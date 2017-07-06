«Докажу, что Моуринью не прав». Лукаку переходит в «Манчестер Юнайтед»

Рашфорд, Марсьяль, Лингард и Мхитарян – флангам атаки «МЮ» позавидует любой клуб Европы. Редкое сочетание скорости и интеллекта делает атаки непредсказуемыми. А вот в центре беда: там стоит одинокий Уэйн Руни и чешет затылок, ведь ему надо как-то успевать за этим праздником жизни. Физически успевать — в смысле, добежать. Неудивительно, что Жозе Моуринью требовал Альваро Морату, и что «Реалу» сделали три предложения, увеличив сумму с 60 до 80 млн евро. Удивительно другое: почему «Реал» отказался.



Но разбираться в скрытых мотивах Флорентино Переса – слишком сомнительное удовольствие, так что просто отметим, что английский клуб, видимо, устал тратить время зря и переключился на план «Б». О том, что трансфер дело решённое, сообщает не какой-то «Мейл-он-Сандэй», а BBC, так что это серьёзно. Но у плана «Б» долгая предыстория.

2013 год: взаимная обида

Летом 2013 года Ромелу вернулся в «Челси» из аренды в «Вест Бромвич», провёл с командой предсезонку и… оказался не нужен новому тренеру команды Жозе Моуринью. Лукаку не стал отмалчиваться по этому поводу и в нескольких интервью намекнул, что недоволен этим решением. Иногда даже слегка противореча самому себе.



Пример 1. «Я узнал о том, что перехожу в «Эвертон», в семь вечера в последний день трансферного окна».

Лукаку: Собираюсь доказать, что Моуринью ошибся, отдав меня в аренду. Хочу забить больше голов, чем все форварды «Челси». В конце сезона посмотрим, не пожалеют ли они о своём решении.

Пример 2. «Я ушёл в аренду не потому, что был не нужен «Челси». Переход был мне необходим. Это было моё решение: я сам выбрал то, что для меня лучше всего. Там я бы вышел на поле несколько раз. А в «Эвертоне» играю постоянно, обо мне все говорят».



Пример 3. «Это немного странно, но прошло уже два месяца, как со мной контактировали представители «Челси». Всё равно думаю, что они следят за моей игрой».



Пример 4. «Собираюсь доказать, что Моуринью ошибся, отдав меня в аренду. Хочу забить больше голов, чем все форварды «Челси». В конце сезона посмотрим, не пожалеют ли они о своём решении».



Но в публичных спорах с Моуринью есть одно важное правило: последнее слово всегда остаётся за Жозе. Клаудио Раньери, Рафа Бенитес, Хосеп Гвардиола, Арсен Венгер – все они мечтали, чтобы все футбольные вопросы решались только на футбольном поле, но тщетно: в битву превращалась каждая пресс-конференция. С чего вдруг делать исключение ради Ромелу Лукаку? Жозе выдержал паузу, дал бельгийцу выговориться, а потом ответил.



«Лукаку – молодой парень, который любит поговорить. Он говорит много. Единственное, чего он не говорит, – почему он ушёл из «Челси». Почему-то именно об этом он всегда умалчивает. Когда я общался с ним последний раз, спросил об этом: почему ты не расскажешь о причине ухода? Есть причина, по которой он не в «Челси», а в «Эвертоне». Может, он не хочет её раскрывать, но однажды он забил гол и сказал: «Надеюсь, Жозе это видит». Это выглядело как вопрос, почему я позволил ему уйти. Что ж, пусть страна узнает, почему он ушёл. Если ты любишь говорить, говори всё, говори до конца, а не половину. Это простой вопрос. Ромелу, почему ты ушёл из «Челси»? Спросите у него».

Примирение

После этого залпа стороны взяли паузу на размышления. И в дальнейшем говорили уже не так резко.



Лукаку: «Моуринью хотел, чтобы я остался, но я хотел уйти. В некоторых интервью мои слова были искажены. Главное – что он принял моё желание и позволил покинуть клуб. Он понял меня, и я очень ценю это».



Моуринью: «Для Лукаку важно быть первым выбором тренера на свою позицию. В «Челси» я не мог ему этого обещать. Важно, чтобы футболисту нравилось в команде. Поэтому мы его отпустили. Думаю, «Эвертон» — идеальный вариант для него».

Моуринью: Лукаку – молодой парень, который любит поговорить. Он говорит много. Единственное, чего он не говорит – почему он ушёл из «Челси».

Следующим летом Лукаку был продан в «Эвертон». А потом ему неоднократно пришлось комментировать слухи о возможном воссоединении с бывшим тренером. Судя по его словам, конфликт остался в прошлом. Опять приведём пару примеров.

Пример 1. «Я подписал контракт с «Эвертоном» в 11 утра. Первое сообщение, которое я получил, было от Моуринью. Он написал мне: «Удачи. Покажи, на что ты способен, и увидимся в новом сезоне!». Этим Жозе заслуживает уважения.



Пример 2. «Люди считают, что я хочу что-то доказать Моуринью, но это не так. Три года назад мне было 20, я не был психологически готов к тому, чтобы играть ведущую роль в топ-клубе. Мы оба перевернули эту страницу».

Зачем Лукаку и «МЮ» нужны друг другу

С приходом Лукаку Моуринью получит идеального форварда для своей команды. Бельгиец долго оставался заложником имиджа «второго Дрогба», но на самом деле, атлетизм не главное его достоинство. Лукаку не съедает пространство у партнёров по команде, а создаёт его. Он меняется местами с фланговым нападающим, отходит за мячом назад и отлично чувствует момент для рывка в штрафную. И он, разумеется, хорошо цепляется за длинные забросы. Игра на линии офсайда и игра столбом в чужой штрафной – качества, которые вписываются в довольно примитивный, но эффективный атакующий футбол Моуринью.

Самая сладкая «ириска». Как раскрывается Ромелу Лукаку Пока вся Англия истерично боготворит Джейми Варди, Ромелу Лукаку бесшумно вырастает на «Гудисон Парке» в нападающего топ-уровня.

Если Лукаку лукавит и ему на самом деле есть что доказывать португальцу – тем лучше для «МЮ». Его мотивация будет даже выше обычной, ведь к спортивному профессиональному честолюбию добавится психологический фактор.

Для Ромелу сейчас лучший момент перейти в большой клуб. Ему недавно исполнилось 24 года, последние четыре сезонаон провёл в качественной команде, поучаствовал в еврокубках и год от года улучшал индивидуальную статистику. Самое время выйти на новый уровень.