Бывший уборщик мусора и экс-игрок «Челси». Кто будет играть за «Ростов»

Хосимар Кинтеро
Центральный полузащитник, 20 лет, «Челси»
Футболист «Челси» переехал в «Ростов». Неожиданно, правда? Даже несмотря на то что это футболист молодёжной команды и перешёл он на правах аренды.
Кинтеро приехал в Европу из Эквадора, когда ему было 16. Да не куда-нибудь, а в академию «Барселоны». В кантере ему закрепиться не удалось, зато получилось оказаться в молодёжной команде «Челси». Правда, играть он не мог год – возникли проблемы с оформлением документов в Англии. Тем не менее через два сезона Хосимар поучаствовал в победе «Челси» в Юношеской лиге УЕФА, тогда же переквалифицировался из вингера в центрального полузащитника. По совету соотечественника Кристиана Нобоа он отправился в «Ростов», чтобы набраться опыта и через год побороться за место в первой команде «Челси».
Кинтеро – подвижный и быстрый хавбек, который не особо любит отрабатывать в обороне, зато очень настырен в атаке. Он не боится обыгрывать один в один (73% успешных обводок в течение карьеры), здорово ускоряется с мячом. Проблемой может стать отсутствие выступлений на высоком уровне. Но мечта вернуться в «Челси» должна мотивировать Хосимара не потеряться на российских просторах.
Матия Бобен
Центральный защитник, 23 года, «Горица»
Бобен – почти копия другого центрального защитника «Ростова» Михи Мевли. Он тоже словенец, тоже защитник, тоже высокий, обладает примерно теми же игровыми качествами. Интересно, что в «Горице» Бобен играл в обороне с братом-близнецом Михи Мевли Нейцем. Возможно, это сыграло определённую роль при переходе в «Ростов». В 21 год Матия отправился в Англию на просмотр в «Болтон», но всё ограничилось тренировками с молодёжной командой клуба, после чего защитник вернулся на родину.
В «Горице» Бобен играл в обороне с братом-близнецом Михи Мевли Нейцем.
В отличие от Мевли, Бобен не так продуктивен в плане организации игры – даже в чемпионате Словении «Горица» чаще выходила из обороны в атаку через партнёра Бобена по обороне – Кавчича. Зато в плане игры в обороне он превосходит Мевлю. 38% выигранных единоборств при игре 1 в 1 против 28% у Михи, 34% удачных отборов против 30%. Конечно, стоит сделать скидку на уровень чемпионата Словении, но впечатление об игре Бобена составить можно. Это мощный центральный защитник, сосредоточенный на обороне ворот.
Жан Маер
Центральный полузащитник, 24 года, «Домжале»
Ещё один представитель словенского футбола в «Ростове». Очень напоминающий бойца UFC Конора Макгрегора. Маер признался, что ирландец и правда является его кумиром, а сам Жан старается походить на поле на него – он такой же юркий, агрессивный, нацеленный на атаку. Через Маера строились все атаки словенского «Домжале». Жан покрывает огромные расстояния во время игры, помогая выходить в атаку, отрабатывать в обороне и организовывать прессинг. Показательна тепловая карта его единоборств – видно, как много он перемещается и не чурается черновой работы. Кроме того, Маер исполнял все стандарты в «Домжале», и получалось у него это неплохо.
Теперь по минусам. Бросается в глаза, что Жан умный игрок, который всегда хочет обострить ситуацию и отдать разрезающую передачу. Но получается у него это не всегда – порой он передерживает мяч, порой отдаёт его не в ту зону. Тем не менее в «Ростове» он вполне может стать главным креативщиком после ухода Нобоа и Ерохина.
Мацей Вилюш
Центральный защитник, 28 лет, «Лех»
Во взрослом футболе Вилюш дебютировал только в 23 года. Виной тому – многочисленные травмы, преследовавшие его на старте карьеры. В 17 лет он даже хотел бросить футбол, но тренер молодёжной команды «Херенвена» разубедил его. В раннем возрасте Мацей отправился в Нидерланды, и тренеры местных команд видели в нём большой потенциал. Однако травмы не дали ему шанса закрепиться в Эредивизии. Вилюш вернулся в Польшу, провёл два сильных сезона в «Ключборке» и «Белхатуве», не пригодился тренеру «Леха» и переехал в Ростов. Несмотря на все злоключения, Мацей неплохой защитник, который при должном подходе может стать ведущим игроком в обороне.
В отличие от Мевли и Бобена, Вилюш неплохо обращается с мячом (в юности играл на позиции полузащитника), может здорово исполнить штрафной. Да и вообще в предыдущих командах чаще всего именно он отвечал за доставку мяча игрокам атакующей группы. Об этом говорит и статистика.
Сверрир Ингасон
Центральный защитник, 23 года, «Гранада»
Наверное, немного клубов платили 2 млн евро за игрока, который несколько лет назад работал уборщиком. Если такие и есть, то «Ростов» пополнил этот список. Сверрир Ингасон считался одним из самых талантливых защитников в Исландии, что не мешало ему после тренировок натягивать зелёную манишку и отправляться на улицу убирать мусор. Профессиональных исландских игроков, которые тогда могли сосредоточиться на футболе, было очень мало. Спустя несколько лет Ингасон принял участие в сказочном для Исландии Евро-2016. Правда, сыграл там всего пять минут. В прошлом сезоне Сверрир пытался закрепиться в «Гранаде», сыграл во всех играх второго круга Ла Лиги и вылетел с командой в Сегунду.
Сверрир Ингасон считался одним из самых талантливых защитников в Исландии, что не мешало ему после тренировок натягивать зелёную манишку и отправляться на улицу убирать мусор.
Ингасон здорово владеет первым пасом, это не тот игрок, который будет просто выбивать мяч подальше от штрафной. Также Сверрир здорово подключается к атакам – все свои три гола за сборную он забил после подачи угловых. Жану Маеру определённо будет кого искать в штрафной. Неплохая для центрального защитника скорость, тактическая грамотность, опыт выступления в топовых чемпионатах – пока Игнасона можно считать самой статусной покупкой «Ростова». И потенциальным открытием следующего сезона в РФПЛ.
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