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Александр Егоров
Фото: РИА Новости
Текст: Иван Карпов

Егоров: уйти вовремя — искусство, не хочу слышать: «Когда он закончит?»

Новость о том, что арбитр Александр Егоров завершил карьеру, удивила многих. Теперь уже бывший судья рассказал, почему это сделал.
6 июля 2017, четверг. 13:00. Футбол

В РФПЛ Александр Егоров работал с 2011 года. А вообще на профессиональном уровне начал судить в 2001-м, с матчей второго дивизиона. В феврале этого года он попал в информационное поле по необычной причине. За месяц благодаря изнуряющим тренировкам в фитнес-зале и строгой диете он сбросил 15 килограмм — с 98 до 83! Причина простая – желание выглядеть стройным, подтянутым.

Именно Егорову было доверено судейство ключевого со многих точек зрения матча сезона-2016/17 «Спартак» — «Зенит». Тем удивительней было узнать, что перед новым сезоном арбитр решил завершить карьеру. Об этом было официально объявлено 3 июля. И одновременно названа причина: Егоров становится заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования. О том, почему Александр решился на такие перемены, он рассказал в интервью «Чемпионату».

— Как появилось решение прекратить судейскую карьеру и стать футбольным чиновником?
— Позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сделал предложение, от которого глупо было отказываться. Каждому человеку в жизни выпадает шанс: кто-то им пользуется, кто-то — нет. Это мой шанс показать футбольному сообществу, что я могу быть не только футбольным арбитром, но и хорошим чиновником. Хочу избавить РФПЛ от таких ситуаций: прошла игра, арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку. Пишут именно об этой ошибке, а не о той колоссальной работе, которая была проделана, чтобы матч прошёл на хорошем уровне.

Это мой шанс показать футбольному сообществу, что я могу быть не только футбольным арбитром, но и хорошим чиновником.

Я открыт для предложений от клубов о том, как изменить ситуацию. Хочу, чтобы тренеры и игроки уважали друг друга и решения судьи, чтобы у всех нас были единые критерии оценки. Зачастую бывает так: прошла игра, а тренеры команд говорят совершенно противоположные вещи, как будто были на разных матчах. Понимаю, что это всё из-за эмоций, но в Италии, например, с нового сезона после игры арбитры будут давать комментарии. В российских реалиях это пока невозможно, у нас другой менталитет. Но кто знает, что будет завтра? Я не против критики, важно, чтобы она была адекватной.

— Как собираетесь исправлять ситуацию?
— Для меня самое главное — показать изнутри, что арбитры — такие же люди, как все. Что они тренируются, готовятся и больше всех переживают из-за неправильных решений. И у меня бывали ошибки, спорт ведь прекрасен ими. В такие моменты я честно признавался: да, ошибся. Что тут скрывать? Наоборот, я должен провести анализ, чтобы не допустить такого ещё раз. В современных реалиях судейская профессия такова, что каждый матч может стать последним.

Когда я был судьёй, мечтал оплатить ребёнку из детдома или из глубинки проезд и проживание в Москве, чтобы он провёл день с арбитром, обслуживающим матч Премьер-Лиги: пообщался, приехал на игру, побыл в судейской. Хотел, чтобы ребёнок почувствовал атмосферу и поделился впечатлениями. Не все ведь дети хотят стать футболистами, кто-то может мечтать и о судейской карьере! В общем, постараюсь теперь исполнить это.

— Вы приложили много усилий к тому, чтобы набрать физическую форму. Не обидно, что она теперь не пригодится?
— В такой форме, как сейчас, я не был никогда. Тренеры подготовили мне специальную программу тренировок, которая поможет любому человеку довольно быстро привести себя в порядок. Но, несмотря на это, мне 45 лет. Я уже немолод и судить смогу ещё максимум пару лет. Уйти вовремя — большое искусство. Не хочется, чтобы за спиной говорили: «Да когда он уже закончит?».

В моём возрасте можно ходить с животом, чтобы галстук лежал, а можно быть спортивным и подтянутым.

Занимался прежде всего для себя. В моём возрасте можно ходить с животом, чтобы галстук лежал, а можно быть спортивным и подтянутым. Даже если перееду жить в Москву, буду заниматься по программе, которая позволила мне достичь этого. Всем желаю — занимайтесь спортом, играйте в футбол и не судите слишком строго.

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Добавим, 7 июля Александр Егоров станет гостем «Чемпионата». Если у вас есть желание задать ему вопрос – присылайте его на электронный ящик vopros@rambler-co.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Егоров Футбольное судейство
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