Как это работает. Тренеры вратарей РФПЛ

О тренерах вратарей мало что известно. Так было до тех пор, пока не вышла эта статья.

«Как это работает» – рубрика «Чемпионата» о профессиях в футболе. Сегодня речь пойдёт о тренерах вратарей. Они всегда остаются за кадром, хотя именно они отвечают за ключевую позицию на поле. Здесь всё, что вы хотели знать, но боялись спросить.

1. Когда в нашей стране появились тренеры вратарей?

В советском футболе их не существовало. Они начали появляться в 90-е. Сначала это воспринималось как нечто сомнительное и ненужное. Даже в нулевые не было однозначного убеждения на этот счёт. Действующий тренер «Анжи» Геннадий Кахиани вспоминает:



«Я один из первых тренеров вратарей. Работаю с 1994 года. В советское время тренеров вратарей вообще не существовало. Просто старшие голкиперы помогали молодым, а взрослые и так знали, чем заниматься. Никакой целенаправленной работы. В 1990-е и даже в 2000-е многие считали, что в тренерах вратарей нужды нет».

2. Чему учат тренеры вратарей?

Сейчас в каждом серьёзном клубе существуют тренеры вратарей. Во время занятий отрабатывают несколько вещей: техника приёма мяча, игра на выходе и т.д. Хотя некоторые навыки считаются врождёнными. Подробнее об этом рассказывает экс-тренер вратарей «Спартака» Валерий Клеймёнов, ныне работающий в «Енисее»:

Сослан Джанаев и Валерий Клейменов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Какие-то моменты всегда можно подтянуть. К примеру, технику, теорию и силу. А скорость и реакция – это от природы. Хотя существуют упражнения на реакцию в том числе. Её можно немного улучшить. А вообще вратарь – штучный товар, как хороший хирург».

3. Как выстраивают занятия тренеры вратарей?

Они подстраиваются под работу остальных футболистов. В зависимости от полевых игроков, голкиперы могут заниматься отдельно (полностью или частично). Одним из основоположников этой профессии в России был Вячеслав Чанов. Он более 20 лет тренировал вратарей в ЦСКА, а сейчас работает в тульском «Арсенале»:

«Ничто так не убивает, как рутина. У меня есть комплекс из 40 упражнений, но каждый год я сажусь и придумываю новые комбинации. Часто обсуждаю с нашими вратарями, пробуем новые упражнения, думаем, что подходит, а что – нет. С Ваней Злобиным из «Бенфики» тоже на связи. Недавно выслал ему несколько упражнений. Ваня показал их португальскому тренеру вратарей. Для него это был «космос».

4. Вратари тренируются больше, чем полевые игроки?

Некоторые тренеры вратарей настаивают, что их подопечные занимаются больше, чем полевые игроки. Речь именно о скоростно-силовых упражнениях. Хотя и занятий теорией у вратарей тоже больше. Сначала голкиперы разбирают игру со всей командой, а потом занимаются отдельно. Клейменов продолжает:



«Во время матча я слежу за вратарём и делаю пометки. Потом эти моменты компонуем на видео. Получается нарезка на 10-15 минут. Для этого клуб устанавливает свои камеры. Телетрансляция в основном держит мяч, но клубные камеры фиксируют вратаря, даже когда его команда атакует. Важно, на каком расстоянии от ворот он находится для подстраховки защитников. Иногда клубы ставят дополнительную камеру за ворота».

5. Как выстраивать отношения среди голкиперов?

Про вратарей говорят «команда в команде». Если полевые игроки могут выходить на разных позициях, то голкиперы всегда являются прямыми конкурентами за место в составе. Тренеры должны заботиться о том, чтобы вратари не конфликтовали. Однажды в «Спартаке» Зуев на тренировке влетел в Ковалевского. Тот подумал, что его нарочно хотят травмировать для попадания в основной состав. Вскоре Ковалевски заехал в ответ. Конфликт был улажен, когда Зуев объяснил, что случайно задел партнёра по команде. Чанов вспоминает о работе в команде, где сразу три вратаря претендуют на основу:

Вячеслав Чанов, Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Вениамин Мандрыкин Фото: из личного архива Вениамина Мандрыкина

«В своё время у ЦСКА было сразу три очень сильных вратаря — Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. И здесь работа тренера вратарей состоит в том, чтобы создать благоприятную атмосферу в маленьком коллективе. В ЦСКА было так: один вратарь выходит на поле, двое других ему помогают – вплоть до завязывания шнурков на бутсах!»

Чанов: мама говорила, что Витя не её сын, а мой Секреты первого и лучшего тренера вратарей в России — о брате Викторе, Акинфееве, Габулове, Джанаеве и других воспитанниках.

6. Как изменилась работа тренера вратарей в XXI веке?

Тренеры вратарей в РФПЛ хорошо знакомы между собой. Они постоянно общаются, хотя и не афишируют это. Всё-таки у каждого из них есть доступ к информации, которая не должна оказаться у конкурентов. Пока главные тренеры могут конфликтовать через СМИ, тренеры вратарей помогают друг другу. О конкретных случаях в РФПЛ не принято говорить для печати. Этим летом Гинтарас Стауче, работающий в сборной России, позволил Вячеславу Чанову прийти на тренировку сборной, чтобы обсудить современные технологии – электронные очки для голкиперов. А вот что о новшествах в тренировках вратарей рассказывает Кахиани:

«Сейчас технологии потрясающие! Они будут развиваться и дальше. Есть пушки, есть потайные пушки, полёт мяча с изменением траектории… Это всё хорошо, хотя важно помнить, что в школе сначала учат писать, а потом дают более сложные задания. Так и здесь. Сначала: стойка, перемещение, работа ногами при низком и высоком мяче, положение рук. Нужны короткие чёткие действия. А то сейчас много пафоса и лишних движений – машут руками, прыгают, суетятся. В этом плане у нас лучший – Акинфеев. Из молодых выделяется Лунёв. Я его ещё в ФШМ приметил. Его невозможно было вывести из себя. Я давал ему максимальную нагрузку, но он психологически выдерживал, а молодой Песьяков в такой ситуации у меня рухнул. Сказал, что ему это не нужно».

7. Могут ли голкиперы влиять на выбор тренера вратарей?

Формально голкиперы подчиняются тренерскому штабу, в том числе тренеру вратарей. Однако в современном футболе весьма велико влияние футболистов, которые зарабатывают миллионы евро в год, в отличие от тренеров вратарей. Случается, что голкиперы настаивают на работе с определённым тренером. Такой случай произошёл в «Спартаке» при Скале. Итальянец хотел составить штаб только из соотечественников, но ему это сделать не удалось. Тренером вратарей остался Юрий Перескоков, ныне работающий в «Уфе». Вот что он говорит о той ситуации:



«Скала хотел взять в «Спартак» своего тренера вратарей. Спасибо Ковалевскому, который подошёл к руководству и сказал: «Я хочу, чтобы меня и дальше тренировал Перескоков». Так я остался в «Спартаке», хотя Скала пригласил весь итальянский тренерский штаб. Всех, кроме тренера по вратарям».

«Бромантан в «Спартаке» выводили шампанским» Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков с массой ярких историй о настоящем Романцеве, хитром Скале, жёстком Гончаренко и талантливом Лунёве.

8. Кто выбирает вратаря на игру?

Главный тренер не лезет в тренировки вратарей, но определяет стартовый состав, включая голкипера. Как правило, совещательный голос тренера вратарей является определяющим. Хотя бывают и обратные ситуации. Одной из них делится Клейменов:



«У меня в карьере было лишь несколько таких случаев. Помню, вечером собрались тренерским штабом и определили состав. А утром главный передумал по вратарю. Чаще такое случается, если основной вратарь получил травму и стоит выбор между двумя резервными голкиперами».

9. Где учат на тренера вратарей?

При РФС функционирует Академия тренерского мастерства. Там последние шесть лет существует курс «Тренер по работе с вратарями». Занятия длятся от шести месяцев. Курс стоит 40 тыс. рублей. Иногда тренеры оплачивают сами, иногда за них это делает клуб. После обучения выдаётся лицензия. Без неё тренерам вратарей запрещено работать в РФПЛ и ФНЛ. Слушатели лекций проводят стажировки в российских клубах. Стоимость обучения не позволяет отправлять учащихся на зарубежные стажировки, как это происходит на более дорогих курсах. Объясняет Андрей Лексаков (генеральный директор Академии тренерского мастерства):

«Предусмотрены лекции по биомеханике, физиологии, психологии и биохимии – это общие предметы. Кроме того, у нас преподают действующие тренеры вратарей Кафанов, Чанов, Гонтарь, Иванов… Руководит ими доцент кафедры Земляной. Он является и руководителем курсов со стороны УЕФА. Кстати, к нам приезжали представители УЕФА и дали положительные оценки. Наш курс по работе с вратарями является одним из ведущих в Европе. Россия – одна из немногих стран, кто по рекомендации УЕФА специализируется на обучении тренеров вратарей. Такого до сих пор нет в Англии, Италии, Португалии и Франции. Подобный курс существует в Германии, сейчас введён в Испании. УЕФА регулярно проводит семинары, где мы являемся координаторами на постсоветском пространстве».

10. Во всех клубах РФПЛ есть тренер вратарей?

Почти во всех. Разве что в ЦСКА отсутствует такая должность. Голкиперов курирует старший тренер Сергей Овчинников, хотя номинально, в штатном расписании, тренера вратарей у «армейцев» нет. А вот у «Зенита» наоборот – в прошедшем сезоне было сразу два специалиста. Больше 10 лет в Питере работает Михаил Бирюков, а Мирча Луческу привёл своего соотечественника Томислава Рогича. Так сразу два человека на поле руководили тренировками голкиперов. С этого сезона у «Зенита» вратари будут работать под присмотром Бирюкова и Массимо Баттары, о назначении которого с большой вероятностью скоро объявят официально.

Томислав Рогич и Михаил Бирюков Фото: fc-zenit.ru

Вот как выглядит актуальный список тренеров вратарей в РФПЛ.

Клуб Тренер вратарей Возраст Работает в клубе «Амкар» Владимир Сычёв 55 лет с 2009 года «Анжи» Геннадий Кахиани 59 лет с 2016 года «Арсенал» Вячеслав Чанов 65 лет с 2017 года «Динамо» Роман Березовский 42 года с 2015 года «Зенит» Михаил Бирюков

Массимо Баттара 59 лет

54 года с 2006 года

ещё не объявлен «Краснодар» Алексей Антонюк 33 года с 2017 года «Локомотив» Заур Хапов 52 года с 2016 года «Ростов» Евгений Иванов 51 год с 2017 года «Рубин» Виталий Кафанов 57 лет с 2017 года «СКА-Хабаровск» Владимир Кравцов 57 лет с 2001 года «Спартак» Джанлука Риомми 48 лет с 2014 года «Ахмат» Рамзан Цуцулаев 45 лет с 2003 года «Тосно» Андрей Кудымов 52 года с 2016 года «Урал» Андрей Шпилёв 39 лет с 2007 года «Уфа» Юрий Перескоков 54 года с 2014 года

Примечание. Тренер вратарей в ЦСКА номинально отсутствует, но голкиперов команды курирует старший тренер Сергей Овчинников.