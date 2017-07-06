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Хосимар Кинтеро
Фото: fc-rostov.ru/
Текст: Марк Бессонов

Бывший уборщик мусора и экс-игрок «Челси». Кто будет играть за «Ростов»

Полузащитник «Челси», бывший мусорщик, копия Макгрегора и другие интересные трансферы «Ростова».
6 июля 2017, четверг. 14:30. Футбол

Хосимар Кинтеро

Центральный полузащитник, 20 лет, «Челси»

Футболист «Челси» переехал в «Ростов». Неожиданно, правда? Даже несмотря на то что это футболист молодёжной команды и перешёл он на правах аренды.

Кинтеро приехал в Европу из Эквадора, когда ему было 16. Да не куда-нибудь, а в академию «Барселоны». В кантере ему закрепиться не удалось, зато получилось оказаться в молодёжной команде «Челси». Правда, играть он не мог год – возникли проблемы с оформлением документов в Англии. Тем не менее через два сезона Хосимар поучаствовал в победе «Челси» в Юношеской лиге УЕФА, тогда же переквалифицировался из вингера в центрального полузащитника. По совету соотечественника Кристиана Нобоа он отправился в «Ростов», чтобы набраться опыта и через год побороться за место в первой команде «Челси».

Кинтеро – подвижный и быстрый хавбек, который не особо любит отрабатывать в обороне, зато очень настырен в атаке. Он не боится обыгрывать один в один (73% успешных обводок в течение карьеры), здорово ускоряется с мячом. Проблемой может стать отсутствие выступлений на высоком уровне. Но мечта вернуться в «Челси» должна мотивировать Хосимара не потеряться на российских просторах.

Матия Бобен

Центральный защитник, 23 года, «Горица»

Бобен – почти копия другого центрального защитника «Ростова» Михи Мевли. Он тоже словенец, тоже защитник, тоже высокий, обладает примерно теми же игровыми качествами. Интересно, что в «Горице» Бобен играл в обороне с братом-близнецом Михи Мевли Нейцем. Возможно, это сыграло определённую роль при переходе в «Ростов». В 21 год Матия отправился в Англию на просмотр в «Болтон», но всё ограничилось тренировками с молодёжной командой клуба, после чего защитник вернулся на родину.

В «Горице» Бобен играл в обороне с братом-близнецом Михи Мевли Нейцем.

В отличие от Мевли, Бобен не так продуктивен в плане организации игры – даже в чемпионате Словении «Горица» чаще выходила из обороны в атаку через партнёра Бобена по обороне – Кавчича. Зато в плане игры в обороне он превосходит Мевлю. 38% выигранных единоборств при игре 1 в 1 против 28% у Михи, 34% удачных отборов против 30%. Конечно, стоит сделать скидку на уровень чемпионата Словении, но впечатление об игре Бобена составить можно. Это мощный центральный защитник, сосредоточенный на обороне ворот.

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Жан Маер

Центральный полузащитник, 24 года, «Домжале»

Ещё один представитель словенского футбола в «Ростове». Очень напоминающий бойца UFC Конора Макгрегора. Маер признался, что ирландец и правда является его кумиром, а сам Жан старается походить на поле на него – он такой же юркий, агрессивный, нацеленный на атаку. Через Маера строились все атаки словенского «Домжале». Жан покрывает огромные расстояния во время игры, помогая выходить в атаку, отрабатывать в обороне и организовывать прессинг. Показательна тепловая карта его единоборств – видно, как много он перемещается и не чурается черновой работы. Кроме того, Маер исполнял все стандарты в «Домжале», и получалось у него это неплохо.

Теперь по минусам. Бросается в глаза, что Жан умный игрок, который всегда хочет обострить ситуацию и отдать разрезающую передачу. Но получается у него это не всегда – порой он передерживает мяч, порой отдаёт его не в ту зону. Тем не менее в «Ростове» он вполне может стать главным креативщиком после ухода Нобоа и Ерохина.

Мацей Вилюш

Центральный защитник, 28 лет, «Лех»

Во взрослом футболе Вилюш дебютировал только в 23 года. Виной тому – многочисленные травмы, преследовавшие его на старте карьеры. В 17 лет он даже хотел бросить футбол, но тренер молодёжной команды «Херенвена» разубедил его. В раннем возрасте Мацей отправился в Нидерланды, и тренеры местных команд видели в нём большой потенциал. Однако травмы не дали ему шанса закрепиться в Эредивизии. Вилюш вернулся в Польшу, провёл два сильных сезона в «Ключборке» и «Белхатуве», не пригодился тренеру «Леха» и переехал в Ростов. Несмотря на все злоключения, Мацей неплохой защитник, который при должном подходе может стать ведущим игроком в обороне.

В отличие от Мевли и Бобена, Вилюш неплохо обращается с мячом (в юности играл на позиции полузащитника), может здорово исполнить штрафной. Да и вообще в предыдущих командах чаще всего именно он отвечал за доставку мяча игрокам атакующей группы. Об этом говорит и статистика.

Сверрир Ингасон

Центральный защитник, 23 года, «Гранада»

Наверное, немного клубов платили 2 млн евро за игрока, который несколько лет назад работал уборщиком. Если такие и есть, то «Ростов» пополнил этот список. Сверрир Ингасон считался одним из самых талантливых защитников в Исландии, что не мешало ему после тренировок натягивать зелёную манишку и отправляться на улицу убирать мусор. Профессиональных исландских игроков, которые тогда могли сосредоточиться на футболе, было очень мало. Спустя несколько лет Ингасон принял участие в сказочном для Исландии Евро-2016. Правда, сыграл там всего пять минут. В прошлом сезоне Сверрир пытался закрепиться в «Гранаде», сыграл во всех играх второго круга Ла Лиги и вылетел с командой в Сегунду.

Сверрир Ингасон считался одним из самых талантливых защитников в Исландии, что не мешало ему после тренировок натягивать зелёную манишку и отправляться на улицу убирать мусор.

Ингасон здорово владеет первым пасом, это не тот игрок, который будет просто выбивать мяч подальше от штрафной. Также Сверрир здорово подключается к атакам – все свои три гола за сборную он забил после подачи угловых. Жану Маеру определённо будет кого искать в штрафной. Неплохая для центрального защитника скорость, тактическая грамотность, опыт выступления в топовых чемпионатах – пока Игнасона можно считать самой статусной покупкой «Ростова». И потенциальным открытием следующего сезона в РФПЛ.

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В статье использованы материалы Wyscout.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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