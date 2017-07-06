Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Станислав Черчесов и Дмитрий Комбаров
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Д. Комбаров: люди начали поворачиваться лицом к сборной

Дмитрий Комбаров – о слезах в раздевалке сборной, «месседже» Дзюбы и Кокорина, «раскачивании лодки» и своём первом титуле.
6 июля 2017, четверг. 08:30. Футбол

Защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова неприятно удивили анонимные «вбросы» в СМИ относительно обстановки в сборной. Зато поддержка болельщиков безоговорочно порадовала.

«Первый раз в Сочи отдыхал – рекомендую»

— Это был самый короткий отпуск в вашей жизни?
— Бывали и короче. После Евро-2016 четыре или пять дней отдыхали, а сейчас – неделю.

— Что можно успеть за неделю каникул?
— Съездить на море с родителями, женой, ребёнком, друзьями. Хорошо отдохнуть, полностью восстановиться физически и морально.

— Почему Сочи?
— Короткий период был. За границу ехать – минимум три с половиной часа тратить на перелёт в один конец. Плюс ребёнка не хотелось везти. А в Сочи собралась большая компания. Заранее договорились и поехали.

— С Глушаковыми?
— И не только. Были ещё ребята.

— И как там с точки зрения сервиса?
— Я первый раз в Сочи отдыхал – мне всё понравилось. Главное, погода была отличная – «+30», тёплое море. Вода чистая. Всё близко, не надо ездить никуда. Сервис отличный, еда – наша. Рекомендую.

— Соотношение «цена-качество» адекватное?
— Вполне. Сочи за последнее время развился. Город сделал большой шаг вперёд в плане инфраструктуры: любой турист и на любой бюджет найдёт себе занятия по душе.

— Отдыхающие узнавали, подходили?
— Узнавали, подходили, фотографировались.

— Что говорили?
— Интересовались делами, о «Спартаке» расспрашивали, о сборной. Кто-то фото на память просил.

— Всё доброжелательно?
— Абсолютно. Ни малейшего намёка на негатив не почувствовал.

— По словам Глушакова, «сборники» даже не успели потерять форму. У вас такие же ощущения?
— За неделю форму не растеряешь, даже если ничего делать не будешь. А мы провели с Денисом несколько тренировок, так что нормально себя чувствуем.

— На пляже?
— В тренажёрном зале. Плюс плавали много – тоже физическая нагрузка.

«Показали достойный футбол, проявили характер»

— Кубок конфедераций стал четвёртым большим турниром для вас. Когда было более волнительно, на одном из предыдущих Евро, бразильском ЧМ или сейчас?
— Волнительнее всего бывает в первый раз, а у меня он пришёлся на Евро-2012. С обретением опыта спокойнее реагируешь на те или иные вещи. Перед Кубком конфедераций волнение тоже присутствовало, но уже не юношеское и не в таких объёмах. Правильнее назвать его ожиданием: скорее бы началось!

— Родители, брат ходили на игры, поддерживали?
— Отец ходил. В Питере и Москве был, только в Казань не ездил.

— Три самых ярких впечатления от турнира?
— Уровень организации, прекрасные стадионы с отличной атмосферой и наши болельщики.

— Наблюдая из Филлаха решающие матча турнира, ловил себя на мысли: «Неужели это Россия?» — настолько непривычной, эффектной была телевизионная картинка. Для игроков атмосфера на турнире стала сюрпризом?
— Не совсем. Всё-таки стадионы не сегодня построены – играли уже на них. На «Открытие Арене» в прошлом сезоне постоянно был аншлаг. Но мне тоже товарищи говорили, что по ТВ картинка какая-то другая была. Европейского уровня. Изнутри, повторюсь, ничего сверхъестественного не ощущалось.

— С организационной точки зрения всё прошло безупречно?
— То, что я видел, было идеально. Много волонтёров, безопасность – захочешь, не придерёшься. Никто ни с кем не дрался – наоборот, люди соединяли компании, отдыхали вместе. Всё прошло на высочайшем уровне.

— Какое послевкусие осталось от выступления сборной?
— Результат, наверное, отрицательный, но что касается игры, то считаю, показали достойный футбол, проявили характер. Мне понравилось. Где-то не повезло просто.

«У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов»

— Во время и после турнира сверяли собственные ощущения с оценками прессы, экспертов или полностью абстрагировались от внешнего мира?
— Отключиться при таком потоке информации невозможно. Я увидел то, что люди начали поворачиваться лицом к сборной. И многие специалисты, которые раньше негативно высказывались о нас, и нередко объективно, сейчас говорят, что наконец-то появляется игра, боевой дух.

— Редкий случай: относительно сборной России мнения разделились – от «всё плохо» до «обнадёживающе». О чём это говорит?
— У нас всегда так было: либо ты плохой, либо хороший, без полутонов.

— Не скажите, после Евро-2016 позитива не было вовсе – сплошной негатив.
— Я склоняюсь к позитивным мнениям.

Провели с Денисом в Сочи несколько тренировок, так что нормально себя чувствуем.

— Команда не заслуживала критики?
— Объективной – заслуживала. Всё-таки результата нет – из группы не вышли. В любом матче, даже победном, можно найти недоработки – технические ошибки, позиционные.

— Чьё мнение для вас имеет ценность?
— Есть такие люди. В первую очередь – отец. К мнению некоторых специалистов прислушиваюсь. Без фамилий.

— И как папа оценил игру команды в целом и сына в частности?
— Тоже заметил повление рисунка игры. Самое главное, команда бьётся, а результат должен прийти.

— Зацепи сборная очки против Португалии и Мексики, тональность критических оценок радикально изменилась бы?
— Даже не то что зацепи, выйди мы из группы, и 90 процентов людей, которые нас ругали, поменяли бы свою точку зрения.

— Шансы были.
— В том-то и дело! Не безнадёжно выступили. Где-то удачи не хватило, где-то реализации моментов.

Что общего у сборных Германии и России. Тактические итоги КК
Главный разбор репетиции чемпионата мира.

— Ваш одноклубник Тигиев убеждён, что с Зобниным и Дзагоевым в центре поля сборная могла выступить удачнее.
— Я тоже так считаю.

— Не хватало креатива в средней линии?
— Дело не только в креативе. Рома Зобнин с приходом Станислава Саламовича стал твёрдым игроком стартового состава. Он выполняет огромный объём работы что в защите, что в атаке. Хотя рассуждать в сослагательном наклонении тяжело. Мы не Нострадамусы, не всевидящие. Но я думаю, что его присутствие в любом случае добавило бы нам вариативности.

«Роналду в стык почти не идёт»

— Чемпионы Европы произвели впечатление?
— Чтобы прямо сумасшедшее – нет. Играли с ними отчасти на равных, особенно второй тайм. Даже прижали их минут на 15-20. Хорошая команда, но не скажу, что произвела сильное впечатление.

— Не космос?
— Нет.

— Как вам Роналду вблизи – машина?
— Да нет, не машина. Живой человек.

— Тяжело с ним бороться?
— Я редко рядом с ним оказывался. Он больше искал свободные зоны. Вступать в борьбу, единоборства Роналду не особо любит. Пофинтить – это да. В стык почти не идёт.

— Не возникало желания жёстко встретить?
— Целенаправленно поймать не пытался. А если по ситуации надо жёстко сыграть – сыграю. Неважно, Роналду это или не Роналду.

— Вы и против Месси когда-то выходили. Кто больше впечатлил?
— И тот, и другой. Оба понравились.

Атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чём-то писать – вот и раздули ситуацию.

«Сидели тихо. Кто-то плакал…»

— После Мексики игроки не могли сдержать слёз в раздевалке?
— Было, да. Чувство опустошения. Все понимали, что не выполнили задачу. Сидели тихо. Кто-то плакал, кто-то накрылся полотенцем.

— Акинфеев объяснил, почему в том злосчастном эпизоде сыграл так, а не иначе?
— Эта тема в раздевалке вообще не поднималась.

— Здорово же начали – почему потом сбавили?
— Потому что у Мексики хорошая команда. Где-то перехватила инициативу. Мы тоже имели несколько моментов. Зачем вводили видеоповторы, не понимаю. Я, правда, не пересматривал сам, но кого ни спрашиваю – все в один голос утверждают: пенальти на Жиркове был. Почему не поставили?..

— А на Смолове?
— Смол говорит: был. Поставь судья хотя бы один из двух пенальти – ещё неизвестно, как бы всё сложилось.

— Пока видеоповторы себя не оправдывают?
— На Кубке конфедераций они себя не оправдали.

— Не кажется ли вам, что электронные помощники расхолодят живых судей?
— Повторы, наверное, нужны, но пока система не отработана, судьи не понимают, как себя вести в той или иной ситуации. Когда всё отладится, нововведение будет способствовать справедливой игре. А пока сплошные казусы. Новая Зеландия с Мексикой играли – минимум двух или трёх человек удалять надо было после драки. Судья посмотрел повтор и дал две-три жёлтые карточки. В чемпионате после такой потасовки люди ещё и дисквалификации на три-пять матчей получили бы! А здесь три предупреждения. Непонятно.

— Обычно рефери чуть более лояльно относятся к хозяевам больших турниров. С Россией вышло наоборот?
— Я считаю, они вообще ни к кому не должны проявлять лояльность. Их дело – объективно и справедливо судить.

Так это же мой первый трофей, и сразу чемпионский! Мне уже не 18 – 30 лет. Я ждал этого момента всю карьеру. Чувства нахлынули.

«Не знаю, кому был адресован «месседж» Дзюбы и Кокорина»

— Как человек, не один год игравший с Кокориным (в «Динамо») и Дзюбой (в «Спартаке»), можете предположить, какой смысл они вкладывали в нашумевший «месседж»?
— Я видел это, но кому был адресован их жест и для чего вообще это было сделано, не знаю. Никаких опровержений ни Кокорин, ни Дзюба не давали, поэтому мне тяжело об этом судить.

— Тема перегрета?
— Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чём-то писать, – вот и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была хорошей, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы – можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

— В последнее время вообще много вбросов в прессу пошло относительно сборной – понимаете, откуда ветер дует?
— Без понятия.

— Кто-то пытается «раскачать лодку»?
— Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно.

— То есть никаких трений не было и нет?
— Вообще никаких. Если бы что-то было, я, наверное, заметил бы.

— После либерала Слуцкого атмосфера в коллективе стала более строгой?
— Можно и пошутить, и посмеяться, но не в таком объёме, как было. Всё в меру. Соблюдается субординация, присутствует уважение. И полная концентрация на тренировках – никакой расхлябанности.

— В сборную вернулась твёрдая рука?
— Станислав Саламович такой – твёрдый, жёсткий и справедливый.

«Суперкубок – не репетиция. На кону титул!»

— С какими чувствами вернулись в расположение клуба?
— С радостными. Уже хотелось потренироваться с командой.

— Нет ощущения недосказанности: недогулял?
— Вообще нет. Я привык в таком режиме работать. Товарищи, друзья сочувствуют: опять ты без отпуска. А мне так даже лучше! Зимой будет нормальный отдых, и этого достаточно. Сейчас и недели хватило.

«Вы мало отдохнули, но мы – одна команда». «Сборники» вернулись в «Спартак»
Возвращение «сборников» и первая тренировка в составе красно-белых Петковича – главные новости из лагеря «Спартака». Есть и другие.

— Успеете набрать кондиции к 14 июля?
— Я повторюсь: мы их и не теряли.

— В таком случае позже может настигнуть спад?
— Не знаю. Если человек готов, то он готов.

— Суперкубка в вашей персональной коллекции ещё нет. Пора исправить упущение?
— Постараемся. Это официальный титул. Твоя биография, история – то, что потом будешь детям рассказывать, внукам. Для «Спартака» этот матч очень важен – ведь на кону очередной титул. Подходим к Суперкубку максимально серьёзно, репетицией перед чемпионатом его не считаем. Это настоящий финал, который надо выиграть.

— В первом туре чемпионата вам играть с «Динамо». Предвкушаете встречу с не чуждой командой?
— Пока нет.

— Рады возвращению бело-голубых?
— Конечно рад. Не надо будет лишний раз в другой город ездить (улыбается).

— Решили, в чём на торжественный вечер «Спартака» идти?
— В костюмах, которые нам пошили на всю команду, чтобы все выглядели одинаково. Хорошо и солидно.

— После «Терека» вы так нежно обнимали чемпионский кубок, как ребёнка.
— Так это же мой первый трофей, и сразу чемпионский! Мне уже не 18 – 30 лет. Я ждал этого момента всю карьеру. Чувства нахлынули.

— О чём в тот момент думалось?
— О том, что наконец-то одна из целей достигнута. Не промежуточная мечта сбылась, а та, которая стояла на вершине.

— Много их ещё осталось, нереализованных?
— Очень, и уже поставлены новые цели, задачи.

— А чуть конкретнее?
— Всё очевидно – защитить чемпионский титул и добиться новых. Удачно выступить в Лиге чемпионов и за сборную. Надеюсь, она всегда будет нас радовать. И болельщиков, разумеется.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак Дмитрий Комбаров
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
09:32 Представители «ПСЖ»: «Барселона» зря теряет время, пытаясь купить Верратти
09:20 Подольски представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобе»
09:15 Киммих: в «Баварии» игроку важно не мириться со всем и не давать себя в обиду
09:07 Алексис хочет зарабатывать в «Арсенале» £ 400 тыс. в неделю
09:00 Выиграй билет на ЧМ-2018 с помощью цифр на своей банковской карте
08:57 «Реал» заинтересовался защитником «Реала Сосьедад» Одриосолой
08:39 Дубль Джовинко помог «Торонто» победить «Орландо»
08:39 Гризманн: главным образом остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА
08:37 Арбелоа: видел благородство Моуринью и вновь буду защищать его
08:04 Самедов: для «Спартака» ЛЧ начинается с матча за Суперкубок России
07:56 Наставник «Ганновера-96» разрешает игрокам сигареты, кока-колу и нутеллу
07:38 Лёв не уверен, что Горецке стоит переходить в «Баварию»
07:21 Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу
07:20 Полузащитник «Малаги» Камачо близок к переходу в «Вольфсбург»
06:36 Тео Эрнандес — о переходе в «Реал»: настал долгожданный момент
06:35 Арбелоа: я бы не пошёл обедать с Пике
06:13 Глава академии «Барселоны» Сегура назначен на пост генерального менеджера клуба
06:11 Племянник Зеедорфа стал игроком шотландского «Инвернесса»
04:53 «Барселона» выплатит Месси бонус в размере € 50 млн за продление контракта
04:26 Двум фанам «Факела» дали условный срок за драку и стрельбу после игры с «Динамо»
03:11 В родном городе Пауло Дибалы презентовали огромную мозаику, посвящённую ему
02:49 «Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» за Морату € 75 млн
02:25 Агент Руни провёл переговоры с председателем правления «Эвертона»
01:43 «МЮ» и «Челси» готовы отдать рекордные деньги за Лукаку
01:20 «Спортинг» примет решение по Матьё после контрольного матча с «Белененсешем»
01:09 Марадоне вручили сертификат почётного гражданина Неаполя
01:04 Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» победить «Дьирмот» в товарищеской игре
00:58 Агент Турана: Арда останется в «Барселоне»
00:51 «Трабзонспор» объявил о соглашении с «Интером» по Меделю и переговорах с игроком
00:46 Шалимов: игрой «Краснодара» удовлетворён, всё идёт по плану
00:30 Сусо: я обязательно останусь в «Милане», это моя команда
00:30 Пике: играть с Месси – лучший опыт, надеюсь, он останется в «Барселоне» надолго
00:19 А. Ерёменко опубликовал видео, на котором Р. Ерёменко играет в футбол
00:11 «Балтика» вновь арендовала у «Ростова» Скопинцева
00:01 Дель Пьеро: я бы хотел, чтобы 10-й номер в «Ювентусе» взял Дибала
5 июля 2017, среда
23:56 «Интер» объявил о трансфере хавбека сборной Италии U19
23:48 Р. Билялетдинов: проблема российского футбола не в лимите на легионеров
23:45 Экс-игрок «Эвертона» Пинар подписал контракт с действующим чемпионом ЮАР
23:35 Довбня: думаю, с «Зенитом» будет супер
23:33 Ибрагимович продолжит восстановление от травмы на базе «Манчестер Юнайтед»
23:25 «Атлетико» продлил контракт с Торресом на один год
23:20 Эшли Коул: как только заканчиваешь играть в футбол, прекращаешь жить
23:18 «Сельта» объявила об уходе Росси, восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена
23:10 «Локомотив-Казанка» представил Сычёва, эмблему и игровую форму. Фоторепортаж
23:07 Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017