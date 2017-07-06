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Диего Коста
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Плохой день плохого парня. Диего Косте некуда идти

Форвард не нужен Антонио Конте. Ещё недавно он выбирал между «Атлетико и большими деньгами, но сейчас у него всё сложно.
6 июля 2017, четверг. 11:30. Футбол

Диего Косту легко не любить: он сам даёт для этого достаточно поводов. Толкнуть в спину Габриэла Паулисту и упасть, схватившись за лицо? Легко! Вытереть содержимое носа о Сархио Рамоса? Разумеется, а куда ещё? Так вот, для хейтеров футболиста есть хорошие новости: он попал в трудную ситуацию. Причём на этот раз не из-за недостатков и провокаций, наоборот – у Косты проблемы из-за того, что полгода назад он проявил профессионализм.

Как отказаться от огромных денег

Зимой он получил заманчивое предложение из Китая. Клуб Акселя Витселя, в котором тренером работает Фабио Каннаваро, предложил ему, по слухам, до 30 млн евро в год – и Коста был не против. Но против оказался Антонио Конте. В то время как президент «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юйхуэй прямым текстом говорил, что «клуб приобретёт Диего Косту или другого игрока такого класса», «Челси» хранил молчание.

Эта тишина не была мирной: время от времени можно было различить звуки ссор. Например, Косты и Конте, когда тренер крикнул форварду: «Можешь убираться в Китай». В конце концов «Челси» убедил своего лучшего форварда не бросать команду посреди сезона. Коста остался. Конфликт между ним и Конте замяли. Итальянец заявил, что Коста счастлив в «Челси». Футболист отметил, что он остался и продолжает забивать – «и это главное». Но осадок остался.

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«Ты мне не нужен»

Сначала Коста отказался продлевать контракт. Текущее соглашение истекает в 2019 году, и «Челси» в феврале предложил его обновить. В прессе даже была информация о «переговорах в продвинутой стадии». Не подписали.

Затем, после завершения чемпионата, Антонио Конте отправил своему игроку смс. «Он написал, что я не вхожу в его планы. Если он не видит меня в команде, я буду искать новый клуб», — уточнил игрок и рассказал о содержании сообщения журналистам. Мог ли Конте это предположить? Риторический вопрос. Конте взрослый человек. И умелый манипулятор, который мог наорать на Буффона при всей раздевалке, чтобы взбодрить команду.

Зачем ему было посылать такое сообщение, после которого Коста точно не захочет оставаться? Может быть, чтобы исключить вариант, при котором руководство «Челси» убедит его продлить контракт. Теперь у «Челси» нет выбора: с игроком придётся расстаться. Конте не хочет видеть его на первом тренировочном сборе.

Сбор начинается 7 июля. Таким образом, у «Челси» есть один день – сегодня – чтобы избавиться от Косты. Это проблема. Во-первых, с китайским клубом уже не всё так просто. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» делал предложение зимой. С тех пор в Китае не только ужесточили лимит, но и ввели налог на легионеров. Он составляет 100% от суммы трансфера. Так что условные 100 млн евро, которые нужно заплатить за игрока, превращаются в 200. Если вы хотели знать, есть ли у китайских клубов какой-то потолок трат, пожалуйста – вот он. Ещё в конце зимы Шу Юйхуэй рассказывал о планах подписать либо Косту, либо сопоставимого игрока, но уже весной риторика изменилась. Клуб опроверг переговоры в мае. Представитель игрока – тоже.

Что дальше

Куда хочет уйти сам Диего Коста, известно всем. В «Атлетико». Ради возвращения он готов и на понижение зарплаты. Но путь туда закрыт: в отличие от другого мадридского клуба, «Атлетико» не сумел договориться с УЕФА о снятии запрета на трансферы. Апелляция не была удовлетворена, и ещё полгода Диего Симеоне придётся обходиться без усиления.

Это забавный парадокс. Полгода назад Коста выбирал между самыми большими деньгами в жизни и тем, чтобы профессионально доработать сезон до конца. Он выбрал провести весь сезон в «Челси» — и спустя всего несколько месяцев уже не нужен клубу. Но и большие деньги, похоже, упущены. И даже ностальгический вариант с возвращением в «Атлетико» невозможен. Что ему остаётся?

Недавно Коста сказал, что готов уйти в аренду. В конце концов, уже через полгода «Атлетико» сможет подписать его. Но пока с «Миланом» не удалось договориться из-за зарплаты, а в Турции Диего играть не хочет. Конечно, шансы на переход в Китай остаются. Трансферная стоимость ненужного тренеру игрока явно упала, но за сколько «Челси» согласится его отпустить? В клубе назвали 60 млн евро. Трансферное окно в Китае открылось 18 июня. Если бы «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по-прежнему был заинтересован в трансфере, вряд ли мы бы сейчас обсуждали варианты с «Бешикташем»…

Главное, что времени осталось мало. Дошло до того, что 1 июля мадридская газета AS сообщила, что форвард готов перейти в «Атлетико» и провести полгода без игровой практики. В общем, поклонники Диего Косты (вы же существуете?) могут ему посочувствовать. Футболисту предстоит трудный выбор.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Челси Антонио Конте Диего Коста Китайский футбол Трансферы
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