либерала Слуцкого атмосфера в коллективе стала более строгой?

— Можно и пошутить, и посмеяться, но не в таком объёме, как было. Всё в меру. Соблюдается субординация, присутствует уважение. И полная концентрация на тренировках – никакой расхлябанности.



— В сборную вернулась твёрдая рука?

— Станислав Саламович такой – твёрдый, жёсткий и справедливый.

«Суперкубок – не репетиция. На кону титул!»

— С какими чувствами вернулись в расположение клуба?

— С радостными. Уже хотелось потренироваться с командой.



— Нет ощущения недосказанности: недогулял?

— Вообще нет. Я привык в таком режиме работать. Товарищи, друзья сочувствуют: опять ты без отпуска. А мне так даже лучше! Зимой будет нормальный отдых, и этого достаточно. Сейчас и недели хватило.

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— Успеете набрать кондиции к 14 июля?

— Я повторюсь: мы их и не теряли.



— В таком случае позже может настигнуть спад?

— Не знаю. Если человек готов, то он готов.



— Суперкубка в вашей персональной коллекции ещё нет. Пора исправить упущение?

— Постараемся. Это официальный титул. Твоя биография, история – то, что потом будешь детям рассказывать, внукам. Для «Спартака» этот матч очень важен – ведь на кону очередной титул. Подходим к Суперкубку максимально серьёзно, репетицией перед чемпионатом его не считаем. Это настоящий финал, который надо выиграть.



— В первом туре чемпионата вам играть с «Динамо». Предвкушаете встречу с не чуждой командой?

— Пока нет.



— Рады возвращению бело-голубых?

— Конечно рад. Не надо будет лишний раз в другой город ездить (улыбается).



— Решили, в чём на торжественный вечер «Спартака» идти?

— В костюмах, которые нам пошили на всю команду, чтобы все выглядели одинаково. Хорошо и солидно.



— После «Терека» вы так нежно обнимали чемпионский кубок, как ребёнка.

— Так это же мой первый трофей, и сразу чемпионский! Мне уже не 18 – 30 лет. Я ждал этого момента всю карьеру. Чувства нахлынули.

— О чём в тот момент думалось?

— О том, что наконец-то одна из целей достигнута. Не промежуточная мечта сбылась, а та, которая стояла на вершине.



— Много их ещё осталось, нереализованных?

— Очень, и уже поставлены новые цели, задачи.



— А чуть конкретнее?

— Всё очевидно – защитить чемпионский титул и добиться новых. Удачно выступить в Лиге чемпионов и за сборную. Надеюсь, она всегда будет нас радовать. И болельщиков, разумеется.

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