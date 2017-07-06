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Александр Ляказетт
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

«Глядя на Анри, мечтал оказаться в «Арсенале». Кто такой Александр Ляказетт

Один из самых необычных форвардов современности перешёл в «Арсенал». Рассказываем, почему трансфер Ляказетта – попадание в яблочко.
6 июля 2017, четверг. 19:15. Футбол

Слишком скучный парень за пределами футбольного поля

История Ляказетта может показаться скучной. В ней не найти рассказов про его встречи с Зиданом, скандалы в ночных клубах, проблемы с дисциплиной или ссоры с тренерами. Всего этого просто не было. Вся жизнь Александра Ляказетта – это футбольное поле. Здесь он говорит всё, что хочет сказать. Остальное широкой аудитории не касается. Его братья также пытались построить большие футбольные карьеры – но один остановился на уровне второй Бундеслиги, второй – на второй лиге Швейцарии. Это практически всё, что удалось выудить французским журналистам за годы его лионской карьеры.

В детстве именно старшие братья были ориентиром Алекса. После школы он нёсся домой, чтобы быстро сделать уроки и побежать с друзьями на футбол и включить трансляцию матча «Арсенала», где выступал его кумир Тьерри Анри. Потом была школа «Лиона», успехи на юношеском уровне, вызовы в юношеские сборные Франции, победный гол в финале Евро U19. Менее чем через 24 часа он уже играл на Кубке «Эмирейтс» в футболке «Лиона».

Как и Дидье Дрогба, Ляказетт оказался в АПЛ, когда полностью для неё созрел.

Протеже Пюэля

Огромным талантом Ляказетт не считался никогда. В молодёжных сборных зажигали Какута и Гризманн, в первой команде «Лиона» и так хватало ярких звёзд, потому в основе Александр дебютировал только в 19 лет. Для «Лиона» наставали тяжёлые времена. Болельщики устали ждать, когда раскроется невероятный талант Йоанна Гюркуффа, когда вырвется на новый уровень Мишель Бастос, когда в нападении появится кто-то сильнее Сиднея Гову. В то же время набирал обороты «Марсель», «Монпелье» и «Лилль» неожиданно взрывали Лигу 1 талантами Жиру и Азара, «ПСЖ» начинал раздуваться от арабских денег.

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Тогдашний тренер лионцев Клод Пюэль, не имевший солидных средств на усиление, сделал ставку на щуплого паренька из молодёжной команды, прошедшего все уровни детских команд клуба. Он поверил в талант Ляказетта, стал выпускать его на поле – сначала на позиции крайнего нападающего, потом как центрфорварда. Тот мучился от травм, читал мнения журналистов и болельщиков о своей профнепригодности, слышал свист с трибун в свой адрес, восстанавливался после повреждений и продолжал взбираться на вершину.

Плавно прогрессирующий

Если разместить линию карьеры Ляказетта на системе координат, там не найти пульсирующих скачков вверх-вниз. Перед нами предстанет плавная, но неизменно идущая вверх по оси Yпрямая. Александра наигрывали на фланге, но он неустанно рвался в центр. В первое время он получал глупые удаления, мало забивал. Но Пюэль упорно ждал, когда его ставленник выстрелит.

И это случилось. Время Ляказетта настало в 2013 году – 15 мячей за сезон, звание лучшего бомбардира команды, общественное признание. В следующем сезоне он сотворит для «Лиона» лучший сезон за десяток лет – «Олимпик» окажется в шаге от чемпионства. Сам форвард настреляет 27 голов, и лишь повреждение бедра не позволит ему побороться с рекордсменом Лиги 1 Ибрагимовичем (30 голов).

Он не спешил переходить в топ-команду. «Меня интересует футбол, а не деньги», — говорил один из лучших форвардов Европы, который понимал, что, даже несмотря на все свои рекорды, в топ-клубе он рискует оказаться на скамейке запасных.

Необычный форвард

Почему? Об этом ещё два года писал коллега Антон Михашенок. Ляказетт – не типичный центральный нападающий, потому его и не торопились переводить в центр нападения. Его рост – всего 175 см, он не славится фантастической игрой «на втором этаже», он не форвард, ждущий своего шанса исключительно в штрафной. Проще говоря, Александр не соответствует правилам современной игры. Во многом потому до 26 лет он при сумасшедшей результативности находился в среднем по европейским меркам клубе и не вызывался в сборную Франции.

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Но поверьте, Ляказетт – действительно уникальный форвард. Невероятно быстрый, крепко сложенный, с низким центром тяжести, умеющий отыграться с партнёром, протащить мяч несколько десятков метров и нанести удар с обеих ног. Но главная фишка Алекса – его умение разбираться в штрафной площади. По статистике xG в прошлом сезоне 40% его ударов заканчивались голами. Это можно считать аномалией. Особенно в таком низовом чемпионате, как Лига 1. И за это умение многие готовы были заплатить.

Самая дорогая покупка «Арсенала»

Ещё ни за кого «Арсенал» не платил таких денег.

ФутболистПрежний клубГодСтоимость (в евро)
Александр Ляказетт«Лион» Франция201760 млн
Месут Озил«Реал» Испания201347 млн
Гранит Джака«Боруссия» М, Германия201645 млн
Алексис Санчес«Барселона» Испания201442,5 млн
Шкодран Мустафи«Валенсия» Испания201641 млн

«Арсенал» показал, что готов платить большие деньги ради больших результатов. Готовность играть по-крупному. Если, конечно, руководство не планирует отбить деньги за счёт продажи Санчеса или Озила.

Идеальный игрок для «Арсенала»

Чтобы понять диапазон действий «Арсенала», достаточно сравнить тепловые карты Жиру и Ляказетта. Обе – из последних матчей прошлого сезона против «Сандерленда» и «Монпелье» соответственно.

Если Жиру – наконечник атаки, классический таргетмен, держащий линию, цепляющийся за верховые подачи и вовремя подставляющий нужную часть тела в штрафной, то Ляказетт – вездесущий мотылёк, перемещающийся по полю в поисках свободных зон. Игрок формата Александра и нужен «Арсеналу», по ходу прошлого сезона часто сваливающемуся на банальные забросы на Жиру. Об этом, кстати, говорил и сам Венгер, прошлой осенью пытавшийся избавиться от этой проблемы посредством перевода Санчеса на место чистого форварда.
С этой точки зрения Ляказетт может стать спасением для «канониров». Он умеет выдерживать большие нагрузки, готов много перемещаться и меняться позициями с игроками флангов. Но главное, что он может делать и ради чего «Арсенал» заплатил за него 60 млн евро – конвертация голевых моментов в забитые мячи.

На радаре последних четырёх сезонов Ляказетта в «Лионе» видно, что при минимальном количестве ударов он забивает максимальное количество голов. На уровне игра в пас и успешные попытки обыгрыша. Единственное – в последнем сезоне Алекс больше обычного терял мяч – видимо, сам понимал, что перерос Лигу 1, и позволял себе лишние обводки и излишне рискованные передачи.

Интересна и карта xG ударов Ляказетта.

Ляказетт, даже не находясь на выгодной для удара позиции, не стесняется лупить по воротам. И получается это у него здорово. Видно, что мячи у него залетают даже с острых углов, а опасные эпизоды он реализует почти всегда. Его слабая точка – позиция левее от ворот: из этого прямоугольника он бьёт реже всего, забивает и того меньше. И если заставлять Александра принимать мяч исключительно в этой зоне, то его можно выключить из игры.

Максимально мобильная игра «Арсенала» с перманентным выводом атакующих полузащитников ниже линии опорников максимально подходит Ляказетту. Единственная проблема – в матчах с командами из нижней части таблицы, застёгивающимися на все пуговицы в играх с грандами и оставляющими минимум свободных зон у своей штрафной, у Алекса могут возникнуть проблемы. И тут придётся потягаться с Жиру в умении оказаться в нужное время в нужном месте.

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В одном сомневаться не приходится. В данный момент Ляказетт находится там, где надо. Как и ДидьеДрогба, он оказался в АПЛ, когда полностью для неё созрел. А значит, в следующем сезоне «Арсенал» может получить форварда, который будет забивать даже тогда, когда этого никто не ожидает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Александр Ляказетт Трансферы
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